Experian faz parceria com a ServiceNow para ampliar a tomada de decisões confiáveis para a IA Agentiva

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Experian, empresa global de dados e tecnologia, e a ServiceNow (NYSE: NOW), torre de controle de IA para a reinvenção dos negócios, anunciam hoje uma parceria global plurianual que aproveita o poder de agentes de IA autônomos em todas as plataformas. A parceria ajudará as empresas a tomarem decisões mais rápidas e inteligentes em escala.

Por meio dessa parceria, os agentes de IA autônomos podem adquirir a capacidade de agir com mais rapidez e de maneira mais consistente, começando por casos de uso como integração de funcionários, gestão de riscos de terceiros e governança do ciclo de vida de modelos.

Um grande desafio para as organizações globais que adotam IA autônoma é alcançar escala, pois as implantações são frequentemente limitadas pela falta de dados confiáveis. De fato, pesquisas do setor mostram que as limitações de dados são a principal barreira para oito em cada dez organizações. Ao conectar inteligência confiável diretamente aos fluxos de trabalho corporativos, essa parceria permite que a IA autônoma alcance uma escala muito além dos projetos-piloto.

Com a integração nativa da plataforma Experian Ascend à ServiceNow AI, os agentes de IA podem acessar facilmente os insights e os recursos de tomada de decisão da Experian nos fluxos de trabalho existentes, oferecendo aos clientes a oportunidade de automatizar a inteligência em escala.

Keith Little, presidente da Experian Software Solutions, afirmou:

“Consideramos a IA autônoma uma mudança fundamental na forma como os serviços inteligentes são prestados, e essa parceria reúne pontos fortes complementares e uma visão comum para desenvolvê-los da maneira correta.

Ao conectarmos nossas capacidades de inteligência e tomada de decisão no Ascend diretamente ao fluxo de trabalho da ServiceNow, as empresas podem operar em larga escala com confiança, ampliando o impacto de nossas capacidades para novos setores e fluxos de trabalho corporativos. Essa parceria consolida a posição da Experian como líder global em inovação em IA, proporcionando às organizações as bases para implantar serviços autônomos com confiança”.

Cathy Mauzaize, presidente da EMEA na ServiceNow, afirmou:

“As empresas estão prontas para ir além da fase de experimentação, e esta parceria oferece exatamente o que elas precisam para escalar. Ao unir a Plataforma de IA da ServiceNow à plataforma líder mundial de tomada de decisões e análises (decisioning e analytics) da Experian, estamos possibilitando insights mais profundos e entregando uma IA capaz de tomar decisões mais inteligentes e agir com mais rapidez em um ambiente seguro que gera resultados reais.”

A parceria oferecerá suporte a uma ampla gama de casos de uso para empresas em ambientes altamente regulamentados, começando pela gestão de riscos de terceiros, incluindo verificação de fraude e de identidade, integração de funcionários e gestão de riscos de modelos.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa mundial de dados e tecnologia que gera oportunidades para pessoas e empresas no mundo inteiro. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e aprofundar o conhecimento sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar seus objetivos financeiros e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para desbloquear o poder dos dados e inovar. Listada no índice FTSE 100 da Bolsa de Valores de Londres (EXPN), temos uma equipe de 25.200 pessoas em 33 países. Nossa sede fica em Dublin, na Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

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