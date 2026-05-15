Boomi 与 Gong 达成合作，将 Revenue AI 引入 Boomi Agentstudio

宾夕法尼亚州康舍霍肯市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 面向 AI 时代的数据激活公司 Boomi 今日宣布，与 Revenue AI 领域领导者 Gong 达成合作，将 Gong 捕获的营收信号原生整合至 Boomi Enterprise Platform。通过此次合作，企业可构建主动式数据基础底座，并借助 Boomi Agentstudio，将客户对话实时转化为覆盖全企业系统与业务职能的协同化、自动化行动。

Gong 不仅能够捕捉交易进程，更可实时挖掘风险信号、客户购买意向、竞争态势以及关键互动洞察。这些智能信息能够从客户对话无缝延伸至协同化业务执行，在企业级治理与安全保障下，贯通 CRM、ERP、产品及运营等核心系统。通过此次合作，这些信号可借助 Boomi Connect 作为实时触发机制，驱动在 Boomi Agentstudio 中构建的 AI 智能体，实现跨系统自动化工作流，并在统一管控之下支持客户流失预警、交易加速以及售后业务拓展等关键业务场景。最终，企业能够打造更加互联、高效的运营体系，使 Revenue AI 与业务运营实现更紧密的协同联动。

Boomi 首席产品与技术官 Ed Macosky 表示：“智能体企业并非建立在静态数据之上，而是由能够驱动业务行动的实时信号所赋能。依托 Gong 深度的营收洞察能力，Boomi 为企业提供了可在其智能体网络中实现这些洞察价值落地的基础平台。通过此次合作，我们正帮助企业打通从客户反馈到业务执行的完整闭环，将客户所表达的信息高效转化为具有实际价值的自动化行动。”

Gong 产品战略与生态系统执行副总裁 Eran Aloni：“Gong 的 Revenue AI OS 能够围绕关键营收工作流，对客户洞察进行统一编排，而此次集成将进一步把这一价值扩展至整个企业。通过与 Boomi 合作，我们正帮助企业在 Boomi Enterprise Platform 中充分释放 Gong AI 驱动洞察与信号的价值，以无缝且可规模化的方式，为客户实现更加协同一致的业务成果。”

作为此次合作的重要组成部分：

Boomi Connect 将为 Gong 提供经过优化且具备治理能力的连接方案，使营收团队能够在兼顾治理与安全性的前提下，访问通话数据、业务洞察以及销售活动信号，全程无需编写任何自定义代码。

Gong 将正式纳入 Boomi 的 MCP Registry，使其营收信号与客户互动数据可供平台上的各类 AI 智能体直接调用。AI 开发者无需从零搭建基础设施，即可获得可直接使用、具备治理能力的数据源，并基于实时 Gong 信号快速构建业务自动化能力。

此外，Boomi 也已作为原生集成方案上线 Gong Collective，为双方共同客户提供具备治理能力的实时连接入口，可将 Gong 的 Revenue AI 能力——包括对话数据、业务信号、互动洞察等——无缝接入任何兼容 MCP 的 AI 工具之中。

预构建的“Gong recipe”现已上线 Boomi Marketplace，帮助双方共同客户无需进行自定义开发，即可快速部署相关工作流。

Boomi Agentstudio 能够在其平台内，将来自 Gong 的业务信号转化为覆盖企业全流程的自动化行动。相关 AI 智能体可将 Gong 通话上下文自动关联至客户支持工单、将客户对话中的产品反馈同步至产品路线图工具、触发与交易里程碑相关的财务工作流，并实时将竞争情报推送至销售赋能系统。

Boomi 的 Agent Control Tower 则为所有由 Gong 信号驱动的智能体行动提供集中化可视性与治理能力，确保企业在大规模部署 AI 的同时，依然能够实现完善的管控与责任追踪。Boimi Agent Control Tower 中的每一项操作均可记录、可审计，并严格受企业级策略约束，从而帮助安全与合规团队在有效控制风险的前提下，更有信心地推进 AI 的规模化应用。

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Boomi是服务AI领域的数据激活公司，通过在企业全域业务中盘活数据，为智能体驱动型企业提供支撑。Boomi企业平台是主动式的数据基础架构，可为推动智能体转型提供必要的智能体基础设施。通过将智能体设计和治理、API和MCP管理、集成和自动化以及数据管理统一整合至单一平台，Boomi使企业能够依托安全、可扩展的连接能力，充分释放AI的价值。Boomi得到了超过3万家客户的信任以及由800多家合作伙伴组成的网络的支持，帮助各种规模的企业实现规模化的敏捷性、效率和创新。如需了解更多信息，请访问 boomi.com 。

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