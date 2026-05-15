Moon Inc.與BitGo聯手在亞洲大規模推廣從比特幣衍生的卡片產品

紐約 & 香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位資產基礎設施公司BitGo Holdings, Inc.（NYSE: BTGO，以下簡稱「BitGo」）今天宣布與Moon Inc.（HKEX: 1723，以下簡稱「Moon Inc.」）達成戰略性合作關係。BitGo將透過該公司受新加坡金融管理局 (MAS) 監管的實體BitGo Singapore Pte. Ltd.為Moon Inc.與比特幣掛鉤的消費卡產品提供基礎架構層支援。BitGo將憑藉機構級的監管託管及基礎設施服務協助Moon Inc.在其亞洲預付卡平台上安全地大規模拓展數位資產整合。

「Moon Inc.站在將數位資產整合入亞洲消費性金融領域的前哨。」BitGo管理總監兼亞太地區主任Abel Seow說，「BitGo已經建構了幫助各類機構邁入下階段成長的基礎設施骨幹。我們很高興能用同樣高水準的安全性與基礎設施支援Moon Inc.加速在亞洲地區推廣比特幣的支付應用。」

「我們從安全架構、API深度以及為大規模擴展而建構的基礎設施三方面評估全球託管服務供應者。」Moon Inc.營運長Russ Jacobsen說，「BitGo擁有生物識別多重簽名基礎設施、批量交易能力以及保障數十億數位資產的能力，顯然是本平台最理想的合作夥伴。」

BitGo計劃在一開始支援Moon Inc.的預付比特幣禮卡計畫。該計畫自推出以來已處理多筆批發交易，並將於本月起在香港各零售售店及Moon Inc.網路商店同步發行。

預計這項合作關係將進一步發展，支援Moon Inc.計畫於2026年第二季推出的下一款消費卡產品。

關於BitGo

BitGo (NYSE: BTGO) 是一家數位資產基礎設施公司，提供託管、錢包、質押、交易、融資、穩定幣和監管冷儲存的結算服務。成立於2013年的BitGo加速金融體系朝向數位資產經濟轉型。BitGo的業務遍及全球，旗下擁有多家受監管實體，包括第一家由上市公司全資擁有的聯邦特許數位資產信託銀行BitGo Bank & Trust, National Association。今天，BitGo服務數千家機構，包括眾多業內頂級品牌、金融機構、交易所及平台，同時也服務全球數百萬名投資者。如欲了解更多資訊，請造訪：www.bitgo.com。

關於Moon Inc.

Moon Inc. (HKEX: 1723) 是一家在香港上市的預付產品經銷產業先驅，擁有近30年的豐富經驗，向亞洲各地供應SIM卡及儲值支付卡。該公司在該地區建立了完善的批發經銷網，近期更進一步擴大產品組合，推出預付比特幣卡——這是大中華地區第一家由上市公司推出的此類產品。Moon Inc.在建立策略性比特幣儲備後，正積極擴大經銷版圖，將業務拓展至泛亞洲地區的日本、泰國、南韓、台灣及更大的市場。

進一步資訊，請造訪：www.mooninc.hk，或瀏覽社交媒體：X、LinkedIn。

前瞻性陳述

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