Porter renforce la connectivité de Boston grâce à de nouveaux itinéraires au départ de Toronto et de Montréal

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Porter Airlines continue d’étendre son réseau avec le lancement d’un nouveau service reliant l’aéroport Boston-Logan (BOS) aux aéroports Toronto-Pearson (YYZ) et Montréal‑Trudeau (YUL).

Les nouveaux itinéraires offrent aux voyageurs une porte d’entrée pratique vers la Nouvelle-Angleterre et le nord-est des États-Unis. Boston est l’une des villes les plus visitées des États-Unis. Elle abrite des universités de calibre mondial, une économie d’innovation florissante et un riche patrimoine culturel et historique.

Itinéraire Fréquence Avion Toronto-Pearson (YYZ) à Boston (BOS) 14 x par semaine Embraer E195-E2 Montréal-Trudeau (YUL) à Boston (BOS) 7 x par semaine De Havilland Dash 8-400 Expand

En s’appuyant sur les services existants de la ville de Toronto (YTZ) et d’Ottawa (YOW), Porter offrira huit vols quotidiens vers Boston, pour plus d’options et une fréquence accrue. L’itinéraire YYZ–BOS est assuré par l’aéronef Embraer E195‑E2, marquant les débuts de cet appareil à l’aéroport Logan de Boston. Les passagers profiteront d’une connexion Wi‑Fi gratuite et rapide offerte dans l’ensemble du parc aérien des appareils E195‑E2 de Porter.

Les nouveaux itinéraires offrent des correspondances ultérieures pour les voyageurs de Boston qui passent par les aéroports YYZ et YUL. Les passagers peuvent faire appel au vaste réseau national de Porter, qui dessert Calgary, Edmonton, Halifax, Vancouver et plus encore. Grâce à la coentreprise entre Porter et Air Transat, les voyageurs peuvent également rejoindre des destinations transatlantiques, y compris Amsterdam, Paris et Barcelone.

Tous les voyageurs qui choisissent Porter profiteront d’une configuration sans sièges du milieu, de bière et de vin offerts gratuitement dans de vrais verres et de collations de qualité supérieure à bord.

Vous trouverez des renseignements détaillés sur l’horaire des vols sur www.flyporter.com/fr-ca/.

Citations

« Porter dessert Boston depuis 2009, et le lancement d’aujourd’hui depuis Toronto-Pearson et Montréal marque un nouveau chapitre dans cette relation. Nous avons le plaisir de présenter l’E195-E2 à l’aéroport Logan de Boston pour la première fois. Avec l’extension des services depuis deux grandes villes canadiennes, nous avons hâte d’offrir à encore plus de voyageurs l’accès à l’expérience de bord haut de gamme de Porter. »

- Andrew Pierce, vice-président, planification du réseau et production de rapports, Porter Airlines

« Nous sommes ravis d’accueillir le nouveau service sans escale de Porter Airlines à Toronto-Pearson et à Montréal-Trudeau. Ces itinéraires relient directement Boston à deux villes canadiennes distinctes, ce qui donne aux passagers plus de flexibilité quant à la façon dont ils se rendent à leur destination. »

- Ed Freni, directeur général de l’aviation, Massport

« ADM Aéroports de Montréal est très heureuse de soutenir Porter dans l’élargissement de son offre transfrontalière à YUL, désormais enrichie par l’ajout de l’aéroport international Logan de Boston. Cette nouvelle liaison bonifiera les options de déplacements des nombreux voyageurs de passage YUL, et nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des équipes de Porter pour la mise en place de cette route. Un aéroport qui propose une desserte variée et accessible, c’est un aéroport qui bénéficie à toute la communauté »

- Karl Brochu, vice-président, Exploitation et développement aérien d’ADM

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l’expérience en classe économique pour chaque passager en s’assurant d’offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l’attention et le charme. Son parc aérien d’aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert l’Amérique du Nord, y compris le réseau canadien d’un océan à l’autre, les États-Unis, le Mexique, les Caraïbes, et l’Amérique centrale. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com/fr-ca/ ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et X.