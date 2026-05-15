Boomi s’associe à Gong pour intégrer l’IA dédiée à la performance commerciale dans Boomi Agentstudio

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Boomi, spécialiste de l’activation des données au service de l’IA, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Gong, leader de l’IA appliquée à la performance commerciale, afin d’intégrer nativement dans la plateforme d’entreprise Boomi les signaux de revenus capturés par Gong. Ce partenariat permet aux entreprises de mettre en place une base de données active conçue pour transformer les conversations clients en actions coordonnées et automatisées, à l’échelle de l’ensemble des systèmes et des fonctions de l’organisation, grâce à Boomi Agentstudio.

Gong va bien au-delà de la simple collecte de données transactionnelles pour fournir, en temps réel, des informations stratégiques sur les risques, les intentions des acheteurs, la dynamique concurrentielle et les principaux signaux d'engagement. Ces informations sont transformées en actions coordonnées qui circulent entre les systèmes CRM, ERP, produits et opérationnels, dans le respect des exigences de gouvernance et de sécurité des entreprises. Grâce à cette collaboration, ces signaux peuvent être exploités sous forme de déclencheurs en temps réel pour les agents d’IA développés dans Boomi Agentstudio, permettant ainsi d’automatiser des flux de travail inter-systèmes, de la prévention de la désaffection à l’accélération des transactions, en passant par le développement post-vente, le tout sous une supervision centralisée. Il en résulte une entreprise plus connectée, dans laquelle l’IA appliquée aux revenus et les opérations métier agissent en étroite coordination.

« L’entreprise agentique ne repose pas sur des données statiques, mais sur des signaux en temps réel qui déclenchent des actions », a déclaré Ed Macosky, directeur des produits et des technologies chez Boomi. « Grâce à la richesse des informations de Gong relatives au chiffre d’affaires, Boomi fournit les fondations nécessaires pour les exploiter au sein de son réseau d’agents. Ensemble, nous aidons les entreprises à établir un lien direct entre ce que disent leurs clients et la manière dont ces informations sont traduites en actions automatisées à forte valeur ajoutée », a-t-il ajouté.

« Le système d’exploitation Gong Revenue AI OS orchestre les informations clients à travers les workflows stratégiques liés au chiffre d’affaires, et cette intégration étend cette valeur à l’ensemble de l’entreprise », a déclaré Eran Aloni, vice-président exécutif chargé de la stratégie produit et de l’écosystème chez Gong. « Grâce à Boomi, nous permettons aux organisations d’exploiter les informations et signaux alimentés par l’IA de Gong au sein de la plateforme Boomi Enterprise Platform, afin de générer de manière fluide et à grande échelle des résultats coordonnés pour leurs clients », a-t-il ajouté.

Dans le cadre de cette collaboration :

Boomi Connect offre une connectivité optimisée et sécurisée à Gong, permettant ainsi aux équipes commerciales d'accéder aux données d'appels, aux analyses et aux indicateurs d'activité, le tout dans le respect de normes rigoureuses en matière de gouvernance et de sécurité. Aucun code personnalisé n'est requis.

Gong sera intégré au registre MCP de Boomi, ce qui permettra à tous les agents d’IA de la plateforme d’accéder à ses signaux liés au chiffre d’affaires ainsi qu’à ses données d’engagement. Les développeurs d’IA bénéficieront ainsi d’une source de données immédiatement exploitable, sécurisée et gouvernée, leur permettant d’agir sur les signaux Gong en temps réel, sans avoir à développer une infrastructure dédiée.

Boomi figure également parmi les intégrations natives de Gong Collective, offrant ainsi aux clients communs une passerelle sécurisée et en temps réel pour exploiter l’intelligence artificielle dédiée au chiffre d’affaires de Gong — données conversationnelles, signaux, informations sur l’engagement, etc. — directement au sein de tout outil d’intelligence artificielle compatible avec le protocole MCP.

Une « recette Gong » préconfigurée est désormais disponible sur la Boomi Marketplace, permettant ainsi aux clients communs de déployer rapidement des workflows sans nécessiter de développement sur mesure.

Boomi Agentstudio transforme les signaux issus de Gong en actions automatisées à l’échelle de l’entreprise au sein de sa plateforme. Les agents peuvent associer le contexte des appels Gong aux tickets d’assistance, transmettre les retours produits issus des échanges avec les clients vers les outils de planification des feuilles de route, déclencher des workflows financiers liés aux étapes clés des transactions et intégrer, en temps réel, des informations concurrentielles dans les systèmes d’aide à la vente.

La tour de contrôle des agents de Boomi offre une visibilité et une gouvernance centralisées sur l’ensemble des actions pilotées par des agents et déclenchées par les signaux de Gong, garantissant ainsi un contrôle et une traçabilité à grande échelle. Chaque action exécutée via cette tour de contrôle est enregistrée, vérifiable et conforme aux politiques de l'entreprise. Les équipes chargées de la sécurité et de la conformité peuvent ainsi déployer l'intelligence artificielle à grande échelle en toute confiance, sans accroître les risques.

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À propos de Boomi

Boomi, spécialiste de l'activation des données pour l'IA, permet aux entreprises connectées de créer des données à tous les niveaux. La plateforme Boomi Enterprise constitue la base de données actives qui fournit l'infrastructure connectée essentielle à la transformation agentique. En réunissant au sein d'une plateforme unique, la conception et la gouvernance agentiques, la gestion des API et des MCP, l'intégration et l'automatisation, ainsi que la gestion des données, Boomi permet aux entreprises d'exploiter la puissance de l'IA grâce à une connectivité sécurisée et évolutive. Jouissant de la confiance de plus de 30 000 clients et du soutien d'un réseau de plus de 800 partenaires, Boomi aide les entreprises de toutes tailles à gagner en agilité, en efficacité et à innover à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur boomi.com.

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