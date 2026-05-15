ムーン、BitGoと提携し、アジア全域でビットコイン対応カード商品を拡大

ニューヨーク＆香港--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- デジタル資産インフラ企業であるBitGoホールディングス（NYSE：BTGO）（以下「BitGo」）は、ムーン（Moon Inc.、HKEX：1723）との戦略的提携を発表しました。BitGoは、シンガポール金融管理局（MAS）の規制対象企業であるBitGoシンガポールを通じて、ムーンのビットコイン連動型消費者向けカード商品の販売を支援するための基盤インフラを提供します。BitGoは、機関投資家レベルの規制準拠カストディおよびインフラサービスにより、ムーンがアジア全域のプリペイドカードプラットフォーム全体でデジタル資産統合を安全に拡大できるようにします。

BitGoのマネージングディレクター兼アジア太平洋地域責任者であるエイベル・ソウは、「ムーンは、アジアにおける消費者金融へのデジタル資産統合の最前線に立っています。 BitGoは、金融機関が次の成長段階へと進むための基盤となるインフラを構築してきました。ムーンがアジア全域でビットコイン決済の普及を加速させるにあたり、BitGoと同等のセキュリティとインフラを提供できることを大変嬉しく思います」と述べています。

ムーンのCOOであるラス・ヤコブセンは、「当社は、セキュリティアーキテクチャ、APIの充実度、そして拡張性を考慮したインフラに基づき、グローバルなカストディプロバイダーを評価しました。BitGoの生体認証マルチシグネチャインフラ、バッチトランザクション機能、そして数十億ドル規模のデジタル資産保護に関する実績は、当社のプラットフォームを支える上でBitGoが最適な選択肢であると考えます」と述べています。

BitGoはまず、ムーンのプリペイドビットコインギフトカードプログラムをサポートする予定です。このプログラムは、開始以来多数の卸売取引が行われており、今月からは香港の小売店およびムーンのオンラインストアで販売が開始されます。

この提携は、2026年第2四半期に予定されているムーンの次期消費者向けカード製品の発売を支援するため、さらに拡大される予定です。

BitGoについて

BitGo（NYSE：BTGO）は、規制対象のコールドストレージからカストディ、ウォレット、ステーキング、トレーディング、ファイナンス、ステーブルコイン、決済サービスを提供するデジタル資産インフラ企業です。2013年の設立以来、BitGoは金融システムのデジタル資産経済への移行を加速させることに注力してきました。BitGoは事業をグローバルに展開し、上場企業が所有する初の連邦認可デジタル資産信託銀行であるBitGo バンク＆トラスト、ナショナル・アソシエーションをはじめとする複数の規制対象事業体を保有しています。現在、BitGoは業界トップクラスのブランド、金融機関、取引所、プラットフォームなど数千の機関、そして世界中の数百万人の投資家にサービスを提供しています。詳細はwww.bitgo.comをご覧ください。

ムーンについて

ムーン（HKEX：1723）は、香港証券取引所に上場しているプリペイドカード販売のリーディングカンパニーです。アジア全域でSIMカードとプリペイド決済カードの供給において30年近い実績を誇り、アジア全域に確立された卸売ネットワークを有するとともに、近年では、プリペイドビットコインカードをポートフォリオに加えました。これは、中華圏の上場企業としては初の試みとなります。戦略的なビットコイン準備金を確立しているムーンは、日本、タイ、韓国、台湾をはじめとするアジア全域での事業拡大を推進するため、販売網の拡大を進めています。

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将来の見通しに関する記述

本プレスリリースに含まれる一部の記述は、連邦証券法における「将来の見通しに関する記述」に該当します。「かもしれない」、「可能性がある」、「だろう」、「するはずである」、「信じる」、「予想する」、「見込む」、「見積もる」、「継続される」、「予測する」、「見通し」、「計画する」、「意図する」といった表現、または意図、信念、現在時点における期待に関する記述は、将来の見通しに関する記述となります。これらの将来の見通しに関する記述は、様々なリスクおよび不確実性の影響を受けやすく、その多くは予測が困難です。そのため、実際の結果は、将来の見通しに関する記述に明示または暗示されている現在の予想および前提と大きく異なる可能性があります。実際の結果が現在の予測と大きく異なる重要な要因には、デジタル資産の極めて高い変動性、サポートされているデジタル資産の統合に関連する技術的問題、およびそれらの基盤となるネットワークにおける変更やアップグレード、業界および事業に対する監視強化、会社または顧客のために保管されているデジタル資産にアクセスするために必要な秘密鍵の盗難、紛失、または破壊、顧客との取引または事業活動における失策、および2026年3月27日に米国証券取引委員会（「SEC」）に提出されたフォーム10-Kによる年次報告書、およびその後のSECへの提出書類（フォーム10-Qおよび8-Kによる定期報告書を含む）で説明されているその他の要因が含まれます。このような将来の見通しに関する記述は、当該記述がなされた時点の事実および状況、ならびに将来の事実および状況に関する予測に基づいています。発行者はこれらの将来の見通しに関する記述が合理的であると考えているものの、本プレスリリースの読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依拠しないよう注意する必要があります。本プレスリリースの情報は発行日時点のものであり、発行者は、適用される証券法で義務付けられる場合を除き、本プレスリリースで議論されている事項に関する将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

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