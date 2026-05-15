PIF 成为 FIFA World Cup 2026™ 官方赛事支持商

瑞士苏黎世 / 沙特阿拉伯利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- PIF 与 FIFA 联合宣布，PIF 正式成为 FIFA World Cup 2026™ 在北美及亚洲地区的官方赛事支持商。此次合作彰显了双方推动足球运动全面发展的共同愿景，覆盖从基层青训到世界顶级竞技舞台的各个层面；同时，双方亦致力于通过创造更多发展机遇，进一步扩大体育运动的参与度。

此次合作亦涵盖 PIF 旗下企业，包括沙特阿拉伯国家级及全球领先的游戏与电子竞技企业 Savvy Games Group，以及致力于打造沙特未来娱乐、体育与文化之都的 Qiddiya City。赛事期间，PIF 将联合旗下企业推出一系列令人难忘的体验与创新球迷互动项目，在这一全球最高瞩目的足球舞台上，与全球足球社群建立更紧密的联系。

今年的 FIFA World Cup™ 将成为世界杯历史上规模空前的一届赛事，届时将有 48 支国家队参赛，并首次由三个东道国联合举办。赛事将触达全球各地球迷，以足球凝聚世界。

FIFA 首席商务官 Romy Gai 表示：“我们非常高兴 PIF 成为本届具有划时代意义的 FIFA World Cup 官方赛事支持商。我们期待双方携手打造一届载入史册的世界杯盛会，激励并联结来自全球各地的球迷。

此次与 PIF 的合作，将通过创造更多发展机遇、推动创新并激发年轻一代参与热情，进一步推动足球运动在全球范围内的发展，确保数以百万计的青少年能够参与足球运动，并享受其带来的积极价值。”

PIF 企业品牌负责人 Mohamed AlSayyad 表示：“PIF 正持续扩大其在全球体育领域的影响力，而足球正处于这一发展战略的核心位置。此次合作建立在我们去年围绕 FIFA Club World Cup 与 FIFA 的成功合作，以及与 Concacaf 的合作基础之上，旨在创造积极且持久的深远影响。”

“PIF 正通过扩大足球运动的可及性与参与机会，持续加速推动全球足球事业的发展，并为球员、球迷以及整个足球生态体系创造更多长期价值。”

足球在沙特阿拉伯持续推进国家转型进程中发挥着关键作用，而主办 FIFA World Cup 2034™ 也进一步彰显了沙特推动全球足球运动发展的宏大愿景。沙特致力于为所有人创造更多机遇，并让足球运动带来的积极影响与长期价值惠及沙特及世界各地的未来世代。

此次合作旨在推动 FIFA 专业知识与经验的传承，并加强沙特青年的人才培养与能力建设，从而进一步提升足球运动的发展水平，积极塑造这项运动的长远未来。

这亦契合 PIF 对体育产业的长期战略承诺。根据 PIF 最新发布的 2026—2030 战略，体育产业被纳入其旅游、休闲与娱乐生态体系中的重点发展领域。

FIFA 的使命是在其 211 个会员协会中持续推动足球运动的发展与普及。此次与 PIF 的合作，将助力 FIFA 持续推进一系列重要项目与举措，包括基层足球发展计划、青少年与女子足球及教育项目，以及旨在提升全球足球基础设施水平与专业技术能力的相关项目。

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