Boomi et Guru s’associent pour proposer une solution de gestion des connaissances relatives aux entreprises alimentée par l’IA et enrichie par l’activation des données en temps réel

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Boomi, le spécialiste de l’activation des données pour l’IA, et Guru, la plateforme des connaissances relatives aux entreprises alimentée par l’IA, ont annoncé aujourd’hui un partenariat technologique visant à aider les organisations à exploiter pleinement la valeur de leurs données d’entreprise pour une prise de décision guidée par l’IA. Dévoilé lors de l’évènement Boomi World 2026, ce partenariat fait de Guru un partenaire de lancement de Boomi Connect, le nouveau service de connecteurs géré de Boomi, et intègre les agents du savoir (« knowledge agents ») de Guru à Agentstudio et au Registre MCP de Boomi (« Boomi MCP Registry »). L’objectif est de fournir des informations plus riches, plus précises et plus exploitables aux professionnels du savoir comme aux agents IA.

Guru a été sélectionnée comme partenaire de lancement de Boomi Connect, car sa plateforme de connaissances alimentée par l’IA constitue l’un des modèles de consommation les plus rentables en matière de connectivité d’entreprise gérée. L’efficacité des agents du savoir dépend des données auxquelles ils ont accès, et la capacité de Guru à synthétiser les informations issues de l’ensemble des systèmes d’entreprise fait de ce partenariat un terrain d’essai idéal pour démontrer l’étendue, la précision et les capacités en temps réel offertes par Boomi Connect.

Combler la fracture du savoir en temps réel

Les plateformes de connaissances des entreprises ont besoin de données exhaustives, validées et actualisées pour fournir des informations pertinentes. Cependant, les informations commerciales cruciales sont souvent dispersées entre des dizaines d’applications SaaS, de systèmes personnalisés et d’infrastructures héritées, ce qui laisse les professionnels du savoir face à des réponses incomplètes ou obsolètes. Les connaissances vérifiées vous indiquent ce qui est vrai, tandis que les données opérationnelles en temps réel vous informent sur ce qui se passe à l’instant présent. Pour prendre des décisions fiables fondées sur l’IA, les deux sont nécessaires.

Grâce à ce partenariat, les clients peuvent tirer parti de la couche d’activation des données de niveau entreprise de Boomi, qui permet à leurs agents du savoir d’extraire des informations de haute qualité en temps réel à partir de pratiquement n’importe quel système d’entreprise. Les agents du savoir de Guru peuvent désormais utiliser les outils gérés par Boomi pour associer des connaissances vérifiées relatives aux entreprises à des dossiers clients en temps réel, des indicateurs opérationnels et des données d’application au moment même de la requête, ce qui leur permet de disposer d’informations à la fois réglementées et en temps réel.

Une intégration alimentée par Boomi Connect et le Registre MCP

Cette intégration tire parti de deux nouvelles fonctionnalités majeures de Boomi annoncées lors de l’évènement Boomi World 2026 :

Boomi Connect est un service géré qui offre un accès rapide à plus de 1 000 outils d’entreprise spécialement conçus pour la consommation d’IA. S’appuyant sur les vingt années d’expertise de Boomi en matière de connecteurs dans les domaines de l’intégration, de l’automatisation et de l’intégration des données, Boomi Connect gère le cycle de vie des identifiants, la cartographie des identités et l’exécution sécurisée des outils. Il permet ainsi à des plateformes comme Guru d’ingérer rapidement des données d’entreprise provenant de nouvelles sources sans nécessiter de développement sur mesure. En tant que partenaire de lancement, Guru figure parmi les premières plateformes à adopter Boomi Connect à grande échelle, élargissant ainsi l’étendue et la profondeur des connaissances relatives aux entreprises mises à la disposition de ses agents.

Le Registre MCP de Boomi offre un catalogue centralisé et réglementé des serveurs MCP (Model Context Protocol, ou Protocole de contexte de modèle), la norme émergente permettant de connecter les agents IA aux outils d’entreprise. Le registre regroupe les serveurs MCP générés par la plateforme Boomi, enregistrés manuellement par les utilisateurs ou détectés à partir de registres publics. Il offre ainsi aux organisations un emplacement unique pour découvrir, gérer et consommer des outils compatibles avec l’IA. Guru peut elle-même être répertoriée dans le Registre MCP en tant que serveur MCP, ce qui rend ses capacités de connaissance détectables et exploitables par n’importe quel cadre agentique conforme.

Des connaissances à l’action

Ce partenariat ne se limite pas à l’enrichissement des connaissances, mais vise également l’action autonome. Lorsque Guru identifie un problème ou une opportunité commerciale, les capacités d’orchestration agentique de Boomi permettent de boucler la boucle de correction : déclenchement de workflows, mise à jour des dossiers, envoi d’alertes aux parties prenantes et prise de mesures correctives à travers tous les systèmes d’entreprise. Ce pipeline, qui va des connaissances à l’action, peut être orchestré via des agents intégrés dans Agentstudio de Boomi, via des processus d’intégration combinant de multiples agents, ou via des frameworks d’agents tiers. Les organisations bénéficient ainsi d’une grande flexibilité dans la manière de mettre en œuvre la veille pilotée par l’IA.

« L’efficacité de l’IA d’entreprise dépend entièrement de la qualité des données qui l’alimentent. Notre partenariat avec Guru démontre la puissance de la plateforme de Boomi en tant que couche d’activation des données pour l’entreprise agentique », a déclaré Ed Macosky, directeur des produits et des technologies chez Boomi. « Grâce à Boomi Connect et au Registre MCP, nous permettons aux plateformes de connaissances et aux agents IA d’accéder facilement, en temps réel et en toute sécurité, à des données relatives aux entreprise réglementées et provenant de plus d’un millier de sources. Guru est exactement le type de partenaire à forte valeur ajoutée pour lequel nous avons conçu Boomi Connect. Ensemble, nous montrons ce qu’il est possible de réaliser en combinant une expertise approfondie en matière d’intégration et une transmission intelligente des connaissances. »

« Si les systèmes d’IA échouent, ce n’est pas à cause de la veille, mais en raison de connaissances incohérentes et obsolètes », a confié pour sa part Rick Nucci, PDG et cofondateur de Guru. « Guru fait office de source de vérité en matière d’IA, garantissant que les connaissances relatives aux entreprises sont vérifiées, réglementées et à jour. En nous associant à Boomi pour le lancement de Boomi Connect, nous étendons ces connaissances fiables aux systèmes dans lesquels le travail est effectué, offrant ainsi aux agents IA un contexte fiable et un accès en temps réel aux données métier à l’échelle de l’entreprise. »

La solution Guru Knowledge Agent est désormais disponible sur la marketplace de Boomi.

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À propos de Boomi

Boomi, spécialiste de l'activation des données pour l'IA, permet aux entreprises connectées de créer des données à tous les niveaux. La plateforme Boomi Enterprise constitue la base de données actives qui fournit l'infrastructure connectée essentielle à la transformation agentique. En réunissant au sein d'une plateforme unique, la conception et la gouvernance agentiques, la gestion des API et des MCP, l'intégration et l'automatisation, ainsi que la gestion des données, Boomi permet aux entreprises d'exploiter la puissance de l'IA grâce à une connectivité sécurisée et évolutive. Jouissant de la confiance de plus de 30 000 clients et du soutien d'un réseau de plus de 800 partenaires, Boomi aide les entreprises de toutes tailles à gagner en agilité, en efficacité et à innover à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur boomi.com.

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À propos de Guru

Guru est la source de vérité en matière d’IA pour les connaissances relatives aux entreprises. Ses agents du savoir (« Knowledge Agents ») relient, vérifient et gèrent les connaissances relatives aux entreprises à travers tous les systèmes, fournissant ainsi des réponses fiables aux personnes et aux agents IA. Capable de s’autoaméliorer et respectueuse des autorisations, Guru permet d’ancrer chaque outil d’IA de l’entreprise dans un contexte précis, explicable et réglementé par des politiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur getguru.com.

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