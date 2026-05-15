Flick consigue 6 millones de dólares en una ronda de lanzamiento que destinará a redefinir la forma en que se crean las películas con IA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Flick (flick.art), una plataforma de producción cinematográfica nativa de IA fundada por la galardonada cineasta Zoey Zhang y el ingeniero fundador de Instagram Ray Wang, anuncia que ha recaudado 6 millones de dólares en una ronda de financiación inicial de True Ventures, GV (Google Ventures), Y Combinator, Lightspeed, Formosa Capital, Pioneer Fund, Olive Tree Capital y N1, además de inversores ángeles.

Flick se creó en torno a una simple creencia: la IA debería mejorar la realización cinematográfica, no reemplazarla. En lugar de ser otro generador de videos con un solo clic, Flick permite a los cineastas controlar las tareas cinematográficas a través de un flujo de trabajo creativo nativo de IA diseñado para la narración, la iteración y la dirección artística.

Flick utilizará el capital de lanzamiento para acelerar el desarrollo de productos, ampliar sus herramientas creativas básicas para el control cinematográfico y hacer crecer la comunidad de cineastas de la empresa. El equipo también trabaja en el lanzamiento de Flick Filmmaker Residency, que debuta con más de 10 cortometrajes nativos de IA creados por cineastas emergentes y presentados en el Cinequest Film Festival, el MIT y el Omni AI Film Festival. Cada grupo está dirigido por el cofundador Zhang, que brinda a los cineastas acceso a recursos de la industria, tutoría y conexiones relevantes a lo largo del proceso creativo. A través de este programa, Flick impulsa a cineastas talentosos y, en última instancia, ayuda a cultivar al próximo Kubrick en la era de la IA.

Antes de fundar Flick, Wang ayudó a crear la primera versión de Instagram Stories en 2016, lo que se tradujo en una ampliación del producto a más de 400 millones de usuarios activos diarios. La cofundadora Zhang comenzó a hacer películas en 2013 a través del cine tradicional antes de explorar el cine con IA en 2022. En febrero de 2025, participó en el MIT AI Film Hack, donde creó su primer cortometraje de IA y ganó el premio Best Visual. Desde entonces, sus películas de IA fueron nominadas y premiadas en más de 30 festivales internacionales de cine.

Después de que Wang colaborara en la segunda película de IA de Zhang en abril de 2025, los dos rápidamente se encontraron debatiendo la manera de combinar la ingeniería de productos a gran escala con una profunda experiencia en el ámbito creativo para reinventar la forma en que crean los cineastas. A medida que experimentaban con las herramientas de video de IA existentes y los procesos personalizados, ambos solían encontrar con las mismas limitaciones: la mayoría de las herramientas eran demasiado técnicas para los creadores o demasiado limitadas para permitir una dirección real.

“En Flick, los creadores no pierden su impronta auténtica a medida que la IA escala”, declaró Zhang. “Estamos construyendo un puente para que los cineastas no piensen en absoluto en ‘dar indicaciones a los modelos’: simplemente van a dirigir, componer y sentir, y las herramientas van a desaparecer en su flujo creativo”.

“Ray y Zoey representan la combinación perfecta de ejecución técnica de primer nivel y un profundo conocimiento creativo. No solo están creando herramientas de IA, también están capacitando a una nueva generación de cineastas para que se centren en lo que más importa: la narración y la expresión artística. Su enfoque centrado en el oficio y su compromiso genuino con la comunidad creativa los convierten en el equipo ideal para definir esta categoría emergente de cine nativo de IA”. - Mike Montano, socio de True Venture.

“La mayoría de los videos generativos no están perfeccionados y priorizan el volumen sobre la sustancia. Flick forma parte de una categoría completamente nueva, creada para los cineastas serios que quieren usar la IA, no como un atajo, sino como una herramienta que mejore su creatividad. El próximo Tarantino, el próximo Spielberg, el próximo Scorsese, estoy convencido de que van a empezar en una plataforma como Flick”. - Sangeen Zeb, socio general de GV.

Acerca de Flick

Fundada por Zoey Zhang y Ray Wang, Flick es una plataforma de producción cinematográfica nativa de IA diseñada para creadores que se preocupan por la estética, el control y la flexibilidad creativa. El producto permite a los cineastas dirigir películas generadas por IA a través de flujos de trabajo no lineales, controles cinematográficos y herramientas creativas iterativas, uniendo poderosos modelos generativos con el cine del mundo real. Flick también gestiona Flick Filmmaker Residency, una iniciativa destinada a cultivar la próxima generación de cineastas nativos de la IA.

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