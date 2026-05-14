IQM en Real Asset Acquisition Corp. kondigen de openbare indiening van de registratieverklaring op Formulier F-4 bij de SEC aan
- Deze indiening markeert een belangrijke mijlpaal in de transactie en brengt IQM dichter bij een beursgang als eerste kwantumcomputerbedrijf in Europa.
- Wereldwijde marktleider met tot nu toe 23 verkochte systemen aan klanten – waaronder 4 van de 10 grootste supercomputercentra – en een toenemende acceptatie door zakelijke klanten.
- Industriële leider met 15 geleverde systemen (het grootste aantal dat publiekelijk is bekendgemaakt door geselecteerde kwantumbedrijven), meer dan 30 gebouwde computers, een eigen chipfabriek, assemblagelijn en kwantumdatacenter.
- De transactie waardeert IQM op een pre-money aandelenwaardering van circa USD 1,8 miljard.
- Na afronding van deze transactie zal de kaspositie van IQM naar verwachting oplopen tot EUR 397 miljoen (USD 465 miljoen).
- Aanzienlijk zakelijk momentum, met een verwachte omzet in 2025 van USD 36 miljoen of meer dan EUR 31 miljoen.
- IQM is van plan om na de bedrijfscombinatie een aanvraag in te dienen voor de notering van zijn aandelen op Nasdaq Helsinki.
PRINCETON, N.J. & ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, een wereldleider in complete supergeleidende kwantumcomputers ('IQM', 'IQM Quantum Computers' of 'het bedrijf), en Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), een Special Purpose Acquisition Company ('RAAQ'), hebben vandaag de openbare indiening bekendgemaakt van een registratieverklaring op Formulier F-4 ('de registratieverklaring'), inclusief een voorlopige volmachtverklaring, bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ('SEC') in verband met de voorgestelde overeenkomst voor de bedrijfscombinatie die op 23 februari 2026 is aangekondigd.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
