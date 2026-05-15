Boomi se asocia con Gong para incorporar Revenue AI a Boomi Agentstudio

CONSHOHOCKEN, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--Boomi, la empresa de activación de datos para inteligencia artificial, anunció hoy una colaboración con Gong, líder en Revenue AI, para incorporar de forma nativa a Boomi Enterprise Platform las señales de ingresos capturadas por Gong. Esta colaboración permite a las organizaciones construir una base de datos activa diseñada para transformar conversaciones con clientes en acciones coordinadas y automatizadas entre sistemas y funciones de toda la empresa mediante Boomi Agentstudio.

Gong va más allá del seguimiento de oportunidades comerciales y ofrece información en tiempo real sobre riesgos, intención de compra, dinámicas competitivas y señales clave de interacción. Esa inteligencia transforma las conversaciones con clientes en acciones coordinadas entre sistemas CRM, ERP, plataformas de producto y operaciones empresariales, con los niveles de gobernanza y seguridad que requieren las organizaciones. A través de esta colaboración, las señales capturadas por Gong pueden utilizarse mediante Boomi Connect como activadores en tiempo real para agentes de IA desarrollados en Boomi Agentstudio, lo que permite automatizar flujos de trabajo entre distintos sistemas, desde la prevención de cancelaciones y la aceleración de oportunidades comerciales hasta la expansión posventa, todo bajo una supervisión centralizada. El resultado es una organización más conectada, donde la inteligencia artificial aplicada a ingresos y las operaciones del negocio funcionan de manera integrada.

“La empresa agéntica no se construye sobre datos estáticos, sino sobre señales en tiempo real capaces de generar acciones”, afirmó Ed Macosky, director de Producto y Tecnología de Boomi. “La profundidad de los datos de ingresos de Gong brinda a Boomi la base necesaria para convertir esa inteligencia en acciones concretas dentro de su red de agentes. Juntos, ayudamos a las organizaciones a conectar lo que expresan sus clientes con respuestas automatizadas y de alto impacto”.

“El sistema operativo Gong Revenue AI coordina información de clientes a través de flujos de trabajo clave vinculados a ingresos, y esta integración extiende ese valor a toda la organización”, señaló Eran Aloni, vicepresidente ejecutivo de Estrategia de Producto y Ecosistema de Gong. “Junto con Boomi, ayudamos a las organizaciones a incorporar los datos y señales impulsados por IA de Gong dentro de Boomi Enterprise Platform para generar resultados coordinados para sus clientes, de manera fluida y a escala”.

Como parte de esta colaboración:

Boomi Connect ofrece una conectividad optimizada y administrada con Gong, lo que permite a los equipos de ingresos acceder a datos de llamadas, información estratégica y señales de actividad comercial con altos niveles de control y seguridad, sin necesidad de código personalizado.

Gong se incorporará al MCP Registry de Boomi, lo que permitirá poner sus señales de ingresos y datos de interacción a disposición de cualquier agente de IA de la plataforma. Así, los desarrolladores podrán trabajar con información en tiempo real de Gong a partir de una fuente de datos segura y lista para usar, sin necesidad de construir infraestructura propia.

Boomi también figura como integración nativa dentro de Gong Collective, lo que ofrece a los clientes conjuntos una conexión segura y en tiempo real para incorporar Revenue AI de Gong, incluidos datos de conversaciones, señales e información de interacción, directamente en cualquier herramienta de IA compatible con MCP.

Una “receta de Gong” preconfigurada ya está disponible en la tienda de aplicaciones de Boomi, lo que permite a los clientes conjuntos implementar flujos de trabajo rápidamente y sin necesidad de desarrollos personalizados.

Boomi Agentstudio transforma las señales de Gong en acciones automatizadas en toda la organización. Los agentes pueden adjuntar el contexto de llamadas de Gong a tickets de soporte, enviar comentarios de clientes a herramientas de planificación de producto, activar procesos financieros vinculados a hitos comerciales e incorporar inteligencia competitiva en sistemas de capacitación en tiempo real.

Boomi Agent Control Tower ofrece visibilidad y control centralizados sobre cada acción impulsada por agentes a partir de señales de Gong, lo que garantiza trazabilidad y supervisión a escala. Cada acción queda registrada, puede auditarse y se ajusta a las políticas corporativas, lo que brinda a los equipos de seguridad y cumplimiento la confianza necesaria para ampliar el uso de IA sin incrementar riesgos.

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Acerca de Boomi

Boomi, la empresa de activación de datos para inteligencia artificial, impulsa la empresa agéntica al transformar los datos en información útil y accionable en toda la organización. Boomi Enterprise Platform funciona como una plataforma de datos activos que proporciona la infraestructura necesaria para acelerar la transformación impulsada por agentes de IA. Al integrar en una única plataforma el diseño y la gobernanza de agentes, la gestión de API y del protocolo MCP, la integración, la automatización y la gestión de datos, Boomi permite a las organizaciones implementar inteligencia artificial con una conectividad segura y escalable. Con la confianza de más de 30 000 clientes y el respaldo de una red de más de 800 socios, Boomi ayuda a organizaciones de todos los tamaños a impulsar agilidad, eficiencia e innovación a escala. Más información en boomi.com.

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