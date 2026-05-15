Experian geht Partnerschaft mit ServiceNow ein, um vertrauenswürdige Entscheidungsfindung auf agentenbasierte KI auszuweiten

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Experian, das globale Daten- und Technologieunternehmen, und ServiceNow (NYSE: NOW), der KI-Kontrollturm für die Neugestaltung von Unternehmen, geben heute eine neue globale, mehrjährige Partnerschaft bekannt, die die Leistungsfähigkeit autonomer KI-Agenten plattformübergreifend nutzt und Unternehmen dabei unterstützt, schnellere und intelligentere Entscheidungen in großem Maßstab zu treffen.

Durch diese Partnerschaft erhalten autonome KI-Agenten die Fähigkeit, schneller und konsistenter zu agieren, beginnend mit Anwendungsfällen wie der Einarbeitung neuer Mitarbeiter, dem Risikomanagement bei Drittanbietern und der Governance des Modelllebenszyklus.

Eine große Herausforderung für globale Unternehmen, die agentenbasierte KI einführen, ist die Skalierung, da die Bereitstellung oft durch einen Mangel an vertrauenswürdigen Daten eingeschränkt wird. Tatsächlich zeigen Branchenstudien, dass Datenbeschränkungen für acht von zehn Unternehmen das größte Hindernis darstellen. Durch die direkte Einbindung vertrauenswürdiger Informationen in Unternehmensworkflows ermöglicht diese Partnerschaft, dass agentische KI weit über Pilotprojekte hinaus skaliert werden kann.

Da die Experian Ascend Platform nativ mit der ServiceNow AI Platform verbunden ist, können KI-Agenten direkt innerhalb bestehender Workflows nahtlos auf die vertrauenswürdigen Erkenntnisse und Entscheidungsfunktionen von Experian zugreifen, was Kunden die einzigartige Möglichkeit bietet, Informationen in großem Maßstab zu automatisieren.

Keith Little, President – Experian Software Solutions, sagte:

„Wir betrachten agentenbasierte KI als grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie intelligente Dienste bereitgestellt werden, und diese Partnerschaft vereint komplementäre Stärken und eine gemeinsame Vision, um sie auf die richtige Weise aufzubauen.

„Durch die direkte Einbindung unserer Informations- und Entscheidungsfähigkeiten in Ascend in den Workflow von ServiceNow können Unternehmen mit Zuversicht in großem Maßstab agieren und gleichzeitig die Wirkung unserer Fähigkeiten auf neue Branchen und Unternehmens-Workflows ausweiten. Diese Partnerschaft festigt die Position von Experian als weltweit führender Anbieter von KI-Innovationen und bietet Unternehmen die Grundlage, um agentenbasierte Dienste sicher einzusetzen.“

Cathy Mauzaize, Präsidentin für EMEA bei ServiceNow, sagte:

„Unternehmen sind bereit, über das Experimentieren hinauszugehen, und diese Partnerschaft bietet ihnen genau das, was sie für die Skalierung benötigen. Durch die Zusammenführung der KI-Plattform von ServiceNow mit der weltweit führenden Entscheidungs- und Analyseplattform von Experian ermöglichen wir tiefere Einblicke und bieten KI, die intelligentere Entscheidungen treffen und schneller handeln kann – in einer sicheren Umgebung, die echte Ergebnisse liefert.“

Die Partnerschaft wird eine Vielzahl von Anwendungsfällen für Unternehmen in stark regulierten Umgebungen unterstützen, angefangen beim Risikomanagement von Drittanbietern – einschließlich Betrugs- und Identitätsprüfung für Unternehmen, Mitarbeiter-Onboarding und Modellrisikomanagement.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen weltweit neue Perspektiven eröffnet. Mithilfe einer einzigartigen Kombination aus Daten, Analysen und Software tragen wir dazu bei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und detailliertere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen. Zudem helfen wir Millionen von Menschen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und dabei Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue, fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Als an der Londoner Börse (EXPN) notiertes Unternehmen im FTSE 100 Index beschäftigen wir 25.200 Mitarbeiter in 33 Ländern. Unser Hauptsitz befindet sich in Dublin, Irland. Erfahren Sie mehr unter experianplc.com.

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