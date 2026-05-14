DLA Piper asesora a Grupo Cox en el cierre de la adquisición de Iberdrola México por $4,200 millones de dólares

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--DLA Piper asesoró a Grupo Cox (Cox), empresa multinacional española líder en el sector del agua y la energía, en el cierre de la adquisición con valor de $4,200 millones de dólares, de los activos de Iberdrola México y el financiamiento correspondiente; esta es una de las operaciones transfronterizas más importantes del sector energético del año. La operación se cerró en los términos, plazos y estructura anunciados al mercado el pasado mes de julio, cuando Cox e Iberdrola firmaron inicialmente el acuerdo.

Esta operación histórica incorpora una plataforma de generación con 2.600 MW de capacidad operativa instalada, una cartera de proyectos renovables de aproximadamente 12.000 MW en diversas fases de desarrollo, y al mayor proveedor privado de energía de México, con más del 25 % de cuota de mercado, 20 TWh de comercialización y más de 500 grandes clientes corporativos.

Cox obtuvo un financiamiento bancario por un total de 2,650 millones de dólares para la adquisición, estructurada como una línea de crédito sindicada con siete entidades financieras de primer nivel (Citi, Barclays, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Scotiabank y Santander). El tramo no cubierto por el financiamiento bancario se complementó con capital aportado por Cox, junto con financiamiento de inversores institucionales, como por ejemplo Allianz Global Investors, Gramercy y GMO.

El equipo de DLA Piper, codirigido por abogados de Estados Unidos y México, prestó apoyo a Cox en todas las fases de la operación. Esto incluyó asuntos corporativos, regulatorios, de financiamiento y de gobierno corporativo, trabajando en estrecha coordinación con los prestamistas e inversores internacionales que respaldaron la operación.

“El cierre de esta adquisición es un hito para Cox y para el sector energético en toda la región”, afirmó Francisco J. Cerezo, chair de las prácticas de Estados Unidos-Latinoamérica e Iberoamérica, quien codirigió el equipo de la operación. “Ha sido un privilegio para nosotros acompañar a Cox en una operación de esta complejidad y envergadura, que combina componentes normativos, financieros y transfronterizos altamente sofisticados. Agradecemos la confianza depositada en nosotros por el equipo de Cox y estamos orgullosos del resultado alcanzado”.

“Esta operación reafirma el papel estratégico de México como destino de inversión a largo plazo en los sectores de la energía y el agua”, afirmó Mauricio Valdespino, Co líder regional del Grupo de Práctica EE. UU.-América Latina de Fusiones y Adquisiciones y Capital Privado, quien codirigió la operación de fusiones y adquisiciones junto a Cerezo.

“Apoyar a Cox en la integración de una plataforma de esta magnitud —plenamente alineada con las prioridades de política pública del país— ha sido una oportunidad extraordinaria para nuestro equipo y refleja la profundidad de nuestra práctica en toda la región”, afirmó Edgar Romo, Co líder regional del Grupo de Práctica EE. UU.-América Latina de Bancario y Financiero, quien codirigió la operación de financiamiento junto con Rob da Silva Ashley, Co líder global del sector de Energía y Recursos Naturales de la firma.

Además de Cerezo y Ashley (ambos de Miami), Romo y Valdespino (ambos de Ciudad de México), el equipo transfronterizo, compuesto por más de 75 abogados, contó con los socios Guillermo Aguayo y Roberto Ríos (ambos de Ciudad de México), Joseline Rodríguez (Miami), Michael McGuinness, Amadeu Ribeiro, Jamie Knox y Frank Mugabi (todos de Nueva York). En Europa, el equipo estuvo dirigido por Yoko Takagi (Madrid) en colaboración con Richard Normington (Londres) y Xavier Guzmán (Luxemburgo).

Con más de 1,000 abogados especializados en derecho mercantil en todo el mundo, DLA Piper ayuda a los clientes a ejecutar transacciones complejas sin contratiempos, al tiempo que les presta apoyo en todas las etapas de desarrollo. La firma ha sido calificada como la número uno en volumen global de fusiones y adquisiciones durante 15 años consecutivos, según Mergermarket, y se ha clasificado como la número uno en capital de riesgo, capital privado y fusiones y adquisiciones en volumen global combinado de operaciones, según PitchBook.

DLA Piper asesora en todos los aspectos del financiamiento transfronterizo, en todos los sectores y con todo tipo de productos financieros. Los abogados de la firma asesoran a emisores, suscriptores, accionistas vendedores, patrocinadores, organizadores, gestores principales, originadores, intermediarios, fideicomisarios y depositarios en una amplia gama de ofertas en los mercados de capitales, incluyendo acciones, valores vinculados a acciones y títulos de deuda, financiamientos estructurados y de proyectos, y titulizaciones.

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