PIF zum offiziellen Turnierpartner der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ernannt

ZÜRICH & RIYADH, Saudi-Arabien--(BUSINESS WIRE)--PIF und die FIFA haben bekannt gegeben, dass PIF offizieller Turnierpartner der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Nordamerika und Asien wird. Die Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Engagement wider, das Wachstum des Fussballs auf allen Ebenen – von der Basis bis zum Spitzensport – zu fördern und durch die Erschließung neuer Möglichkeiten eine breitere Beteiligung am Sport zu ermöglichen.

Die PIF-Partnerschaft umfasst PIF-Unternehmen wie die Savvy Games Group, Saudi-Arabiens nationaler und globaler Vorreiter für Spiele und E-Sport, sowie Qiddiya City, Saudi-Arabiens zukünftige Hauptstadt für Unterhaltung, Sport und Kultur. Während des gesamten Turniers werden PIF und seine Unternehmen unvergessliche Erlebnisse bieten und innovative Initiativen zur Fanbindung vorantreiben, um auf der größten Bühne der Welt mit der Fußballgemeinschaft in Kontakt zu treten.

Die diesjährige FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ wird die größte Ausgabe der Geschichte sein: 48 Mannschaften treten in drei Gastgeberländern an und erreichen Fans auf allen Kontinenten, um die Welt durch den Fussball zu vereinen.

Romy Gai, Chief Business Officer der FIFA, sagte: „Wir freuen uns sehr, PIF als Turnierpartner der diesjährigen bahnbrechenden FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zu haben. Gemeinsam freuen wir uns darauf, ein historisches Turnier zu veranstalten, das Fans aus aller Welt inspiriert und vereint.

Die Partnerschaft mit PIF wird dazu beitragen, unseren Sport weltweit zu fördern, indem sie neue Möglichkeiten erschließt, Innovationen vorantreibt und junge Menschen einbindet, sodass Millionen junger Menschen die Chance erhalten, Fußball zu spielen und von seinen vielen Vorteilen zu profitieren.“

Mohamed AlSayyad, Leiter der Unternehmensmarke bei PIF, sagte: „PIF baut seine globale Präsenz im Sport weiter aus, wobei der Fußball im Mittelpunkt dieses Wachstums steht. Diese Partnerschaft baut auf unserer bestehenden Beziehung zur FIFA seit der FIFA Klub-Weltmeisterschaft im letzten Jahr – und unserer Zusammenarbeit mit der Concacaf – auf, um eine positive und nachhaltige Wirkung zu erzielen.

„PIF treibt das weltweite Wachstum des Fußballs weiter voran, indem es den Zugang zum Sport erweitert und Möglichkeiten schafft, von denen Spieler, Fans und das gesamte Fußball-Ökosystem profitieren.“

Fußball spielt eine entscheidende Rolle bei der laufenden Transformation Saudi-Arabiens, und die Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2034™ untermauert das Bestreben des Landes, den Sport weltweit zu fördern, neue Chancen für alle zu schaffen und seine Vorteile in Saudi-Arabien und in allen Teilen der Welt für kommende Generationen zu sichern.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, den Wissenstransfer der FIFA und den Kapazitätsaufbau für saudische Jugendliche zu fördern, um die langfristige Zukunft des Sports weiter zu stärken und aktiv zu gestalten.

Dies steht im Einklang mit dem anhaltenden Engagement des PIF im Sportsektor, der in der kürzlich vom PIF angekündigten Strategie für 2026–2030 Teil des Ökosystems für Tourismus, Freizeit und Unterhaltung ist.

Die Mission der FIFA ist es, den Fußball in jedem ihrer 211 Mitgliedsverbände zu fördern und weiterzuentwickeln. Die Partnerschaft mit dem PIF wird die FIFA dabei unterstützen, weiterhin eine Vielzahl von Initiativen umzusetzen, darunter Breitensportprogramme, Initiativen für Jugend- und Frauenfußball sowie Bildungsinitiativen und Projekte, die die Infrastruktur verbessern und das technische Fachwissen weltweit fördern.

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