IQM et Real Asset Acquisition Corp. annoncent le dépôt d’une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la SEC

PRINCETON, New Jersey & ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs à pile complète (« IQM », « IQM Quantum Computers » ou la « Société »), et Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq : RAAQ), une société d’acquisition à vocation spécifique (« RAAQ »), ont annoncé aujourd’hui le dépôt public d’une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-4 (la « Déclaration d’enregistrement »), qui comprend une circulaire de sollicitation de procurations préliminaire, auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis dans le cadre du projet d’Accord de regroupement d’entreprises annoncé le 23 février 2026.

Jan Goetz, PDG et cofondateur d’IQM, a déclaré : « Ce dépôt représente une étape importante pour laquelle nous avons travaillé d’arrache-pied, et il témoigne de notre volonté de passer à la vitesse supérieure. Les marchés boursiers offriront à IQM la plateforme et les capitaux nécessaires pour accélérer tout ce que nous sommes en train de construire, alors que nous nous travaillons à mettre en place une informatique quantique à grande échelle et tolérante de pannes. Nous avançons de manière réfléchie en nous focalisant pleinement sur un parcours sans heurts vers l’introduction en bourse. »

Peter Ort, directeur général et coprésident de Real Asset Acquisition Corp, a confié pour sa part : « Nous sommes fiers de franchir cette étape importante aux côtés d’IQM. Nous sommes impatients de mener à bien cette opération et de soutenir la vision de l’entreprise concernant l’avenir de l’informatique quantique. »

Bien que la Déclaration d’enregistrement n’ait pas encore été validée et que les informations qu’elle contient ne soient pas exhaustives, elle fournit des renseignements essentiels sur RAAQ et ses titres, ainsi que sur les résultats financiers, la technologie et la stratégie de croissance d’IQM. Elle présente également les modalités de l’opération de regroupement d’entreprises envisagée.

Comme annoncé précédemment, IQM et RAAQ ont conclu un accord définitif de fusion, qui permettra à IQM de devenir une société cotée en bourse. IQM prévoit de coter ses American Depositary Shares (ADS) au Nasdaq Global Exchange sous le symbole boursier « IQMX ». Cette opération apportera des fonds destinés à accélérer le développement technologique et commercial d’IQM vers une informatique quantique tolérante aux pannes, renforçant ainsi sa position de fournisseur leader d’ordinateurs quantiques.

Basée en Finlande, IQM envisage également de demander l’admission de ses actions à la cotation au Nasdaq Helsinki sous le symbole proposé « IQMX », ce qui devrait avoir lieu une fois l’opération finalisée.

Points clés de la transaction :

Une fois la transaction finalisée, la valorisation de préfinancement d’IQM s’élèvera à environ 1,8 milliard de dollars. Les actionnaires actuels d’IQM ne céderont aucune action et ne recevront aucune contrepartie en espèces dans le cadre de cette transaction ; par ailleurs, tous les actionnaires importants d’IQM se sont engagés à respecter un accord de blocage habituel à la clôture de cette transaction.

À la clôture de l’opération, IQM prévoit qu’elle aura accès à environ 175 millions USD de liquidités détenues sur le compte fiduciaire de RAAQ (sur la base du montant actuel de ce compte et en supposant qu’aucun rachat n’aura lieu) ; à environ 134 millions USD provenant d’un financement PIPE à 10,00 USD par action auprès d’investisseurs institutionnels nouveaux et existants de premier plan, qui sera clôturé simultanément à la fusion, sous réserve du respect de certaines conditions de clôture habituelles ; à un produit attendu de 24 millions USD provenant de l’exercice en espèces des bons de souscription IQM en circulation avant la clôture ; et aux liquidités existantes dans le bilan d’IQM, pour un montant de 172 millions USD3 (soit plus de 146 millions EUR).

Les conseils d’administration d’IQM et de RAAQ ont chacun approuvé à l’unanimité le projet de regroupement d’entreprises. La clôture du projet de regroupement d’entreprises est soumise, entre autres, à l’approbation par les actionnaires de RAAQ et d’IQM de l’accord de regroupement d’entreprises, ainsi qu’à la satisfaction d’autres conditions habituelles de clôture.

Des informations supplémentaires sur le projet de regroupement d’entreprises, y compris une copie de l’accord de regroupement d’entreprises, ont été fournies dans un rapport courant sur formulaire 8-K qui a été déposé par RAAQ auprès de la SEC.

Cette annonce ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat des titres, et il n’y aura aucune vente des titres offerts dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières dudit État ou de ladite juridiction.

Conseillers

J.P. Morgan SE agit en tant que conseiller financier et conseiller en marchés de capitaux auprès d’IQM. J.P. Morgan Securities LLC et TD Cowen agissent en tant qu’agents de placement PIPE auprès d’IQM. Rothschild & Co. agit en tant que conseiller financier et conseiller en marchés de capitaux auprès d’IQM et de son conseil d’administration. TD Cowen agit en tant que conseiller financier et conseiller en marchés de capitaux auprès de RAAQ. Cohen & Company Capital Markets agit en tant que conseiller en marchés de capitaux auprès de RAAQ. Cooley LLP et Borenius Attorneys Ltd agissent en tant que conseillers juridiques auprès d’IQM, tandis que Perkins Coie LLP, Krogerus Attorneys Ltd et Conyers Dill & Pearman LLP agissent en tant que conseillers juridiques auprès de RAAQ. DLA Piper LLP (États-Unis) agit à titre de conseiller juridique auprès de J.P. Morgan Securities LLC et TD Cowen. The Blueshirt Group agit en tant que conseiller en relations avec les investisseurs auprès d’IQM.

À propos d’IQM Quantum Computers

IQM Finland Oy (« IQM », « IQM Quantum Computers » ou « la Société ») est un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs. IQM propose à la fois des systèmes quantiques complets sur site et un accès à sa plateforme cloud à des instituts de recherche, des universités, des centres de calcul haute performance et des laboratoires nationaux dans le monde entier. Fondée en 2018 et basée en Finlande, l’entreprise compte plus de 350 employés. IQM est présente en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

À propos de Real Asset Acquisition Corp.

Basée à Princeton, dans le New Jersey, Real Asset Acquisition Corp. est une société d’acquisition à vocation spécifique cotée au Nasdaq (symbole : RAAQ). Elle a été créée dans le but de réaliser une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou une combinaison d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. L’équipe de RAAQ comprend des experts chevronnés en informatique quantique, dotés d’une solide expérience technique et industrielle.

1 Représente les livraisons sur site annoncées publiquement par IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing et Quantinuum 2 Se reporter aux « INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES PRO FORMA NON AUDITÉES ET ABRÉGÉES » figurant dans le formulaire F-4 ; https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0002113060/000119312526222654/d900375df4.htm 3 Taux de change EUR/USD de référence de la BCE : 1,175 au 31 décembre 2025 Expand

Informations supplémentaires sur la transaction proposée et où les trouver

La Déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus qu’elle contient, comprendra des informations importantes sur le projet de regroupement d’entreprises et les autres questions qui seront soumises au vote lors de l’Assemblée générale extraordinaire. La présente communication ne contient pas toutes les informations à prendre en considération concernant le projet de regroupement d’entreprises et ne saurait servir de base à une décision d’investissement ou à toute autre décision relative à ces questions. RAAQ et IQM pourront également déposer d’autres documents auprès de la SEC concernant le projet de regroupement d’entreprises. Il est conseillé aux actionnaires de RAAQ et aux autres personnes intéressées de lire, dès qu’ils seront disponibles, la déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus préliminaire qu’elle contient, les modifications qui y seront apportées, la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus définitif et les autres documents déposés en rapport avec le projet de regroupement d’entreprises, car ces documents contiendront des informations importantes au sujet de RAAQ, d’IQM et du projet de regroupement d’entreprises. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement des copies de la Déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations préliminaire ou définitive qui y est contenue, ainsi que des autres documents déposés ou qui seront déposés par RAAQ et IQM auprès de la SEC, dès qu’ils seront disponibles, sur le site web de cette dernière à l’adresse www.sec.gov.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières ainsi que des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables hors des États-Unis (collectivement, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l’intention », « s’attendre à », « anticiper », « croire », « chercher », « cibler », « continuer », « possible », « potentiel », « prédire », l’emploi du futur ou du conditionnel, ou des expressions similaires qui prédisent ou indiquent des tendances ou des événements futurs ou qui ne sont pas des déclarations sur des faits historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations et des hypothèses actuelles qui, bien que jugées raisonnables par IQM et sa direction, ainsi que par RAAQ et sa direction, selon le cas, sont intrinsèquement incertaines. Ces déclarations comprennent : des projections concernant les opportunités de marché et les parts de marché ; des estimations des taux d’adoption par les clients et des modèles d’utilisation ; des projections concernant la capacité de la Société à commercialiser de nouveaux produits et technologies ; des projections concernant les coûts et les délais de développement et de commercialisation ; des attentes concernant la capacité de la Société à mettre en œuvre son modèle commercial et les avantages financiers attendus de ce modèle ; des attentes concernant la capacité de la Société à attirer, fidéliser et élargir sa clientèle ; l’utilisation par la Société du produit des opérations de levée de fonds ; les attentes de la Société concernant ses relations avec ses partenaires stratégiques, ses fournisseurs, les gouvernements, les entités financées par les États, les organismes de réglementation et d’autres tierces parties ; la capacité de la Société à maintenir, protéger et améliorer sa propriété intellectuelle ; les projets ou investissements futurs dans des sociétés, des produits, des services ou des technologies ; l’élaboration de réglementations favorables affectant les marchés de la Société ; la réussite et les avantages potentiels du regroupement d’entreprises proposé, ainsi que les attentes liées à ses conditions et à son calendrier ; les bourses sur lesquelles les titres de la société issue du regroupement devraient être négociés ; le produit du regroupement d’entreprises et du PIPE connexe ; les fonds reçus par la société issue du regroupement provenant du compte en fiducie de RAAQ et des rachats par les actionnaires publics de RAAQ ; la capacité de la Société à commercialiser son matériel et ses logiciels ; l’espoir que la Société puisse mettre en place l’infrastructure souveraine permettant aux écosystèmes quantiques de se développer ; et le potentiel d’augmentation de la valeur de la Société.

Ces déclarations prospectives sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sauraient en aucun cas servir de garantie, d’assurance, de prédiction ou de déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles, voire impossibles à prévoir, et différeront des hypothèses, beaucoup d’entre eux échappant au contrôle de la Société et de RAAQ.

Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d’activité, le rendement ou les réalisations de la société issue du regroupement à la suite de l’opération proposée diffèrent considérablement des résultats, niveaux d’activité, rendement ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent : le fait que la Société se lance dans une technologie émergente, qui présente des défis techniques importants et qui pourrait ne pas être commercialisée ou acceptée par le marché ; les pertes nettes historiques de la Société et son historique d’exploitation limité ; les attentes de la Société concernant ses performances financières futures, ses besoins en capitaux et la rentabilité de ses unités ; l’utilisation et la communication par la Société de ses indicateurs commerciaux et opérationnels ; l’environnement concurrentiel de la Société ; la dépendance de la Société vis-à-vis des membres de sa haute direction et sa capacité à attirer et à retenir du personnel qualifié ; le besoin potentiel de financement supplémentaire à l’avenir ; la concentration des revenus de la Société dans des contrats avec des entités gouvernementales ou financées par des États ; la capacité de la Société à gérer sa croissance et à développer ses activités ; les acquisitions ou investissements potentiels futurs dans des sociétés, des produits, des services ou des technologies ; la dépendance de la Société à l’égard de partenaires stratégiques et d’autres tiers ; la capacité de la Société à maintenir, protéger et défendre ses droits de propriété intellectuelle ; les risques liés à la confidentialité, à la protection des données ou aux incidents de cybersécurité et aux réglementations connexes ; l’utilisation, le taux d’adoption et la réglementation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique ; l’incertitude ou les changements concernant les lois et réglementations ; l’incertitude ou les changements concernant les impôts, les conditions commerciales et l’environnement macroéconomique ; la capacité de la société fusionnée à maintenir un contrôle interne sur l’information financière et à exploiter une société cotée en bourse ; la possibilité que les autorisations requises des actionnaires et des autorités réglementaires pour la transaction proposée soient retardées ou ne soient pas obtenues, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur la société fusionnée ou sur les avantages escomptés de la transaction proposée ; le risque que les actionnaires de RAAQ choisissent de faire racheter leurs actions, laissant la société fusionnée avec des liquidités insuffisantes pour exécuter ses plans d’affaires ; la survenance de tout événement, changement ou de toute autre circonstance susceptible d’entraîner la résiliation de l’accord de regroupement d’entreprises ; l’issue de toute procédure judiciaire ou enquête gouvernementale qui pourrait être engagée à l’encontre de la Société ou de RAAQ ; la non-réalisation des avantages escomptés de la transaction proposée ; la capacité d’IQM ou de la société fusionnée à émettre des titres de participation ou des titres liés à des actions dans le cadre de la transaction proposée ou à l’avenir ; ainsi que tous autres facteurs décrits dans les documents déposés par RAAQ et la Société auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives sont fondées sur certaines hypothèses, notamment qu’aucun des risques identifiés ci-dessus ne se concrétisera, qu’il n’y aura pas de changements imprévus dans les conditions économiques et commerciales, et qu’aucun événement important ne surviendra en dehors du cours normal des activités. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur ces déclarations prospectives sont disponibles dans les documents déposés et susceptibles d’être déposés par la Société, RAAQ ou la société issue du regroupement d’entreprises proposé auprès de la SEC, notamment sous la rubrique « Facteurs de risque ». Si l’un de ces risques se matérialisait ou si les hypothèses se révélaient inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats implicites prévus par ces déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent en outre les attentes, les plans et les prévisions de la direction de la Société et de celle de RAAQ à la date du présent communiqué ; des événements et développements ultérieurs pourraient modifier leurs évaluations. La Société et RAAQ pourront choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, mais elles déclinent expressément toute obligation de le faire, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Il convient donc de ne pas se fier indûment à ces déclarations.

En outre, les déclarations telles que « nous estimons » et autres déclarations similaires reflètent nos convictions et opinions sur le sujet concerné. Ces déclarations sont fondées sur les informations dont nous disposons à la date du présent communiqué, et bien que nous estimions que ces informations constituent une base raisonnable pour ces déclarations, elles peuvent être limitées ou incomplètes, et nos déclarations ne doivent pas être interprétées comme indiquant que nous avons mené une enquête ou un examen exhaustifs de toutes les informations pertinentes potentiellement disponibles. Ces déclarations sont intrinsèquement incertaines et les investisseurs sont invités à ne pas s’y fier indûment. Un investissement dans RAAQ ne constitue en aucun cas un investissement dans les placements antérieurs, les sociétés ou les fonds affiliés des fondateurs ou des promoteurs de RAAQ. Les résultats historiques de ces investissements ne sont pas indicatifs des performances futures de RAAQ, lesquelles pourront sensiblement différer de celles des investissements passés des fondateurs ou des sponsors de RAAQ.

Participants à la sollicitation

RAAQ, la Société et certains de leurs administrateurs, dirigeants et autres membres de la direction et employés respectifs peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de RAAQ dans le cadre de l’opération proposée. Les informations concernant les personnes qui, en vertu des règles de la SEC, peuvent être considérées comme des participants à la sollicitation des actionnaires de RAAQ dans le cadre de l’opération proposée seront présentées dans la Déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus qui y est contenu, lorsqu’elle sera déposée auprès de la SEC. Vous trouverez de plus amples informations sur les administrateurs et les dirigeants de RAAQ dans le prospectus définitif de RAAQ relatif à son introduction en bourse déposé auprès de la SEC le 15 mai 2025, ainsi que dans les rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire 10-Q déposés par RAAQ auprès de la SEC. Les actionnaires, les investisseurs potentiels et les autres personnes intéressées sont invités à lire attentivement la Déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus qu’elle contient, dès qu’elle sera disponible, avant de prendre toute décision de vote ou d’investissement. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies de ces documents auprès des sources mentionnées ci-dessus.

Ni une offre ni une sollicitation

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres, ni une sollicitation de vote ou d’approbation, et il n’y aura aucune vente de titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction, y compris tout État membre de l’Espace économique européen ou le Royaume-Uni. Le présent communiqué ne constitue en aucun cas un prospectus, une publicité ou une offre publique des titres décrits dans les présentes aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite, sauf au moyen d’un prospectus conforme aux exigences de l’article 10 du Securities Act de 1933, tel qu’amendé, ou de dispenses de celui-ci. Toute cotation double potentielle des actions ordinaires d’IQM à la Bourse d’Helsinki mentionnée dans le présent communiqué devra être effectuée au moyen d’un prospectus conforme au Règlement de l’UE sur les prospectus. L’INVESTISSEMENT DANS LES TITRES DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT N’A PAS ÉTÉ APPROUVÉ PAR LA SEC OU TOUTE AUTRE AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION, ET AUCUNE AUTORITÉ N’A ÉVALUÉ OU APPROUVÉ LE BIEN-FONDÉ DE L’OFFRE OU L’EXACTITUDE OU L’ADÉQUATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. TOUTE DÉCLARATION CONTRAIRE CONSTITUE UNE INFRACTION PÉNALE.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.