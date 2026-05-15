Flick 完成 600 万美元种子轮融资，致力重塑 AI 影视内容创作方式

美国旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AI 原生电影制作平台 Flick（flick.art）今日宣布完成 600 万美元种子轮融资。Flick 由获奖电影制作人 Zoey Zhang 与 Instagram 早期创始工程师 Ray Wang 联合创立。本轮融资由 True Ventures、GV（Google Ventures）、Y Combinator、Lightspeed、Formosa Capital、Pioneer Fund、Olive Tree Capital 及 N1 参投，并获得多位天使投资人支持。

Flick 的诞生源于一个清晰的理念：AI 的价值在于增强电影创作，而非取代创作者。与市面上常见的一键式视频生成工具不同，Flick 以 AI 原生创作工作流为核心，围绕故事叙事、创意迭代与艺术化导演需求进行设计，让电影制作人能够真正掌握具有电影质感的创作表达与镜头控制。

Flick 表示，本轮种子融资将用于加快产品开发进程，进一步完善面向电影级创作控制的核心工具体系，并持续拓展平台电影创作者生态。与此同时，团队正式推出 “Flick Filmmaker Residency（Flick 电影人驻留计划）”。该计划首期集结多位新锐导演与创作者，推出十余部 AI 原生短片，并已于 Cinequest Film Festival、MIT 以及 Omni AI Film Festival 等平台进行展映。每一届项目均由联合创始人 Zhang 亲自带领，为入选电影人提供行业资源、专业导师指导，以及贯穿创作全过程的深度行业连接。通过这一计划，Flick 希望持续赋能具备潜力的新生代电影创作者，并在 AI 时代孕育下一位真正具有时代影响力的电影大师。

在创立 Flick 之前，Wang 曾参与打造 Instagram 于 2016 年推出的首版 Stories 产品，并推动其发展成为日活跃用户超过 4 亿的重要内容平台。联合创始人 Zhang 则于 2013 年开启传统电影创作生涯，并在 2022 年开始深入探索 AI 电影制作。2025 年 2 月，她参加 MIT AI Film Hack，创作了个人首部 AI 短片，并凭借该作品获得“最佳视觉奖（Best Visual Award）”。此后，她的 AI 电影作品已在全球 30 余个国际电影节获得提名与奖项认可。

2025 年 4 月，Wang 在参与 Zhang 的第二部 AI 电影作品创作期间，双方迅速开始思考，如何将大规模产品工程能力与深厚的影视创作经验相融合，重新构想电影人的创作方式。在尝试多种现有 AI 视频工具及定制化创作流程的过程中，他们反复遇到同样的瓶颈：多数工具要么过于偏向技术化，令创作者难以上手；要么创作空间受到诸多限制，难以真正实现导演级的创意表达与镜头掌控。

Zhang 表示：“在 Flick，我们希望创作者即使在 AI 规模化发展的时代，也无需牺牲自身真实而独特的创作表达。我们正在搭建一种全新的创作桥梁，让电影人不必再思考如何‘编写提示词’，他们只需专注于导演、构图与情感表达，而工具本身将自然隐于创作流程之中。”

True Venture 合伙人 Mike Montano 表示：“Ray 与 Zoey 的组合，完美融合了世界级的技术落地能力与深厚的创意洞察力。他们打造的并不只是 AI 工具，而是在赋能新一代电影创作者，让他们能够将更多精力投入到真正重要的事情——故事叙述与艺术表达之中。以创作为核心的理念，以及对创作者社群的长期投入与真诚承诺，使他们成为定义 AI 原生电影制作这一新兴渠道的最佳团队之一。”

GV 普通合伙人 Sangeen Zeb 表示：“当前大多数生成式视频内容仍缺乏足够打磨，更偏重数量扩张，而非作品本身的深度与质感。Flick 所开创的是一个全新的类别——它服务于真正严肃对待电影创作的电影人，让他们将 AI 作为提升创造力的工具，而不是追求效率的捷径。下一位 Tarantino、下一位 Spielberg、下一位 Scorsese，我相信，他们很可能会从 Flick 这样的平台开启自己的创作旅程。”

关于 Flick

Flick 由 Zoey Zhang 与 Ray Wang 联合创立，是一个面向新一代电影创作者的 AI 原生电影制作平台，致力于为重视审美表达、创作掌控力与创意自由度的电影人提供全新的创作方式。平台通过非线性创作工作流、电影级控制能力以及支持持续迭代的创意工具，让创作者能够以更接近真实导演流程的方式驾驭 AI 生成内容，进一步连接先进生成式模型与现实世界电影制作之间的创作鸿沟。与此同时，Flick 还推出了 “Flick Filmmaker Residency（Flick 电影人驻留计划）”，旨在发掘并培养下一代 AI 原生电影创作者。

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