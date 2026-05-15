Flick sammelt 6 Millionen US-Dollar in der Seed-Runde ein, um die Produktion von KI-Filmen neu zu definieren

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Flick (flick.art), eine KI-native Filmproduktionsplattform, die von der preisgekrönten Filmemacherin Zoey Zhang und dem Gründungsingenieur von Instagram, Ray Wang, ins Leben gerufen wurde, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in einer Startkapitalrunde 6 Millionen US-Dollar von True Ventures, GV (Google Ventures), Y Combinator, Lightspeed, Formosa Capital, Pioneer Fund, Olive Tree Capital und N1 sowie von Angel-Investoren eingesammelt hat.

Flick basiert auf einer einfachen Überzeugung: KI sollte das Filmemachen verbessern, nicht ersetzen. Anstelle eines weiteren Ein-Klick-Videogenerators gibt Flick Filmemachern filmische Kontrolle durch einen KI-basierten kreativen Workflow, der für Storytelling, Iteration und künstlerische Leitung konzipiert ist.

Flick wird die Startkapitalfinanzierung nutzen, um die Produktentwicklung zu beschleunigen, seine zentralen kreativen Tools für filmische Kontrolle zu erweitern und die Filmemacher-Community des Unternehmens zu vergrößern. Das Team startet zudem die „Flick Filmmaker Residency“, die mit über 10 KI-basierten Kurzfilmen von aufstrebenden Filmemachern debütiert, die auf dem Cinequest Film Festival, am MIT und beim Omni AI Film Festival präsentiert werden. Jede Kohorte wird von Mitbegründer Zhang geleitet, der den Filmemachern während des gesamten kreativen Prozesses Zugang zu Branchenressourcen, Mentoring und wertvollen Kontakten bietet. Durch dieses Programm fördert Flick talentierte Filmemacher und trägt letztlich dazu bei, den nächsten Kubrick im Zeitalter der KI hervorzubringen.

Vor der Gründung von Flick half Wang 2016 beim Aufbau der ersten Version von Instagram Stories und skalierte das Produkt auf über 400 Millionen aktive Nutzer pro Tag. Mitbegründerin Zhang begann 2013 mit dem traditionellen Filmemachen, bevor sie sich 2022 dem KI-Filmemachen zuwandte. Im Februar 2025 nahm sie am MIT AI Film Hack teil, wo sie ihren ersten KI-Kurzfilm drehte und den Best Visual Award gewann. Seitdem wurden ihre KI-Filme bei mehr als 30 internationalen Filmfestivals nominiert und ausgezeichnet.

Als Wang im April 2025 an Zhangs zweitem KI-Film mitarbeitete, diskutierten die beiden schnell darüber, wie man groß angelegte Produktentwicklung mit fundiertem kreativen Fachwissen kombinieren könnte, um die Arbeitsweise von Filmemachern neu zu gestalten. Während die beiden mit bestehenden KI-Videotools und maßgeschneiderten Pipelines experimentierten, stießen sie häufig auf dieselben Einschränkungen: Die meisten Tools waren entweder zu technisch für Kreative oder zu eingeschränkt, um echte Regiearbeit zu unterstützen.

„Bei Flick verlieren Kreative ihre authentische Stimme nicht, wenn die KI skaliert“, sagte Zhang. „Wir bauen eine Brücke, damit Filmemacher überhaupt nicht mehr über ‚Prompting-Modelle‘ nachdenken müssen – sie werden einfach inszenieren, komponieren und fühlen, und die Tools werden in ihrem kreativen Fluss verschwinden.“

„Ray und Zoey verkörpern die perfekte Kombination aus erstklassiger technischer Umsetzung und tiefem kreativen Verständnis. Sie entwickeln nicht nur KI-Tools – sie befähigen eine neue Generation von Filmemachern, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: das Geschichtenerzählen und den künstlerischen Ausdruck. Ihr handwerklich orientierter Ansatz und ihr echtes Engagement für die kreative Community machen sie zum idealen Team, um diese aufstrebende Kategorie des KI-nativen Filmemachens zu definieren.“ – Mike Montano, Partner bei True Venture.

„Der Großteil generativer Videos ist unausgereift und priorisiert Quantität vor Qualität. Flick gehört zu einer völlig neuen Kategorie und richtet sich an ernsthafte Filmemacher, die KI nicht als Abkürzung, sondern als Werkzeug zur Steigerung ihrer Kreativität nutzen wollen. Der nächste Tarantino, der nächste Spielberg, der nächste Scorsese – ich glaube, sie werden ihren Start auf einer Plattform wie Flick finden.“ – Sangeen Zeb, General Partner bei GV.

Über Flick

Flick wurde von Zoey Zhang und Ray Wang gegründet und ist eine KI-native Filmproduktionsplattform für Kreative, denen Ästhetik, Kontrolle und kreative Flexibilität wichtig sind. Das Produkt ermöglicht es Filmemachern, KI-generierte Filme durch nichtlineare Workflows, filmische Steuerungsmöglichkeiten und iterative Kreativwerkzeuge zu inszenieren – und verbindet so leistungsstarke generative Modelle mit realer Filmproduktion. Flick betreibt außerdem das „Flick Filmmaker Residency“-Programm, eine Initiative zur Förderung der nächsten Generation von KI-nativen Filmemachern.

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