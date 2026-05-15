IQM y Real Asset Acquisition Corp. anuncian la presentación pública ante la SEC del formulario de registro F-4

PRINCETON, Nueva Jersey, y ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, líder mundial en ordenadores cuánticos superconductores integrales («IQM», «IQM Quantum Computers» o la «Empresa»), y Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), una sociedad de adquisición con fines especiales («RAAQ»), anunciaron hoy la presentación pública ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos («SEC») del formulario de registro F-4 (el «Formulario de Registro»), que incluye una circular preliminar de representación, en relación con el acuerdo de fusión empresarial propuesto anunciado el 23 de febrero de 2026.

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