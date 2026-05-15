Experian与ServiceNow合作，将可信决策能力规模化应用于智能体AI领域

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性数据和技术公司Experian和企业数字化转型AI管控平台ServiceNow (NYSE: NOW)今日公布一项新的多年期合作伙伴关系，充分利用跨平台的自主AI智能体技术，助力企业大规模地做出更高效、更明智的决策。

依托本次合作，自主AI智能体将能够更快、更一致地执行任务，首先应用于员工入职、第三方风险管理和模型生命周期治理等场景。

全球企业落地智能体AI面临的一大难题是规模化推广，相关部署往往受限于可信数据的缺乏。事实上，行业研究显示，八成企业将数据短板视为首要落地阻碍。本次合作将可信智能分析能力直接接入企业工作流程，使智能体AI的规模化落地能够大幅超越试点部署的局限。

Experian Ascend平台与ServiceNow AI平台实现原生对接后，AI智能体可在现有工作流程内无缝调用Experian的可信洞察和决策能力，为客户提供了实现智能分析能力大规模自动化应用的独特机遇。

Experian软件解决方案总裁Keith Little表示：

“我们认为智能体AI将从根本上改变智能服务的交付模式，本次合作融合了双方的互补优势以及以正确方式构建智能体的共同愿景。

“通过将Ascend的智能分析和决策能力直接接入ServiceNow的工作流程，企业能够充满信心地进行规模化运营，同时将我们的能力价值延伸至新的行业和企业工作流程。本次合作巩固了Experian在AI创新领域的全球领先地位，为企业自信部署智能体服务筑牢基础。”

ServiceNow欧洲、中东和非洲区总裁Cathy Mauzaize表示：

“企业已准备好超越试验阶段，而本次合作为其提供了实现规模化落地所需的支持。通过将ServiceNow的AI平台和Experian全球领先的决策与分析平台相结合，我们能够助力挖掘更深入的洞察，提供可在安全环境中做出更明智决策、更快采取行动的AI，进而带来实实在在的业务成果。”

本次合作将支持强监管行业企业的各类应用场景，首先应用于第三方风险管理，包括企业欺诈与身份核验、员工入职以及模型风险管理等领域。

关于Experian

Experian是一家全球性的数据和技术公司，致力于为世界各地的人们和企业创造机会。我们利用独特的数据、分析和软件组合，帮助重新定义贷款实践、揭露和预防欺诈、简化医疗保健、提供数字营销解决方案，以及深入洞察汽车市场。我们还协助数百万人实现他们的财务目标，帮助他们节省时间和金钱。

我们的业务覆盖一系列市场，从金融服务到医疗保健、汽车、农业金融、保险以及更多细分行业。

我们投资于优秀人才和先进的新技术，以释放数据的力量并持续创新。作为一家在伦敦证券交易所(EXPN)上市的富时100指数公司，我们在33个国家拥有一支25,200人的团队。我们的公司总部位于爱尔兰都柏林。如需了解更多信息，请访问experianplc.com。

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