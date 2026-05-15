Flick透過種子輪融資募得600萬美元，將用於變革人工智慧電影創作

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--由得獎電影製作人Zoey Zhang與Instagram創立工程師Ray Wang共同創辦的人工智慧原生電影平台 Flick (flick.art) 今天宣布籌得600萬美元的種子輪融資，投資者包括True Ventures、GV (Google Ventures)、Y Combinator、Lightspeed、Formosa Capital、Pioneer Fund、Olive Tree Capital、N1以及多位天使投資人。

Flick的成立基於一個單純的信念：人工智慧應用於提升電影製作品質，而不是取代電影製作。Flick無意為市場增添另一個按鍵即可生成影片的平台，而志在提出專為敘事、迭代與藝術指導而設計的人工智慧原生創意工作流程，幫助電影製作人掌控作品。

Flick將利用這筆種子資金加速開發產品，擴大用於控制電影的核心創意工具套組，並壯大該公司的電影製作人社群。該團隊還推出「Flick電影製作人駐村計畫」(Flick Filmmaker Residency)。該計畫的第一期推出十餘部由新秀電影製作人創作的人工智慧原生短片，在Cinequest電影節、麻省理工學院以及Omni AI電影節上放映。每期駐村計劃都由聯合創始人Zoey Zhang親自領軍，在整個創作過程中為電影製作人開放接觸產業資源、專家指導以及有用人脈的管道。Flick透過這項計劃讓傑出電影製作人得到更大的施展空間，希冀藉此發掘並培育人工智慧時代的下一位電影奇才。

Ray Wang在創辦Flick前曾於2016年協助打造Instagram Stories的第一個版本，並大力推動該產品，最後實現每日4億以上活躍用戶的可觀規模。共同創辦人Zoey Zhang於2013年投身傳統電影製作，從2022年起開始踏入製作人工智慧電影的世界。她參加了麻省理工學院在2025年2月舉辦的「人工智慧電影黑客松」(AI Film Hack)，完成自己的第一部人工智慧短片並拿下「最佳視覺獎」。截至目前為止，她的人工智慧電影作品已榮獲30多個國際電影節的提名與獎項。

這兩位創辦人在2025年4月聯手製作Zoey Zhang的第二部人工智慧電影，很快便發現兩人都有意嘗試結合大規模生產技術與深度創意專長，改造電影製作人的創作方式。他們在嘗試運用現有人工智慧影片工具以及自訂流程的過程中因相同的侷限性一再碰壁：對創作者來說，大多數工具若不是技術門檻過高，便是功能狹隘、無法滿足編導的實際需求。

「在Flick，創作者不會因為人工智慧擴張而失去個人的真實主張。」Zoey Zhang說，「我們正在彌合這道鴻溝，所以電影製作人無須考慮如何『給模型下達提示』；他們可以全心投入執導、構圖與感受，工具會自然融入他們的創作過程。」

「Ray和Zoey完美結合世界級的技術執行力與深刻的創意靈感。他們不只是打造人工智慧工具，更賦予新一代電影製作人過去沒有的能力，讓他們專心處理最重要的關鍵——敘事與藝術表現。Ray和Zoey秉持創作至上的理念、全心奉獻創意社群，組成定義人工智慧原生電影製作這個新興領域的理想團隊。」——Mike Montano，True Venture合夥人

「目前市面上的生成式影片大多粗製濫造，重量不重質。Flick不同，它是專為嚴肅認真的電影製作人而打造的。對這些電影製作人來說，人工智慧不應該是投機取巧的捷徑，而應該是點燃並提升自身創造力的有力工具。我深信未來的昆汀塔倫提諾、未來的史蒂芬史匹柏、未來的馬丁史柯西斯都將從像Flick這樣的平台上崛起。」——Sangeen Zeb，GV普通合夥人

關於Flick

Zoey Zhang和Ray Wang共同創辦的Flick是一座人工智慧原生電影製作平台，專為講究美感、控制與創作彈性的電影製作人而打造。這個產品讓電影製作人透過非線性工作流程、電影控制以及迭代式創意工具執導人工智慧生成影片，凝聚強大的生成式模型與真實世界的電影製作。此外，Flick還舉辦「Flick電影製作人駐村計畫」(Flick Filmmaker Residency) 培養下一代人工智慧原生電影製作人才。

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