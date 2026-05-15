Xsolla y Skich anuncian una alianza estratégica para llevar los pagos con un esquema de comerciante registrado a un mercado alternativo de juegos para móviles

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa líder a nivel mundial en comercio de videojuegos, ha anunciado hoy que ha suscrito una alianza estratégica con Skich, un mercado alternativo de juegos para móviles que opera en iOS en la UE, en el marco de las disposiciones de la Ley de Mercados Digitales de Apple y en Android a nivel mundial. En virtud del acuerdo, Xsolla actuará como comerciante registrado ("merchant of record") para las compras dentro de la aplicación y las ventas de juegos de pago distribuidos a través de la tienda Skich Store.

Skich funciona como alternativa a las tiendas móviles tradicionales, porque les da a los desarrolladores una forma de llegar a los jugadores fuera de los canales de distribución controlados por las plataformas. Al asociarse con Xsolla, Skich puede ofrecer una capa de pagos y comercio que cumple totalmente con la normativa, en la que Xsolla gestiona el procesamiento de los pagos, la recaudación de impuestos, los reembolsos y el cumplimiento normativo en nombre de los desarrolladores, con lo cual elimina una importante barrera operativa y legal para los estudios que buscan distribuir a través de canales alternativos.

Los desarrolladores que distribuyan a través de la tienda Skich Store tendrán acceso al SDK móvil y a la cuenta de editor de Xsolla, de modo que tendrán una visibilidad directa de los informes de las transacciones y los datos de los ingresos, además de toda la profundidad de la infraestructura global de pagos de Xsolla. Esta asociación forma parte del ecosistema más amplio de Xsolla, una red de socios externos y servicios verificados disponibles directamente dentro de la cuenta de editor de Xsolla, pensada para conectar a los desarrolladores con las soluciones de confianza en todas las etapas del ciclo del desarrollo de los juegos. La asociación respalda tanto a los juegos con compras dentro de la aplicación como a los títulos premium de pago que estarán disponibles próximamente.

"El ecosistema de tiendas de aplicaciones alternativas está madurando a pasos agigantados y los desarrolladores necesitan una infraestructura comercial que pueda seguir este ritmo", explicó Chris Hewish, presidente de Xsolla. "Nuestra asociación con Skich les ofrece a los desarrolladores una forma de monetizar a través de canales de distribución emergentes que cumple la normativa y es escalable, con la misma profundidad de pagos avanzados y el mismo alcance global que esperan de Xsolla".

"Colaborar con Xsolla como nuestro comerciante registrado le da a Skich y a los desarrolladores de nuestra plataforma una base sólida a nivel comercial y de cumplimiento normativo", aseguró Sergey Budkovski, director ejecutivo de Skich. "Esta asociación nos permite concentrarnos en el descubrimiento y la distribución, mientras que Xsolla se encarga de la complejidad de la infraestructura de pagos a escala global".

Esta colaboración llega en un momento en el que la distribución móvil alternativa está cobrando impulso normativo. La Ley de Mercados Digitales de la UE ha abierto el iOS a las tiendas de terceros en toda Europa y la Ley de Competencia en el Sector del Software Móvil ha promulgado requisitos antimonopolio similares en Japón.

Asimismo, se prevén cambios sustanciales para la distribución alternativa en Android. Para mediados de 2026, Google Play deberá abrirse a las tiendas de aplicaciones alternativas en EE. UU. y Android ha anunciado un proceso de instalación simplificado para las tiendas de aplicaciones alternativas en todo el mundo, cuya implementación está prevista para 2026. En conjunto, estos cambios están abriendo nuevas oportunidades de distribución para los desarrolladores que buscan alternativas a las tiendas de aplicaciones tradicionales.

Los desarrolladores pueden empezar a usar Skich a través de la cuenta de editor de Xsolla en publisher.xsolla.com. Para conocer la amplia red de socios de Xsolla, visite xsolla.com/ecosystem.

Para saber más sobre la colaboración de Xsolla con Skich, visite https://xsolla.pro/Skich

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa global de soluciones comerciales para videojuegos que desarrolla y ofrece todo lo que los desarrolladores necesitan para lanzar, hacer crecer y monetizar sus juegos. Con sede en Los Ángeles (California), la compañía da soporte a estudios de todos los tamaños, desde independientes hasta AAA, con soluciones que abarcan el comercio directo al consumidor, pagos inteligentes, propiedad intelectual del entretenimiento y herramientas de interacción con jugadores. Xsolla acompaña a los desarrolladores en todas las fases del ciclo de vida de sus juegos (financiación, distribución, marketing y monetización), ayudándoles a escalar sus proyectos a nivel global. Con la confianza de más del 60 % de los 100 juegos con mayor facturación, Xsolla actúa como entidad responsable de la gestión de los pagos en más de 200 mercados y ofrece acceso a más de 1000 métodos de pago locales en todo el mundo. Con una firme apuesta por el futuro del videojuego, Xsolla trabaja para conectar oportunidades y potenciar el crecimiento de los creadores a escala global.

Para más información, visite xsolla.com

Acerca de Skich

Skich (skich.app) es un mercado alternativo de juegos para móviles que opera en iOS en la UE y en Android a nivel mundial. Skich les brinda a los desarrolladores un canal de distribución no exclusivo fuera de las tiendas de aplicaciones tradicionales, que se centra en el descubrimiento de los juegos y la interacción directa con los jugadores.

Para saber más al respecto, visite skich.app/for-developers

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