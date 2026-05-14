IQM e Real Asset Acquisition Corp. annunciano il deposito pubblico della dichiarazione di registrazione (Modulo F-4) presso la SEC statunitense
IQM e Real Asset Acquisition Corp. annunciano il deposito pubblico della dichiarazione di registrazione (Modulo F-4) presso la SEC statunitense
- Questo deposito segna un traguardo importante per la transazione, e avvicina IQM a diventare la prima azienda europea nel settore dell'informatica quantistica a essere quotata in Borsa
- Leader commerciale globale con 23 sistemi venduti finora a clienti, tra cui 4 dei 10 principali centri di supercalcolo con una crescente diffusione tra i clienti aziendali.
- Leader industriale con 15 sistemi consegnati (il dato più elevato reso pubblico da aziende specifiche del settore quantistico), più di 30 computer costruiti, con fabbrica di chip, linea di assemblaggio e centro dati quantistico di proprietà.
- L'operazione assegna a IQM una valutazione azionaria pre-money di circa 1,8 miliardi di dollari.
- Con la chiusura di questa transazione, si prevede che la posizione di cassa di IQM raggungerà i 397 milioni di euro (465 milioni di dollari).
- Forte slancio commerciale, con un fatturato previsto per il 2025 pari a 36 milioni di dollari o di oltre 31 milioni di euro.
- IQM intende chiedere l'ammissione delle proprie azioni alla negoziazione sul Nasdaq Helsinki a seguito dell'aggregazione aziendale.
PRINCETON, New Jersey & ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, leader globale nel settore dei computer quantistici superconduttori full-stack ("IQM", "IQM Quantum Computers" o l'"Azienda") e Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), una società di acquisizione a scopo specifico ("RAAQ"), hanno annunciato oggi il deposito pubblico di una dichiarazione di registrazione sul modulo F-4 (la "Dichiarazione di registrazione"), che include una relazione preliminare sulle deleghe, presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ("SEC") in relazione all’accordo di aggregazione aziendale proposto annunciato il 23 febbraio 2026.
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