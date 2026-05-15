Boomi collabora con Gong per portare Revenue AI al Boomi Agentstudio

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi, la società di attivazione dei dati per l'AI, oggi ha annunciato una collaborazione con Gong, il leader in Revenue AI, per integrare i segnali relativi alle entrate catturati in Gong direttamente nella piattaforma aziendale Boomi. Questa collaborazione consente alle aziende di stabilire una base attiva di dati progettata per trasformare le conversazioni dei clienti in azioni coordinate e automatizzate nei sistemi e nelle funzioni a livello aziendale con Boomi Agentstudio.

Gong va oltre la registrazione delle transazioni per individuare informazioni in tempo reale su rischi, intenzioni degli acquirenti, dinamiche competitive e segnali chiave di coinvolgimento.

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