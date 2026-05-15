Flick arrecada US$ 6 milhões em rodada de investimento inicial para redefinir a criação de filmes com IA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Flick (flick.art), a plataforma de produção cinematográfica com IA, fundada pela premiada cineasta Zoey Zhang e pelo engenheiro fundador do Instagram, Ray Wang, anunciou hoje que captou US$ 6 milhões em uma rodada de investimento inicial liderada pela True Ventures, com participação da GV (Google Ventures), Y Combinator, Lightspeed, Formosa Capital, Pioneer Fund, Olive Tree Capital e N1, além de investidores apadrinhados.

A Flick foi criada com base em uma crença simples: a IA deve aprimorar a produção cinematográfica; não substituí-la. Em vez de mais um gerador de vídeos com um clique, a Flick oferece aos cineastas controle cinematográfico mediante um fluxo de trabalho criativo nativo da IA, criado para narrativa, iteração e direção artística.

A Flick fará uso do financiamento inicial para acelerar o desenvolvimento de produtos, expandir suas principais ferramentas criativas para controle cinematográfico e ampliar a comunidade de cineastas da empresa. A equipe também está lançando o Flick Filmmaker Residency, que estreia com mais de 10 curtas-metragens criados por cineastas emergentes e produzidos com IA, exibidos no Cinequest Film Festival, no MIT e no Omni AI Film Festival. Cada turma é liderada pelo cofundador Zhang, proporcionando aos cineastas acesso a recursos do setor, mentoria e conexões relevantes ao longo do processo criativo. Através deste programa, a Flick capacita cineastas talentosos e, em última análise, ajuda a cultivar o próximo Kubrick na era da IA.

Antes de fundar a Flick, Wang ajudou a criar a primeira versão do Instagram Stories em 2016, escalando o produto para mais de 400 milhões de usuários ativos diários. A cofundadora Zhang começou a fazer filmes em 2013, utilizando técnicas tradicionais de produção cinematográfica, antes de explorar a produção de filmes com IA em 2022. Em fevereiro de 2025, ela participou do MIT AI Film Hack, onde criou seu primeiro curta-metragem com IA e ganhou o prêmio de Melhor Visual. Desde então, seus filmes com IA foram indicados e premiados em mais de 30 festivais internacionais de cinema.

Quando Wang cooperou com Zhang em seu segundo filme de IA, em abril de 2025, os dois logo começaram a discutir como combinar engenharia de produto em larga escala com profundo conhecimento criativo para reinventar o modo como os cineastas criam. Ao experimentarem ferramentas de vídeo com IA e fluxos de trabalho personalizados já existentes, frequentemente se depararam com as mesmas limitações: a maioria das ferramentas era ou muito técnica para os criadores ou muito restrita para suportar uma direção de verdade.

“Na Flick, os criadores não perdem sua voz autêntica à medida que a IA se expande”, disse Zhang. “Estamos construindo uma ponte para que os cineastas não precisem pensar em ‘modelos de orientação’ — eles simplesmente irão dirigir, compor e sentir, e as ferramentas desaparecer em seu fluxo criativo.”

“Ray e Zoey representam a combinação perfeita de execução técnica de classe mundial e profundo conhecimento criativo. Eles não estão apenas criando ferramentas de IA; estão capacitando uma nova geração de cineastas a se concentrar no que realmente importa: narrativa e expressão artística. Seu enfoque que prioriza a técnica e seu compromisso genuíno com a comunidade criativa os tornam a equipe ideal para definir essa categoria emergente de produção cinematográfica nativa de IA.” - Mike Montano, Sócio da True Venture.

“A maioria dos vídeos gerados por computador é pouco refinada, priorizando a quantidade em detrimento da qualidade. A Flick faz parte de uma categoria totalmente nova, criada para cineastas sérios que desejam usar IA não como um atalho, mas como uma ferramenta para aprimorar sua criatividade. O próximo Tarantino, o próximo Spielberg, o próximo Scorsese – acredito que eles começarão suas carreiras em uma plataforma como a Flick.” - Sangeen Zeb, Sócio-Diretor da GV.

Sobre a Flick

Fundada por Zoey Zhang e Ray Wang, a Flick é uma plataforma de produção cinematográfica nativa de IA, criada para cineastas que se preocupam com estética, controle e flexibilidade criativa. O produto permite que cineastas dirijam filmes gerados por IA mediante fluxos de trabalho não lineares, controles cinematográficos e ferramentas criativas iterativas, conectando modelos generativos poderosos com a produção cinematográfica no mundo real. A Flick também opera o Flick Filmmaker Residency, uma iniciativa para cultivar a próxima geração de cineastas nativos de IA.

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