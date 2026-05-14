IQM en Real Asset Acquisition Corp. kondigen de openbare indiening van de registratieverklaring op Formulier F-4 bij de SEC aan

PRINCETON, N.J. & ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, een wereldleider in complete supergeleidende kwantumcomputers ('IQM', 'IQM Quantum Computers' of 'het bedrijf), en Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), een Special Purpose Acquisition Company ('RAAQ'), hebben vandaag de openbare indiening bekendgemaakt van een registratieverklaring op Formulier F-4 ('de registratieverklaring'), inclusief een voorlopige volmachtverklaring, bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ('SEC') in verband met de voorgestelde overeenkomst voor de bedrijfscombinatie die op 23 februari 2026 is aangekondigd.

