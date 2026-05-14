Boomi e Guru collaborano per offrire conoscenze aziendali basate sull'intelligenza artificiale arricchite dall'attivazione di dati in tempo reale
Boomi e Guru collaborano per offrire conoscenze aziendali basate sull'intelligenza artificiale arricchite dall'attivazione di dati in tempo reale
Guru diventa un partner di lancio per Boomi Connect, integrandosi con il servizio di connettori gestiti e MCP Registry di Boomi per trasformare i dati aziendali frammentati in intelligence controllata e utile per gli agenti di intelligenza artificiale
CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi, l'azienda specializzata nell'attivazione dei dati per l'IA, ha annunciato oggi una collaborazione tecnologica per aiutare le organizzazioni a sbloccare il pieno valore dei propri dati aziendali per processi decisionali guidati dall'IA. Presentata al Boomi World 2026, la collaborazione fa di Guru un partner nel lancio per Boomi Connect, il nuovo servizio di connettori gestiti di Boomi e integra gli agenti di conoscenza di Guru con Agentstudio e la Boomi MCP Registry per portare conoscenze più ricche, più accurate e più utili sia ai lavoratori della conoscenza che agli agenti di IA.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Contatto per i media:
Kristen Walker
Comunicazioni globali
kristenwalker@boomi.com