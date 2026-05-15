Flick raccoglie 6 milioni di dollari in un round iniziale mirato a riplasmare le modalità di creazione dei film generati con l'AI

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Flick (flick.art), piattaforma di produzione cinematografica AI nativa fondata dalla pluripremiata regista Zoey Zhang e dall'ingegnere Ray Wang, tra i fondatori di Instagram, oggi annuncia di aver raccolto 6 milioni di dollari in un round di finanziamento iniziale supportato da True Ventures, GV (Google Ventures), Y Combinator, Lightspeed, Formosa Capital, Pioneer Fund, Olive Tree Capital e N1, oltre a angel investor.

Flick è stata creata attorno a una convinzione semplice: l'AI dovrebbe migliorare l'esperienza cinematografica, non rimpiazzarla.

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