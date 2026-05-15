エクスペリアン、ServiceNowと提携し、信頼性の高い意思決定機能をエージェント型AIへ拡大

ロンドン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界的なデータテクノロジー企業であるエクスペリアンと、ビジネス変革を支えるAIコントロールタワーであるServiceNow（NYSE：NOW）は、プラットフォームを跨いで自律型AIエージェントを活用し、企業が迅速かつスマートな意思決定を大規模に行えるよう支援すべく、新たに複数年のグローバルパートナーシップを締結したと発表しました。

今回の提携により、自律型AIエージェントは、従業員のオンボーディング、サードパーティのリスク管理、モデルライフサイクルのガバナンスといったユースケースを手始めに、より迅速かつ一貫性のある行動をとることができるようになります。

エージェント型AIを導入するグローバル企業にとって、スケールを実現することが大きな課題であり、信頼できるデータの不足によりデプロイメントが制約されることはよく起こります。実際、業界調査によると、10社中8社において、データの制約が最大の障壁となっていることが明らかになっています。本パートナーシップにより、信頼できる知見を企業のワークフローに直接組み込むことで、エージェント型AIをパイロット導入の枠をはるかに超えてスケールさせることが可能になります。

Experian Ascend PlatformがServiceNow AI Platformとネイティブに連携することで、AIエージェントは既存のワークフロー内で直接、エクスペリアンの信頼性の高いインサイトや意思決定機能にシームレスにアクセスできるようになります。これにより、クライアントはインテリジェンスの自動化を大規模に実現できる、またとない機会を得ることができます。

エクスペリアン・ソフトウェア・ソリューションズの社長であるキース・リトルは次のように述べています。

「私たちは、エージェント型AIによってインテリジェントサービスを提供する方法が根本的に変わると考えています。今回のパートナーシップにより、互いに補完し合う強みと、それらを適切な方法で構築するという共通のビジョンがひとつになります。

「Ascendのインテリジェンスおよび意思決定機能をServiceNowのワークフローに直接連携させることで、企業は確信を持って業務を大規模に遂行できるほか、当社の機能が持つインパクトを新たな業界や企業のワークフローへと拡大することができます。今回のパートナーシップにより、エクスペリアンはAIイノベーションにおけるグローバルリーダーとしての地位を確固たるものとし、組織が自信を持ってエージェント型サービスをデプロイするための基盤を提供します。」

ServiceNowのEMEA地域担当プレジデントであるキャシー・モーゼズ氏は次のように述べています。

「企業は実験段階から本番環境へと移行する準備を整えています。今回のパートナーシップにより、企業は事業拡大のためにまさに必要なものを手に入れることができます。ServiceNowのAIプラットフォームと、エクスペリアンの世界トップクラスの意思決定・分析プラットフォームを融合させることで、より深いインサイトを実現し、確実な成果をもたらすセキュアな環境下で、よりスマートな意思決定と迅速な実行を可能にするAIを実現します。」

本パートナーシップにより、厳格な規制を受けている企業向けに、サードパーティリスク管理をはじめ、企業の不正防止や本人確認、従業員の採用・登用プロセス、モデルリスク管理など、幅広いユースケースがサポートされることになります。

エクスペリアンについて

エクスペリアンは、データおよびテクノロジーに関する世界的企業であり、世界中の人々やビジネスに機会を提供しています。エクスペリアンは、データ、分析、ソフトウェアのユニークな組み合わせにより、融資業務の見直し、不正の発見と防止、ヘルスケアの簡素化、デジタル マーケティング ソリューションの提供、自動車市場に関する優れたインサイトの獲得を後押ししています。また、何百万人もの人々の経済的目標の実現をサポートし、彼らが時間とお金を節約できるよう支援を行っています。

当社は、金融サービスから、ヘルスケア、自動車、アグリファイナンス、保険、その他多くの産業分野に至るまで、さまざまな市場で事業を展開しています。

当社は、データが持つ可能性を引き出し、イノベーションを推進するために、優秀な人材と最先端技術に投資しています。ロンドン証券取引所（EXPN）に上場しFTSE100指数の構成銘柄である当社は、33カ国で25,200人のチームが事業を支えており、本社はアイルランド・ダブリンに位置しています。詳細はexperianplc.comをご覧ください。

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