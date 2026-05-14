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Boomi e Couchbase collaborano per dotare gli agenti di intelligenza artificiale aziendale di funzionalità di recupero dei dati, connettività e governance

La collaborazione consente ai clienti di accelerare gli agenti AI dalla modalità pilota a quella produttiva con precisione, prestazioni e controllo, unendo la connettività, i tempi di esecuzione degli agenti e la governance di Boomi e la piattaforma di dati operativi di Couchbase

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CONSHOHOCKEN, Pa. e SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Boomi, l'azienda di attivazione dati per l'IA, e Couchbase, Inc., la piattaforma di dati operativI per l'IA, oggi hanno annunciato una collaborazione che permette alle due aziende di collaborare da vicino per accelerare le fasi dell'IA da pilota a produzione. Le aziende collaboreranno alla progettazione di soluzioni che danno ai clienti una base pronta per la produzione per l'IA agentica, unendo la connettività, i tempi di esecuzione e la governance di Boomi per gli agenti di IA con le capacità scalabili di recupero e vettoriali di Couchbase.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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