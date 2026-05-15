-

Experian与ServiceNow合作，将可信决策能力规模化应用于智能体AI领域

全新全球长期合作关系将Experian的Ascend功能直接嵌入ServiceNow工作流程，重塑客户业务运营

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性数据和技术公司Experian和企业数字化转型AI管控平台ServiceNow (NYSE: NOW)今日公布一项新的多年期合作伙伴关系，充分利用跨平台的自主AI智能体技术，助力企业大规模地做出更高效、更明智的决策。

依托本次合作，自主AI智能体将能够更快、更一致地执行任务，首先应用于员工入职、第三方风险管理和模型生命周期治理等场景。

全球企业落地智能体AI面临的一大难题是规模化推广，相关部署往往受限于可信数据的缺乏。事实上，行业研究显示，八成企业将数据短板视为首要落地阻碍。本次合作将可信智能分析能力直接接入企业工作流程，使智能体AI的规模化落地能够大幅超越试点部署的局限。

Experian Ascend平台与ServiceNow AI平台实现原生对接后，AI智能体可在现有工作流程内无缝调用Experian的可信洞察和决策能力，为客户提供了实现智能分析能力大规模自动化应用的独特机遇。

Experian软件解决方案总裁Keith Little表示：
“我们认为智能体AI将从根本上改变智能服务的交付模式，本次合作融合了双方的互补优势以及以正确方式构建智能体的共同愿景。

“通过将Ascend的智能分析和决策能力直接接入ServiceNow的工作流程，企业能够充满信心地进行规模化运营，同时将我们的能力价值延伸至新的行业和企业工作流程。本次合作巩固了Experian在AI创新领域的全球领先地位，为企业自信部署智能体服务筑牢基础。”

ServiceNow欧洲、中东和非洲区总裁Cathy Mauzaize表示：
“企业已准备好超越试验阶段，而本次合作为其提供了实现规模化落地所需的支持。通过将ServiceNow的AI平台和Experian全球领先的决策与分析平台相结合，我们能够助力挖掘更深入的洞察，提供可在安全环境中做出更明智决策、更快采取行动的AI，进而带来实实在在的业务成果。”

本次合作将支持强监管行业企业的各类应用场景，首先应用于第三方风险管理，包括企业欺诈与身份核验、员工入职以及模型风险管理等领域。

关于Experian

Experian是一家全球性的数据和技术公司，致力于为世界各地的人们和企业创造机会。我们利用独特的数据、分析和软件组合，帮助重新定义贷款实践、揭露和预防欺诈、简化医疗保健、提供数字营销解决方案，以及深入洞察汽车市场。我们还协助数百万人实现他们的财务目标，帮助他们节省时间和金钱。

我们的业务覆盖一系列市场，从金融服务到医疗保健、汽车、农业金融、保险以及更多细分行业。

我们投资于优秀人才和先进的新技术，以释放数据的力量并持续创新。作为一家在伦敦证券交易所(EXPN)上市的富时100指数公司，我们在33个国家拥有一支25,200人的团队。我们的公司总部位于爱尔兰都柏林。如需了解更多信息，请访问experianplc.com

© 2026 ServiceNow, Inc.版权所有。保留所有权利。ServiceNow、ServiceNow标识、Now及其他ServiceNow标志均为ServiceNow, Inc.在美国和/或其他国家的商标和/或注册商标。其他公司名称、产品名称和标识可能是其各自所属公司的商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：
Vicki Cook，Experian英国及爱尔兰地区企业与B2B公关负责人
电话：+44 7977 798 173 / 电邮：vicki.cook@experian.com

代表ServiceNow：press@servicenow.com

Industry:

Experian

LSE:EXPN
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系人：
Vicki Cook，Experian英国及爱尔兰地区企业与B2B公关负责人
电话：+44 7977 798 173 / 电邮：vicki.cook@experian.com

代表ServiceNow：press@servicenow.com

More News From Experian

Experian宣布推出Agent Trust，赋能AI驱动的可信商业交易

加州科斯塔梅萨--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Experian今日宣布推出Experian Agent Trust™，这是一套业内首创的框架，能够在消费者和AI智能体之间建立安全、可核验的关联，为AI驱动的交易赋予身份认定和责任追溯能力。 随着AI智能体开始自主搜索商品和完成交易，它们给企业带来了一项根本性挑战：当操作不再由人类发起时，要如何建立信任。如果人类和AI智能体之间缺少可核验的关联，自主商业交易会带来欺诈、虚假代理和未经授权交易等全新风险。 Experian Agent Trust依托全新的“Know Your Agent” (KYA)框架应对这一挑战，将身份核验延伸至AI时代。该框架可确保由智能体发起的交易均以经过核验的消费者身份为基础。 Experian首席创新官Kathleen Peters表示：“没有信任，智能体商业交易就无法实现规模化发展。我们需要核验智能体、其背后的使用者以及购买意向。这是Experian在生态系统中核验职能的自然延伸。我们早已助力定义金融交易的信任体系；如今我们正将同样的行业领先能力应用到智能体商业交易领域。” Exp...

Experian荣膺2026年CIO 100奖项获奖企业

美国加利福尼亚州科斯塔梅萨--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Experian凭借其企业级工作场所转型项目，荣获由Foundry旗下CIO评选的2026年CIO 100奖项。该项目通过融合人工智能与现代数字化工具，显著提升其全球员工的工作效率与决策水平。 四十余年来，CIO 100奖项持续表彰通过技术领导力驱动商业价值创造的优秀企业。 CIO 100奖项及大会内容负责人Richard Smith表示：“我们今年表彰的这些组织，并非只是维持日常运营，而是在积极塑造业务成果。人工智能、数据、安全与云能力正日益在统一的领导愿景下实现深度融合。今年的获奖者充分诠释了当这些关键要素高度协同时所能够实现的价值与潜能。” 打造AI赋能的员工队伍 该项举措的核心在于Experian对可信、规范治理数据的持续投入，并辅以完善的风险控制机制，确保人工智能与数据分析能够产出安全、可靠的洞察。在推进AI应用过程中，公司坚持审慎、负责任的原则，在适当情形下引入人工监督，在数据治理、隐私保护及信息安全方面始终严格把关。与此同时，Experian持续扩大企业级AI工具的应用范围，赋能员工实现...

Experian在Chartis首届2025年零售银行分析50强评选中荣获“最佳整体战略奖”

加州科斯塔梅萨--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Experian在Chartis Research的首届2025年零售银行分析50强(Retail Banking Analytics50 2025)评选中被评为零售银行分析领域的顶尖供应商之一。该报告重点表彰助力金融机构运用分析技术指导战略、建模和市场推广决策的领先企业。Experian同时斩获“最佳整体战略奖”和“零售分析治理框架奖”。 Chartis Research研究总监Anish Shah表示：“Experian持续树立零售银行分析领域的标杆。它的云原生、AI驱动的平台可实现快速、透明和精准的风险决策，其跻身Chartis的2025年零售银行分析50强前三名便是明证。” Experian核心AI驱动解决方案Experian Ascend Platform™整合了先进分析、可信数据和决策能力。该平台使客户能够在数据探索、模型部署和监控、模型治理之间无缝切换，实现更稳健、更合规的分析应用。 Experian全球解决方案与分析业务高级副总裁Vijay Mehta表示：“超过15年来，我们的AI驱动解决方案帮...
Back to Newsroom