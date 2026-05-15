Experian與ServiceNow合作，將可信決策能力規模化應用於代理式AI領域

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性資料和技術公司Experian和企業數位化轉型AI管控平台ServiceNow (NYSE: NOW)今日公布一項新的多年期合作夥伴關係，充分利用跨平台的自主AI代理技術，協助企業大規模地做出更高效、更明智的決策。

憑藉本次合作，自主AI代理將能夠更快、更一致地執行任務，首先應用於員工入職、第三方風險管理和模型生命週期治理等場景。

規模化推廣是全球企業採用代理式AI面臨的一大難題，相關部署往往受限於可信資料的缺乏。事實上，產業研究顯示，八成企業將資料短板視為首要阻礙。本次合作將可信智慧能力直接納入企業工作流程，使代理式AI的規模化應用能夠大幅超越先導部署的侷限。

Experian Ascend平台與ServiceNow AI平台實現原生對接後，AI代理可在現有工作流程內順暢調用Experian的可信洞察和決策能力，為客戶提供了實現智慧能力大規模自動化應用的獨特機會。

Experian軟體解決方案總裁Keith Little表示：

「我們認為代理式AI將從根本上改變智慧服務的交付模式，本次合作融合了雙方的互補優勢以及以正確方式建構代理的共同願景。

「透過將Ascend的智慧和決策能力直接納入ServiceNow的工作流程，企業能夠充滿信心地進行規模化營運，同時將我們的能力價值延伸至新的產業和企業工作流程。本次合作鞏固了Experian在AI創新領域的全球領先地位，為企業自信部署代理服務奠定了基礎。」

ServiceNow歐洲、中東和非洲區總裁Cathy Mauzaize表示：

「企業已準備好超越試驗階段，而本次合作為其提供了實現規模化應用所需的支援。透過將ServiceNow的AI平台和Experian全球首屈一指的決策與分析平台相結合，我們能夠協助發掘更深入的洞察，提供可在安全環境中做出更明智決策、更快採取行動的AI，進而帶來實實在在的業務成果。」

本次合作將支援強監管產業企業的各類應用場景，首先應用於第三方風險管理，包括企業詐騙與身分核驗、員工入職以及模型風險管理等領域。

關於 Experian

Experian是一家全球性的資料和科技公司，致力於為世界各地的人們和企業創造機會。我們利用獨特的資料、分析和軟體組合，協助重新定義貸款實務、揭露和預防詐騙、簡化醫療保健、提供數位行銷解決方案，以及深入洞察汽車市場。我們還協助數百萬人達成他們的財務目標，協助他們節省時間和金錢。

我們的業務涵蓋一系列市場，從金融服務到醫療保健、汽車、農業金融、保險以及更多細分產業。

我們投資於優秀人才和先進的新技術，以釋放資料的力量並持續創新。身為一家在倫敦證券交易所(EXPN)上市的富時100指數公司，我們在33個國家擁有一支25,200人的團隊。我們的公司總部位於愛爾蘭都柏林。如欲瞭解更多資訊，請造訪experianplc.com。

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