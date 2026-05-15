Boomi與Gong合作，將營收人工智慧引入Boomi Agentstudio

賓夕法尼亞州康舍霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AI資料活化公司Boomi今天宣布與營收人工智慧領域的領導者Gong達成合作，將Gong擷取的營收訊號原生整合至Boomi企業平台。此次合作將協助企業建構活躍的資料基礎，利用Boomi Agentstudio將客戶對話轉化為橫跨全企業各系統與職能的協調且自動化的行動。

Gong不僅能夠擷取交易活動，還能即時洞察風險、購買意願、競爭動態和關鍵互動訊號。這些情報能從對話轉化為協調行動，並在符合企業所需治理與安全標準的前提下，流經CRM、ERP、產品及營運系統。透過此次合作，這些訊號可以透過Boomi Connect作為即時觸發器，提供給建構於Boomi Agentstudio的人工智慧代理，從而實現從客戶流失預防、交易加速到售後拓展等一系列自動化跨系統工作流程，以及集中式監管。最終，企業將實現更緊密的連結，營收人工智慧與業務營運將更好地協同運作。

Boomi產品與技術長Ed Macosky表示：「智慧型企業並非建立在靜態資料之上，而是由即時訊號驅動行動。Gong對營收洞察有著深度分析，Boomi則提供在代理網路中將這些洞察轉化為實際行動的基礎。我們攜手合作，幫助企業將客戶反饋轉化為有意義的自動化行動，從而形成閉環。」

Gong產品策略與生態系統執行副總裁Eran Aloni表示：「Gong的營收人工智慧作業系統能夠協調關鍵營收工作流程中的客戶洞察，而此次整合將這一價值擴展到整個企業。透過與Boomi的合作，我們能夠協助企業在Boomi企業平台內利用Gong的人工智慧驅動洞察和訊號，無縫且大規模地為客戶帶來協調一致的成果。」

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