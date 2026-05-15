Experian s’associe à ServiceNow pour étendre la prise de décision fiable à l’IA agentique

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Experian, la société mondiale spécialisée dans les données et les technologies, et ServiceNow (NYSE : NOW), la tour de contrôle IA pour la réinvention des entreprises, dévoilent aujourd’hui un nouveau partenariat mondial pluriannuel qui exploite la puissance des agents IA autonomes sur toutes les plateformes, aidant ainsi les entreprises à prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes à grande échelle.

Grâce à ce partenariat, les agents IA autonomes peuvent agir plus rapidement et de manière plus cohérente, à commencer par des cas d’utilisation tels que l’intégration des employés, la gestion des risques liés aux tiers et la gouvernance du cycle de vie des modèles.

L’un des principaux défis pour les organisations mondiales qui adoptent l’IA agentique est d’atteindre une échelle suffisante, les déploiements étant souvent limités par un manque de données fiables. En effet, des études sectorielles montrent que les contraintes liées aux données constituent le principal obstacle pour huit organisations sur dix. En intégrant directement des informations fiables dans les flux de travail des entreprises, ce partenariat permet à l’IA agentique de s’étendre bien au-delà des déploiements pilotes.

Grâce à la connexion native de la plateforme Experian Ascend à la plateforme d’IA ServiceNow, les agents IA peuvent accéder de manière transparente aux informations fiables et aux capacités de prise de décision d’Experian directement au sein des flux de travail existants, offrant ainsi aux clients une opportunité unique d’automatiser l’intelligence à grande échelle.

Keith Little, président d’Experian Software Solutions, déclare :

« Nous considérons l’IA agentique comme un changement fondamental dans la manière dont les services intelligents sont fournis, et ce partenariat réunit des atouts complémentaires et une vision commune pour les développer de la bonne manière.

« En connectant nos capacités d’intelligence et de prise de décision dans Ascend directement au flux de travail de ServiceNow, les entreprises peuvent opérer en toute confiance à grande échelle, tout en étendant l’impact de nos capacités à de nouveaux secteurs et flux de travail d’entreprise. Ce partenariat renforce la position d’Experian en tant que leader mondial de l’innovation en matière d’IA, offrant aux organisations les bases nécessaires pour déployer des services agentiques en toute confiance. »

Cathy Mauzaize, présidente EMEA chez ServiceNow, déclare :

« Les entreprises sont prêtes à passer de l’expérimentation à la mise en œuvre à grande échelle, et ce partenariat leur apporte exactement ce dont elles ont besoin pour évoluer. En associant la plateforme d’IA de ServiceNow à la plateforme de décision et d’analyse de pointe d’Experian, nous permettons d’obtenir des informations plus approfondies et proposons une IA capable de prendre des décisions plus intelligentes et d’agir plus rapidement dans un environnement sécurisé qui produit des résultats concrets. »

Ce partenariat prendra en charge un large éventail de cas d’utilisation pour les entreprises évoluant dans des environnements hautement réglementés, à commencer par la gestion des risques liés aux tiers, notamment la lutte contre la fraude et la vérification d’identité pour les entreprises, l’intégration des employés et la gestion des risques liés aux modèles.

À propos d’Experian

Experian est une société internationale de données et de technologie qui offre des opportunités aux particuliers et aux entreprises du monde entier. Nous contribuons à la redéfinition des pratiques de prêt, à la détection et à la prévention des fraudes, à la simplification des prestations sanitaires, à la fourniture de solutions de marketing numérique et à une meilleure compréhension du marché automobile, tout cela grâce à notre combinaison unique de données, d'analyses et de logiciels. Nous aidons également des millions de personnes à atteindre leurs objectifs financiers et à économiser du temps et de l'argent.

Nous sommes présents sur de nombreux marchés, des services financiers aux services de santé, en passant par l'automobile, l'agrofinance, l'assurance et bien d'autres segments industriels.

Nous investissons dans des personnes talentueuses et dans les nouvelles technologies de pointe afin de libérer le potentiel des données et d’innover. Société cotée à l’indice FTSE 100 de la Bourse de Londres (EXPN), nous employons 25 200 personnes dans 33 pays. Notre siège social est situé à Dublin, en Irlande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur experianplc.com.

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