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IQM y Real Asset Acquisition Corp. anuncian la presentación pública ante la SEC del formulario de registro F-4

  • La presentación supone un hito clave en el proceso para que IQM se convierta en la primera empresa europea de computación cuántica en cotizar en bolsa.
  • Líder comercial a nivel mundial, con 23 sistemas vendidos hasta la fecha, incluidos 4 de los 10 mayores centros de supercomputación del mundo, y una adopción cada vez mayor entre clientes empresariales.
  • Referente industrial, con 15 sistemas ya implantados (la mayor cifra comunicada públicamente por determinadas empresas de computación cuántica), más de 30 ordenadores construidos, fábrica propia de chips, línea de ensamblaje y centro de datos cuántico.
  • La operación valora a IQM en aproximadamente 1800 millones de dólares estadounidenses antes de la inversión.
  • Tras el cierre de la operación, se prevé que IQM disponga de hasta 397 millones de euros (465 millones de dólares estadounidenses) en caja.
  • Sólido impulso del negocio, con ingresos de 36 millones de dólares estadounidenses en 2025, equivalentes a más de 31 millones de euros.
  • IQM tiene previsto solicitar la cotización de sus acciones en Nasdaq Helsinki tras la combinación de negocios.
original IQM Radiance quantum computer

IQM Radiance quantum computer

PRINCETON, Nueva Jersey, y ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, líder mundial en ordenadores cuánticos superconductores integrales («IQM», «IQM Quantum Computers» o la «Empresa»), y Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), una sociedad de adquisición con fines especiales («RAAQ»), anunciaron hoy la presentación pública ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos («SEC») del formulario de registro F-4 (el «Formulario de Registro»), que incluye una circular preliminar de representación, en relación con el acuerdo de fusión empresarial propuesto anunciado el 23 de febrero de 2026.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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