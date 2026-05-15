Experian werkt met ServiceNow samen om betrouwbare beslissingname naar Agentic AI op schaal te brengen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Experian, het internationale data- en technologiebedrijf, en ServiceNow (NYSE: NOW), de AI-controletoren om business opnieuw uit te vinden, onthulden vandaag een nieuw meerjarig globaal partnerschap dat de kracht van autonome AI agents in diverse platformen inzet im bedrijven te helpen sneller intelligentere beslissingen op schaal te nemen.

Via dit partnerschap kunnen autonome AI agents het vermogen krijgen om sneller en consistenter te handelen, te beginnen met het aanwerven van werknemers, beheer van risico van derden en usecases voor het beheer van de levenscyclus van modellen.

