Boomi se une à Gong para trazer IA de receita ao Boomi Agentstudio

CONSHOHOCKEN, Pensilvânia--(BUSINESS WIRE)--Boomi, a empresa de ativação de dados para IA, anunciou hoje uma cooperação com a Gong, líder em IA para Receita, a fim de trazer sinais de receita captados na Gong nativamente para a Plataforma Empresarial da Boomi. Esta cooperação permite que as empresas estabeleçam uma base de dados ativa, criada para transformar conversas com clientes em ações coordenadas e automatizadas em todos os sistemas e funções da empresa, com o Boomi Agentstudio.

A Gong vai além da simples captação de atividades de transação, revelando informações em tempo real sobre riscos, intenções de compra, dinâmicas competitivas e principais sinais de engajamento. Esta inteligência se transforma de conversa em ação coordenada, fluindo entre sistemas de CRM, ERP, produto e operacionais, com a governança e a segurança que as empresas exigem. Através desta cooperação, estes sinais podem ser disponibilizados pela Boomi Connect como gatilhos em tempo real para agentes de IA criados no Boomi Agentstudio, permitindo fluxos de trabalho automatizados e integrados entre sistemas, desde a prevenção da perda de clientes e aceleração de negócios até a expansão pós-venda, com supervisão centralizada. O resultado é uma empresa mais conectada, onde a IA de receita e as operações de negócios atuam em maior sintonia.

"A empresa agêntica não está baseada em dados estáticos, mas sim em sinais em tempo real que impulsionam a ação", disse Ed Macosky, Diretor de Produtos e Tecnologia da Boomi. "Com a profundidade das análises de receita da Gong, a Boomi fornece a base para operacionalizá-los em sua rede de agentes. Juntos, ajudamos as empresas a fechar o ciclo entre o que os clientes dizem e como elas traduzem estas análises em ações automatizadas e significativas."

"O sistema operacional Gong Revenue AI orquestra informações de clientes em fluxos de trabalho críticos de receita, e esta integração estende este valor a toda a empresa", disse Eran Aloni, Vice-Presidente Executivo de Estratégia de Produto e Ecossistema da Gong. "Com a Boomi, permitimos que as organizações aproveitem as informações e sinais orientados por IA da Gong dentro da plataforma Boomi Enterprise para gerar resultados coordenados aos clientes, de modo integrado e em escala."

Como parte desta cooperação:

A Boomi Connect foi desenvolvida para fornecer conectividade otimizada e controlada à Gong, dando às equipes de vendas acesso a dados de chamadas, informações relevantes e sinais de atividade dos representantes com altos níveis de governança e segurança. Sem necessidade de código personalizado.

A Gong será registrada no Registro MCP da Boomi, tornando seus sinais de receita e dados de engajamento acessíveis a qualquer agente de IA na plataforma. Os desenvolvedores de IA obtêm uma fonte de dados pronta e governada para agir com base em sinais da Gong em tempo real, sem precisar construir infraestrutura do zero.

A Boomi também está listada como uma integração nativa no Gong Collective, oferecendo aos clientes em comum um portal controlado e em tempo real para acessar a IA de receita da Gong (dados de conversas, sinais, informações de interação e muito mais) diretamente em qualquer ferramenta de IA compatível com MCP.

Uma "receita Gong" pré-definida também está disponível no Boomi Marketplace, permitindo que clientes em comum implementem fluxos de trabalho com rapidez, sem a necessidade de desenvolvimento personalizado.

O Boomi Agentstudio transforma sinais da Gong em ações automatizadas em toda a empresa dentro de sua plataforma. Os agentes podem anexar o contexto de chamadas da Gong a tickets de suporte, encaminhar comentários sobre produtos de conversas com clientes para ferramentas de planejamento estratégico, acionar fluxos de trabalho financeiros vinculados a marcos de negócios e apresentar informações sobre a concorrência em sistemas de capacitação em tempo real.

A Torre de Controle de Agentes da Boomi oferece visibilidade e governança centralizadas sobre todas as ações iniciadas por agentes a partir de sinais da Gong, garantindo controle e responsabilidade em escala. Cada ação na Torre de Controle de Agentes da Boomi é registrada, auditável e vinculada à política corporativa, dando às equipes de segurança e conformidade a confiança necessária para expandir a IA sem aumentar os riscos.

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Sobre a Boomi

A Boomi, empresa especializada em ativação de dados para IA, impulsiona a empresa ao dar vida aos dados em toda a organização. A Boomi Enterprise Platform é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura essencial para a transformação. Ao unificar design e governança de agentes, gerenciamento de APIs e MCPs, integração e automação e gerenciamento de dados em uma única plataforma, a Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA com conectividade segura e escalável. Com a confiança de mais de 30 mil clientes e o apoio de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi ajuda organizações de todos os portes a alcançarem agilidade, eficiência e inovação em larga escala. Saiba mais em: boomi.com.

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