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Boomi與Gong合作，將營收人工智慧引入Boomi Agentstudio

Gong的營收人工智慧現已原生整合至Boomi企業平台

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Boomi與Gong合作，將營收人工智慧引入Boomi Agentstudio

賓夕法尼亞州康舍霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AI資料活化公司Boomi今天宣布與營收人工智慧領域的領導者Gong達成合作，將Gong擷取的營收訊號原生整合至Boomi企業平台。此次合作將協助企業建構活躍的資料基礎，利用Boomi Agentstudio將客戶對話轉化為橫跨全企業各系統與職能的協調且自動化的行動。

Gong不僅能夠擷取交易活動，還能即時洞察風險、購買意願、競爭動態和關鍵互動訊號。這些情報能從對話轉化為協調行動，並在符合企業所需治理與安全標準的前提下，流經CRM、ERP、產品及營運系統。透過此次合作，這些訊號可以透過Boomi Connect作為即時觸發器，提供給建構於Boomi Agentstudio的人工智慧代理，從而實現從客戶流失預防、交易加速到售後拓展等一系列自動化跨系統工作流程，以及集中式監管。最終，企業將實現更緊密的連結，營收人工智慧與業務營運將更好地協同運作。

Boomi產品與技術長Ed Macosky表示：「智慧型企業並非建立在靜態資料之上，而是由即時訊號驅動行動。Gong對營收洞察有著深度分析，Boomi則提供在代理網路中將這些洞察轉化為實際行動的基礎。我們攜手合作，幫助企業將客戶反饋轉化為有意義的自動化行動，從而形成閉環。」

Gong產品策略與生態系統執行副總裁Eran Aloni表示：「Gong的營收人工智慧作業系統能夠協調關鍵營收工作流程中的客戶洞察，而此次整合將這一價值擴展到整個企業。透過與Boomi的合作，我們能夠協助企業在Boomi企業平台內利用Gong的人工智慧驅動洞察和訊號，無縫且大規模地為客戶帶來協調一致的成果。」

作為此次合作的一部分：

  • Boomi Connect旨在為Gong提供完善且受控的連線功能，讓營收團隊能在高度的治理與安全保障下，存取通話資料、洞察分析及業務代表活動訊號，且無需自訂程式碼。
  • Gong將註冊於Boomi的MCP Registry，使其營收訊號與互動資料可供平台上的任何人工智慧代理存取。人工智慧開發者將獲得一個現成的、受管控的資料來源，無需從頭建置基礎架構，即可根據Gong的即時訊號採取行動。
  • Boomi也已作為原生整合列入Gong Collective，為雙方的共同客戶提供一個受監管的即時閘道器，可將Gong的營收人工智慧，包括對話資料、訊號、互動洞察等，直接整合到任何相容MCP的人工智慧工具中。
  • 預建的「Gong recipe」現已進駐Boomi Marketplace，共同客戶無需進行客製化開發，即可快速部署工作流程。
  • Boomi Agentstudio能將Gong傳來的訊號轉化為平台內全企業範圍的自動化操作。代理可將Gong的通話背景資訊附加至支援工單；將客戶對話中的產品回饋導向產品路線圖工具；觸發與交易里程碑相關的財務工作流程；並即時將競爭情報整合至賦能系統中。
  • Boomi代理控制塔能針對由Gong訊號觸發的每項代理驅動操作，提供集中化的可視性與治理能力，確保在大規模運作下仍能維持控制與問責機制。Boomi代理控制塔中的每項操作皆會被記錄、可供稽核，並受企業政策約束，讓資安與法遵團隊能夠在擴展人工智慧應用的同時，確信風險並不會隨之增加。

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