Boomi 携手 Guru 推出 AI 驱动的企业知识解决方案，以实时数据激活能力赋能智能决策

宾夕法尼亚州康舍霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AI 数据激活领域企业 Boomi 与 AI 驱动的企业知识平台 Guru 今日联合宣布达成技术合作，旨在帮助企业充分释放数据资产价值，加速 AI 驱动的智能决策。该合作于 Boomi World 2026 大会上正式亮相。根据合作内容，Guru 将成为 Boomi 全新托管式连接器服务 Boomi Connect 的首发合作伙伴，并将其知识智能体与 Agentstudio 及 Boomi MCP Registry 深度整合，为知识工作者及 AI 智能体提供更加丰富、精准且可执行的智能洞察。

Guru 之所以被选为 Boomi Connect 的首发合作伙伴，是因为其 AI 驱动的企业知识平台充分体现了托管式企业连接服务最具价值的应用场景之一。知识智能体的能力，取决于其所能获取的数据范围与质量；而 Guru 跨企业系统整合并提炼洞察的能力，使其成为验证 Boomi Connect 在连接覆盖、数据保真度及实时数据处理能力方面优势的理想实践平台。

弥合实时知识断层

企业知识平台若要输出精准可靠的洞察，离不开全面、经过治理且具备实时性的数据支撑。然而，关键业务信息往往分散于数十种 SaaS 应用、定制系统以及传统基础设施之中，导致知识工作者获取的信息不完整、甚至已经过时。经过验证的知识能够回答“什么是真实的”，而实时运营数据则揭示“此刻正在发生什么”。真正可信的 AI 驱动决策，必须同时建立在这两类信息之上。

通过此次合作，客户将能够借助 Boomi 企业级数据激活层，使其知识智能体从几乎所有企业系统中获取高保真、实时的数据。Guru 的 Knowledge Agents 现可调用由 Boomi 托管的工具，在用户发起查询时，将经过验证的企业知识与实时客户记录、运营指标及应用数据进行动态整合，从而输出兼具治理能力、实时性与可执行性的智能洞察。

由 Boomi Connect 与 MCP Registry 提供支持

此次集成依托 Boomi 在 Boomi World 2026 上发布的两项重要新能力：

Boomi Connect 是一项托管式服务，可快速接入超过 1,000 款专为 AI 应用场景打造的企业工具。凭借 Boomi 在集成、自动化及数据集成领域二十余年的连接器技术积累，Boomi Connect 能够统一管理凭证生命周期、身份映射以及安全工具执行等关键流程，使 Guru 等平台无需定制开发，即可快速引入来自新增数据源的企业数据。作为首发合作伙伴，Guru 成为首批大规模采用 Boomi Connect 的平台之一，进一步拓展其智能体可调用企业知识的广度与深度。

The Boomi MCP Registry 提供集中化、可治理的 MCP（Model Context Protocol，模型上下文协议）服务器目录。作为连接 AI 智能体与企业工具的新兴行业标准，MCP 正在加速推动企业级 AI 生态的发展。该 Registry 汇聚了由 Boomi 平台生成、用户手动注册以及从公共注册表发现的 MCP 服务器，为企业提供统一入口，以便发现、治理并调用面向 AI 的工具与服务。Guru 本身亦可作为 MCP 服务器接入 MCP Registry，使其知识能力能够被任何兼容的智能体框架发现并调用。

从洞察到行动

此次合作的能力不仅限于知识增强，更进一步延伸至智能化自主执行。当 Guru 识别出业务问题或潜在机会时，Boomi 的智能体编排能力即可打通从洞察到响应的闭环流程，包括自动触发工作流、更新业务记录、通知相关利益方，并在企业系统之间执行相应的纠正与优化措施。这一“从洞察到行动”的智能执行链路，既可通过在 Boomi Agentstudio 中构建的智能体进行编排，也可借助整合多个智能体的集成流程，或通过第三方智能体框架加以实现，从而帮助企业以更灵活的方式推动 AI 驱动智能的业务落地。

Boomi 首席产品与技术官 Ed Macosky 表示：“企业 AI 的价值，很大程度上取决于其所依赖的数据质量。我们与 Guru 的合作，充分体现了 Boomi 平台作为智能体企业数据激活层的强大能力。借助 Boomi Connect 与 MCP Registry，我们正在让知识平台和 AI 智能体能够更便捷地从超过 1,000 个数据源获取经过治理的实时企业数据。Guru 正是我们打造 Boomi Connect 时所希望支持的高价值合作伙伴类型。双方携手，正在展示当深厚的集成能力与智能化知识交付相结合时，企业 AI 所能释放的广阔潜能。”

Guru 首席执行官兼联合创始人 Rick Nucci 表示：“AI 系统的问题并不在于缺乏智能，而在于知识来源不一致、内容陈旧且缺乏可信度。Guru 作为 AI 的‘可信知识源（Source of Truth）’，能够确保企业知识经过验证、具备治理能力并保持实时更新。此次在 Boomi Connect 发布之际与 Boomi 达成合作，也意味着我们将把这一可信知识能力进一步延伸至企业真实业务场景所在的系统之中，为 AI 智能体提供可靠的上下文环境以及跨企业实时业务数据访问能力。”

Guru Knowledge Agent 现已正式上线 Boomi Marketplace。

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#BoomiWorld 2026 第一天 —— 5 月 13 日（星期三）美国中部时间上午 9 点

#BoomiWorld 2026 现场直播：第二天 —— 5 月 14 日（星期四）美国中部时间上午 9 点

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Boomi是服务AI领域的数据激活公司，通过在企业全域业务中盘活数据，为智能体驱动型企业提供支撑。Boomi企业平台是主动式的数据基础架构，可为推动智能体转型提供必要的智能体基础设施。通过将智能体设计和治理、API和MCP管理、集成和自动化以及数据管理统一整合至单一平台，Boomi使企业能够依托安全、可扩展的连接能力，充分释放AI的价值。Boomi得到了超过3万家客户的信任以及由800多家合作伙伴组成的网络的支持，帮助各种规模的企业实现规模化的敏捷性、效率和创新。如需了解更多信息，请访问 boomi.com 。

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关于 Guru

Guru 是企业知识领域的 AI“可信知识源（AI Source of Truth）”。Guru 的 Knowledge Agents 能够跨各类系统连接、验证并治理企业知识，为员工及 AI 智能体提供值得信赖的答案。凭借自我持续优化能力与权限感知机制，Guru 可为企业中的各类 AI 工具构建准确、可解释且符合企业治理策略的知识上下文基础。欲了解更多信息，请访问 getguru.com。

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