Xsolla en Skich kondigen strategisch partnerschap aan voor Merchant of Record-betalingen op een alternatieve marktplaats voor mobiele games

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een toonaangevend wereldwijd bedrijf in de videogamehandel, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Skich, een alternatieve marktplaats voor mobiele games die actief is op iOS in de EU onder de bepalingen van de Digital Markets Act van Apple en wereldwijd op Android. Volgens de overeenkomst zal Xsolla optreden als Merchant of Record voor in-app aankopen en betaalde gameverkopen die via de Skich Store worden gedistribueerd.

Skich biedt ontwikkelaars een alternatief voor traditionele mobiele winkels en geeft hen de mogelijkheid om spelers te bereiken buiten de door platformen gecontroleerde distributiekanalen. Het partnerschap met Xsolla stelt Skich in staat een volledig conforme betalings- en commerciële laag aan te bieden, waarbij Xsolla de betalingsverwerking, belastinginning, terugbetalingen en naleving van de regelgeving namens ontwikkelaars beheert. Dit neemt een belangrijke operationele en juridische drempel weg voor studio's die via alternatieve kanalen willen distribueren.

Ontwikkelaars die via de Skich Store distribueren, krijgen toegang tot Xsolla's Mobile SDK en Publisher Account. Dit biedt hen direct inzicht in transactierapporten en omzetgegevens, evenals de volledige functionaliteit van de wereldwijde betalingsinfrastructuur van Xsolla. De samenwerking maakt deel uit van het bredere ecosysteem van Xsolla, een netwerk van geverifieerde externe partners en diensten die direct beschikbaar zijn binnen het Xsolla Publisher Account. Dit ecosysteem is ontworpen om ontwikkelaars te verbinden met betrouwbare oplossingen in elke fase van de game-ontwikkelingscyclus. De samenwerking ondersteunt zowel games met in-app aankopen als premium betaalde titels die binnenkort beschikbaar komen.

"Het ecosysteem van alternatieve app stores ontwikkelt zich snel en ontwikkelaars hebben een commerciële infrastructuur nodig die gelijke tred houdt," aldus Chris Hewish, President van Xsolla. "Onze samenwerking met Skich biedt ontwikkelaars een conforme, schaalbare manier om inkomsten te genereren via opkomende distributiekanalen – met dezelfde geavanceerde betalingsmogelijkheden en wereldwijde reikwijdte die ze van Xsolla verwachten."

"Door met Xsolla als onze Merchant of Record samen te werken, krijgen Skich en de ontwikkelaars op ons platform een sterke commerciële en compliance-basis," stelde Sergey Budkovski, CEO van Skich. "Dankzij deze samenwerking kunnen wij ons richten op ontdekking en distributie, terwijl Xsolla de complexiteit van de betalingsinfrastructuur op wereldwijde schaal afhandelt."

Het samenwerkingsverband komt op een moment dat alternatieve mobiele distributie steeds meer aandacht krijgt van de regelgeving. De Digital Markets Act van de EU heeft iOS opengesteld voor externe marktplaatsen in heel Europa, en de Mobile Software Competition Act heeft vergelijkbare antitrustvereisten ingevoerd in Japan.

Ook voor Android staan er belangrijke veranderingen gepland voor alternatieve distributie. Vanaf medio 2026 moet Google Play in de VS openstaan voor alternatieve appwinkels, en Android heeft een vereenvoudigd installatieproces voor alternatieve appwinkels wereldwijd aangekondigd, dat in 2026 wordt geïmplementeerd. Samen creëren deze verschuivingen nieuwe distributiemogelijkheden voor ontwikkelaars die op zoek zijn naar alternatieven voor traditionele platformwinkels.

Ontwikkelaars kunnen aan de slag met Skich via het uitgeversaccount van Xsolla op publisher.xsolla.com. Voor meer informatie over het bredere partnernetwerk van Xsolla kunt u terecht op xsolla.com/ecosystem.

Ga voor meer informatie over de samenwerking van Xsolla met Skich naar: https://xsolla.pro/Skich

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd e-commercebedrijf dat ontwikkelaars alles biedt wat ze nodig hebben om videogames te lanceren, te laten groeien en te monetiseren. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Los Angeles, Californië, ondersteunt studio's van elke omvang, van indie tot AAA, met oplossingen voor directe verkoop aan consumenten, intelligente betalingen, op entertainment gebaseerde IP en producten voor spelersbetrokkenheid. Xsolla helpt ontwikkelaars bij het financieren, distribueren, op de markt brengen en monetiseren van hun games op grote schaal. Xsolla, dat door meer dan 60% van de 100 meest winstgevende games wordt vertrouwd, fungeert als de officiële betaalprovider in meer dan 200 landen en biedt toegang tot meer dan 1000 lokale betaalmethoden wereldwijd. Xsolla gelooft sterk in de toekomst van gaming en zet zich vol overtuiging in om kansen te creëren en groei te stimuleren voor makers overal ter wereld.

Ga voor meer informatie naar xsolla.com

Over Skich

Skich (skich.app) is een alternatieve marktplaats voor mobiele games die actief is op iOS in de EU en Android wereldwijd. Skich biedt ontwikkelaars een niet-exclusief distributiekanaal buiten de traditionele platformwinkels, met de nadruk op game-ontdekking en directe spelersbetrokkenheid.

Ga voor meer informatie naar skich.app/for-developers

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.