PIF benoemd tot officiële toernooisponsor van het WK voetbal 2026™

ZÜRICH & RIYAD, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--PIF en de FIFA hebben bekendgemaakt dat PIF is aangewezen als officiële toernooisponsor voor Noord-Amerika en Azië van het WK voetbal 2026™. Deze samenwerking weerspiegelt een gezamenlijk streven om de groei van het voetbal op elk niveau te stimuleren, van de breedtesport tot de topsport. Door nieuwe mogelijkheden te creëren willen zij meer mensen bij de sport betrekken.

