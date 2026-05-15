Xsolla et Skich annoncent un partenariat stratégique visant à intégrer des services de paiement de type « Merchant of Record » à une plateforme alternative de distribution de jeux mobiles

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, l’un des principaux acteurs mondiaux du commerce dédié aux jeux vidéo, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Skich, une plateforme alternative de distribution de jeux mobiles opérant sur iOS dans l’Union européenne conformément aux dispositions du règlement européen sur les marchés numériques (« Digital Markets Act ») appliquées par Apple, ainsi que sur Android à l’échelle mondiale. Dans le cadre de cet accord, Xsolla agira en tant que « Merchant of Record » pour les achats intégrés et les ventes de jeux payants distribués via le Skich Store.

Skich se positionne comme une alternative aux boutiques d'applications mobiles traditionnelles et offre aux développeurs un moyen d'atteindre les joueurs en dehors des canaux de distribution contrôlés par les plateformes. Grâce à son partenariat avec Xsolla, Skich peut désormais proposer une solution de paiement et de commerce entièrement conforme aux exigences réglementaires. Xsolla prendra en charge, pour le compte des développeurs, le traitement des paiements, la collecte des taxes, les remboursements, ainsi que les obligations de conformité réglementaire. Cette solution supprime ainsi un obstacle opérationnel et juridique majeur pour les studios qui souhaitent distribuer leurs jeux via des canaux alternatifs.

Les développeurs distribuant leurs jeux via le Skitch Store auront accès au kit de développement logiciel (SDK) mobile ainsi qu’à leur compte éditeur sur Xsolla. Ils bénéficieront ainsi d'une visibilité directe sur les rapports de transactions et les données de revenus, tout en profitant de l'ensemble de l'infrastructure mondiale de paiement de Xsolla. Ce partenariat s’inscrit dans l’écosystème plus large de Xsolla, un réseau de partenaires tiers et de services vérifiés directement accessible depuis le compte éditeur Xsolla. Il a été conçu pour mettre les développeurs en relation avec des solutions fiables à chaque étape du cycle de vie d'un jeu. Il prendra en charge les jeux intégrant des achats intégrés, ainsi que les futurs titres premium payants.

« L’écosystème des boutiques d’applications alternatives évolue rapidement, et les développeurs ont besoin d’une infrastructure commerciale capable de suivre ce rythme », a déclaré Chris Hewish, président de Xsolla. « Notre partenariat avec Skich offre aux développeurs une solution conforme et évolutive pour monétiser leurs applications via de nouveaux canaux de distribution, tout en bénéficiant de la même richesse de solutions de paiement et de la même portée mondiale que celles qu’ils attendent de Xsolla », a-t-il ajouté.

« Notre collaboration avec Xsolla en tant que “Merchant of Record” offre à Skich ainsi qu’aux développeurs présents sur notre plateforme une base solide en matière de commerce et de conformité », a déclaré Sergey Budkovski, PDG de Skich. « Ce partenariat nous permet de nous concentrer sur la découverte et la distribution de jeux, tandis que Xsolla prend en charge la complexité de l’infrastructure de paiement à l’échelle mondiale », a-t-il ajouté.

Ce partenariat intervient dans un contexte d'accélération de la réglementation en faveur des modes alternatifs de distribution mobile. Le règlement européen sur les marchés numériques (Digital Markets Act) a en effet ouvert iOS aux boutiques d’applications tierces dans toute l’Europe, tandis que le Mobile Software Competition Act a instauré des exigences antitrust similaires au Japon.

D’importantes évolutions sont également prévues en matière de distribution alternative pour Android. D’ici la mi-2026, Google Play devra s’ouvrir aux boutiques d’applications alternatives aux États-Unis. Parallèlement, Android a annoncé la mise en place, à l’échelle mondiale, d’un processus simplifié d’installation de ces boutiques, dont le déploiement est prévu pour la même période. Ces évolutions ouvrent de nouvelles perspectives de distribution pour les développeurs à la recherche d'alternatives aux boutiques d'applications traditionnelles.

Les développeurs peuvent commencer à utiliser Skich via le compte éditeur de Xsolla à l’adresse Publisher Account de Xsolla sur publisher.xsolla.com. Pour découvrir l’ensemble du réseau de partenaires de Xsolla, rendez-vous sur xsolla.com/ecosystem.

Pour en savoir plus sur le partenariat entre Xsolla et Skich, rendez-vous sur : https://xsolla.pro/Skich

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise de commerce internationale qui développe et fournit tout ce dont les développeurs ont besoin pour lancer, développer et monétiser leurs jeux vidéo. Basée à Los Angeles, en Californie, elle accompagne les studios de toutes tailles, des studios indépendants aux studios de jeux AAA, en leur proposant des solutions dans les domaines du D2C, des paiements intelligents, de la propriété intellectuelle liée au divertissement et des produits favorisant l’engagement des joueurs. Xsolla aide les développeurs à financer, distribuer, commercialiser et monétiser leurs jeux à grande échelle. Elle bénéficie de la confiance des entreprises à l’origine de plus de 60 % des 100 jeux les plus rentables et agit en tant qu’entité Merchant of Record officielle dans plus de 200 régions, avec un accès à plus de 1 000 moyens de paiement locaux dans le monde entier. Convaincue du bel avenir du secteur des jeux vidéo, Xsolla est déterminée à créer des opportunités et à favoriser la croissance des créateurs partout dans le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur xsolla.com

À propos de Skich

Skich (skich.app￼) est une plateforme alternative de distribution de jeux mobiles disponible sur iOS dans l’Union européenne et sur Android à l’échelle mondiale. Skich offre aux développeurs un canal de distribution non exclusif, en dehors des boutiques d’applications traditionnelles, mettant l’accent sur la découverte de jeux et l’interaction directe avec les joueurs.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur skich.app/for-developers

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