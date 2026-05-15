Gold Reserve firma un acuerdo de participación con Augusta Capital para impulsar el desarrollo minero en Venezuela y anuncia una conferencia telefónica informativa

PEMBROKE, Bermudas--(BUSINESS WIRE)--Gold Reserve Ltd. (“Gold Reserve” o la “Empresa”) (TSX-V: GRZ, BSX: GRZ.BH, OTCQX: GDRZF) anunció la firma de un acuerdo preliminar vinculante (el “Acuerdo de Participación”) con Augusta Capital Corporation (“Augusta”), empresa fundada y dirigida por Richard Warke, con más de 40 años de experiencia en inversiones mineras y desarrollo de proyectos de clase mundial. En virtud del acuerdo, la Empresa y su filial de propiedad absoluta GR Mining (Barbados) Inc. otorgaron a Augusta el derecho a adquirir una participación del 50 % en el interés de Gold Reserve sobre la propiedad Siembra Minera (el “Proyecto”).

La Empresa continúa con las gestiones vinculadas al Proyecto. Actualmente, el Proyecto pertenece en un 55 % a una empresa estatal venezolana y en un 45 % a Gold Reserve. Sin embargo, en abril de 2026 Venezuela aprobó una nueva ley minera que eliminó la obligación de participación estatal mayoritaria en el sector del oro y los minerales estratégicos, lo que le permite a la Empresa aspirar a una participación de hasta el 100 % en el Proyecto. Gold Reserve y Augusta comenzarán de inmediato a trabajar en conjunto para avanzar en las negociaciones con funcionarios del gobierno venezolano vinculadas al Proyecto.

De acuerdo con los términos del Acuerdo de Participación, Augusta podrá adquirir una participación del 50 % en el interés de Gold Reserve en el Proyecto mediante una inversión de USD 200 millones destinada a impulsar su desarrollo, conforme a determinados hitos establecidos (la “Participación”). Como parte de esos compromisos, Augusta deberá aportar inicialmente USD 25 millones para cubrir gastos operativos, incluidas tareas de recuperación del sitio y nuevas pruebas, dentro del plazo de un año. La Empresa acordó igualar ese aporte inicial. Augusta actuará como operador y asumirá la responsabilidad operativa general. Una vez concretada la Participación, Gold Reserve y Augusta constituirán una empresa conjunta para administrar sus intereses en el yacimiento (la “Empresa Conjunta”). Ambas empresas financiarán su desarrollo y compartirán los beneficios económicos en proporción a sus respectivas participaciones. Los estados contables de la Empresa Conjunta serán consolidados por Gold Reserve.

Gold Reserve y Augusta prevén avanzar en las negociaciones con el ministro de Minería Silva y el presidente Rodríguez con vistas a alcanzar un acuerdo sobre el Proyecto que contribuya a reactivar la industria minera venezolana, atraer nuevas inversiones al sector, generar beneficios económicos para la población y fortalecer las cadenas de suministro en el hemisferio occidental.

Paul Rivett, vicepresidente de Gold Reserve, señaló: “La asociación con Richard Warke y Augusta marca un hito importante para Gold Reserve y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de nuestro proyecto en Venezuela junto a un socio de reconocida trayectoria y prestigio. Augusta aporta una amplia experiencia en el sector minero, una sólida capacidad operativa y un historial comprobado en el desarrollo de proyectos, lo que la convierte en el socio ideal para impulsar el crecimiento a largo plazo y generar valor en Venezuela, además de fortalecer el suministro de minerales críticos en el hemisferio occidental”.

Richard Warke, presidente ejecutivo de Augusta, afirmó: “Me complace asociarme con Gold Reserve para avanzar en las oportunidades que ofrece Venezuela, incluido el Proyecto. Se trata de un activo único, con un enorme potencial, y confiamos en que la experiencia técnica, financiera y operativa de Augusta permitirá acelerar significativamente su desarrollo”.

Gold Reserve realizará una conferencia telefónica el viernes 15 de mayo de 2026 a las 9:00 a. m. EDT para brindar más detalles sobre el Acuerdo de Participación. Las personas interesadas podrán participar de la llamada a través de los siguientes canales:

Enlace: https://us06web.zoom.us/j/83336241011

Números de acceso: +1 689 278 1000 EE. UU.

+1 719 359 4580 EE. UU.

ID de la reunión de Zoom: 833 3624 1011

La grabación de la llamada estará disponible en el sitio web de la Empresa inmediatamente después de su finalización y hasta el 22 de mayo de 2026 para quienes no puedan participar en vivo.

Acerca de Gold Reserve

Gold Reserve es una empresa de exploración y desarrollo minero, principalmente de capital estadounidense, dedicada al desarrollo de activos minerales de primer nivel con el objetivo de generar valor sostenible a largo plazo para sus accionistas. La Empresa cotiza en TSX Venture Exchange (TSX-V: GRZ), Bermuda Stock Exchange (BSX: GRZ.BH) y en Estados Unidos a través de OTCQX (OTCQX: GDRZF).

Acerca de Augusta

Augusta Capital Corporation integra Augusta Group, un grupo minero con presencia en Estados Unidos y Canadá, especializado en financiamiento, exploración y desarrollo de proyectos minerales de clase mundial en distintos mercados internacionales. Para más información, visite augustacorp.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de las leyes federales de valores aplicables de Estados Unidos e “información prospectiva” conforme a las leyes provinciales y territoriales de valores aplicables de Canadá, y refleja las intenciones, expectativas, creencias o proyecciones futuras de Gold Reserve y de su gerencia. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones y supuestos que, si bien la gerencia considera razonables en la actualidad, están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas. Estas declaraciones suelen identificarse por términos como “anticipa”, “plan”, “continúa”, “espera”, “pretende”, “cree”, “estima”, “puede”, “hará”, “potencial”, “propuesto” y otras expresiones similares, o por afirmaciones que indican que determinados hechos o circunstancias “podrían” o “van a” ocurrir. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado comprenden, entre otras, afirmaciones relacionadas con las características y condiciones de las operaciones contempladas en el Acuerdo de Participación; el calendario y eventual cierre de dichas operaciones; la participación de la Empresa en el Proyecto Siembra Minera; el desarrollo y resultado de las negociaciones de Gold Reserve con funcionarios del gobierno venezolano; la capacidad de la Empresa para alcanzar un acuerdo con Venezuela; el calendario y los beneficios esperados de ese acuerdo; y la creación de una empresa conjunta para mantener la participación de las partes en el Proyecto.

Advertimos que estas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían provocar que los acontecimientos, resultados o logros reales de Gold Reserve difieran sustancialmente de los resultados, desempeños o logros estimados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Entre ellos se incluyen, entre otros, la posibilidad de rescisión del Acuerdo de Participación en determinadas circunstancias; la falta de aprobación de las bolsas correspondientes; el incumplimiento de las condiciones previas establecidas en el Acuerdo de Participación; riesgos relacionados con la revocación ilegítima por parte de Venezuela de los derechos de la Empresa sobre el Proyecto; riesgos e incertidumbres vinculados con la obtención, modificación o mantenimiento de las licencias y permisos necesarios; el riesgo de que el gobierno venezolano no reconozca la participación de la Empresa en el Proyecto en condiciones aceptables para Gold Reserve; los riesgos derivados de las sanciones impuestas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá contra Venezuela, sus organismos y entidades vinculadas, y personas relacionadas (las “Sanciones”); los riesgos de que las autoridades estadounidenses y canadienses encargadas de aplicar dichas Sanciones no otorguen futuras licencias o permisos solicitados por la Empresa para realizar determinadas operaciones vinculadas con Venezuela, incluidos los plazos y condiciones de dichas autorizaciones; los riesgos asociados con dificultades técnicas vinculadas con las actividades mineras; y la posibilidad de que los resultados futuros de exploración, desarrollo o explotación minera no coincidan con las expectativas de la Empresa. Esta lista no contempla todos los factores que podrían afectar las declaraciones prospectivas de la Empresa. Para obtener un análisis más detallado de los factores de riesgo vinculados con el negocio de la Empresa, consulte el informe “Management’s Discussion & Analysis” correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 y otros documentos presentados ante SEDAR+, disponibles en el perfil de la Empresa en www.sedarplus.ca.

Se recomienda a los inversores no otorgar una confianza excesiva a estas declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas posteriores, ya sean escritas u orales, atribuibles a Gold Reserve o a personas que actúen en su representación, quedan expresamente sujetas en su totalidad a esta advertencia. Gold Reserve no asume intención ni obligación alguna de actualizar públicamente ni revisar las declaraciones prospectivas ni la lista anterior de supuestos o factores, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otras circunstancias, salvo en la medida exigida por las obligaciones de divulgación establecidas en las leyes provinciales y territoriales de valores aplicables en Canadá.

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (SEGÚN LA DEFINICIÓN ESTABLECIDA EN LAS POLÍTICAS DE TSX VENTURE EXCHANGE) ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA EXACTITUD O IDONEIDAD DE ESTE COMUNICADO.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.