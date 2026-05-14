OBIOMD et PIO renouvellent leur collaboration pluriannuelle pour faire progresser la capacité souveraine de l’Ontario dans le domaine de la PI

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--OBIOMD et Propriété intellectuelle Ontario (PIO) ont renouvelé leur protocole d’entente (PE) pour veiller à ce que la prochaine génération d’entreprises qui développent des produits novateurs en santé humaine continuent d’avoir accès à une protection et à une aide à la commercialisation optimales pour leur propriété intellectuelle (PI).

Grâce à cette entente, OBIOMD et PIO continueront d’unir leurs forces pour aider les entreprises en démarrage des domaines des technologies de la santé et des sciences de la vie à développer leur PI et à appliquer des stratégies de commercialisation. Cette collaboration s’inspire d’un partenariat établi en 2024, et maintenant les entreprises qualifiées aiguillées par OBIOMD auront droit à une aide et à un financement accélérés de PIO. Les deux organisations se sont engagées à travailler ensemble selon les besoins discernés pour co-organiser des événements d’édification de la capacité en PI et des initiatives de visibilité conjointes. Ensemble, les entreprises en démarrage de ce secteur seront bien positionnées pour élaborer de solides stratégies de PI.

Depuis sa création, en 2009, OBIOMD s’est donné pour mission de créer des programmes pour les entreprises des sciences de la vie et des technologies de la santé qui renforcent la PI de l’Ontario, aident les entreprises en démarrage à s’approvisionner au sein des systèmes de soins de santé canadiens, à attirer des investisseurs pour faire croître leur secteur, à susciter le développement économique et à protéger l’autonomie de la province.

PIO est une agence provinciale établie en 2022 qui offre des services et de l’aide en PI pour aider les entreprises et les chercheurs de l’Ontario à innover et à s’étendre.

Le renouvellement de cet accord assurera un alignement à long terme concernant le maintien et le renforcement de la rétention souveraine de la PI.

Citations :

« Face à l’incertitude économique, il est crucial que notre gouvernement protège les découvertes locales, et en suscite de nouvelles, dans le domaine des sciences de la vie afin de renforcer notre économie. Notre gouvernement salue ce partenariat entre Propriété intellectuelle Ontario et OBIOMD, qui fera en sorte que davantage d’entreprises des sciences de la vie de classe mondiale aient les outils dont elles ont besoin pour commercialiser des découvertes qui sauvent et améliorent la vie des gens en Ontario. » —Nolan Quinn, ministre des Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité.

« La protection et le renforcement de la souveraineté de la PI de l’Ontario sont essentiels à l’édification d’un secteur des sciences de la vie concurrentiel et autonome. Notre collaboration renouvelée avec PIO fait en sorte que les entreprises en démarrage disposent de l’orientation et de l’aide stratégiques nécessaires afin de protéger leurs innovations, d’accélérer leur commercialisation et d’instaurer les conditions nécessaires pour s’établir, croître et s’étendre en Ontario. Ensemble, nous créons l’environnement propice à la réussite locale des technologies de la santé produites en Ontario, ainsi qu’à leur compétitivité sur la scène mondiale. » —Maura Campbell, Ph.D, PDG, OBIOMD

« L’approfondissement de notre collaboration avec OBIOMD tire parti de nos experts respectifs et renforce l’écosystème de l’innovation de l’Ontario à l’avantage collectif de nos clients communs du secteur des soins de santé. En travaillant en étroite collaboration avec OBIOMD, nous veillons à ce que les entreprises en démarrage du secteur des sciences de la vie aient l’expertise en PI dont elles ont besoin pour aller de l’avant en toute confiance afin de créer une valeur à long terme dans la province. » —Paul Paolatto, PDG provisoire, PIO

À propos d’OBIOMD

Fondée en 2009, OBIOMD est une organisation à but non lucratif de type associatif qui élabore des stratégies, des programmes, des politiques et des modes de promotion pour répondre aux besoins de la prochaine génération d’entreprises qui développent des produits novateurs dans le domaine de la santé humaine. OBIOMD soutient les entreprises des sciences de la vie et des technologies de la santé en phase de démarrage et financées par du capital de risque en les habilitant à lever des capitaux, à embaucher et à former des talents prêts pour l’industrie, à faciliter la commercialisation et l’adoption de leurs technologies dans les systèmes de santé et à accéder aux infrastructures. OBIOMD réalise cet objectif grâce à des partenariats collaboratifs avec l’industrie, la communauté des investisseurs, le milieu universitaire, le système de santé et le gouvernement. Pour plus d’information, veuillez visiter : obio.ca et suivre OBIOMD sur LinkedIn et X.

À propos de Propriété intellectuelle Ontario (PIO)

Propriété intellectuelle Ontario (PIO) est une agence provinciale chargée d’offrir des services et des mécanismes d’aide fiables en matière de PI afin d’habiliter les entreprises et les chercheurs de l’Ontario à innover et à croître. PIO travaille directement avec des innovateurs et des établissements postsecondaires pour les aider à mieux saisir comment protéger leur PI et en accroître au maximum la valeur, à renforcer leur capacité de croissance, à être concurrentiels sur le marché et à promouvoir la croissance économique de la province. Pour plus d’information, veuillez visiter : www.ip-ontario.ca et suivre PIO sur LinkedIn et X.