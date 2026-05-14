Boomi e Couchbase firmam parceria para potencializar agentes de IA corporativos com recuperação confiável, conectividade e governança

CONSHOHOCKEN, Pensilvânia e SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Boomi, a empresa de ativação de dados para IA, e Couchbase, Inc., a plataforma de dados operacionais para IA, anunciou hoje uma parceria através da qual as duas empresas irão cooperar estreitamente para acelerar a implementação de projetos-piloto de IA em produção. As empresas irão desenvolver em conjunto soluções, a fim de fornecer aos clientes uma base pronta para produção para IA agêntica, combinando a conectividade, o ambiente de execução e a governança para agentes de IA da Boomi com os recursos escaláveis ​​de coleta e vetorização da Couchbase.

As empresas que implementam agentes de IA hoje enfrentam um desafio comum: embora os agentes tenham um bom desempenho em projetos-piloto, eles têm dificuldades para escalar devido ao acesso inconsistente a contexto confiável, memória e dados de negócios em tempo real. A falta de governança, auditabilidade e controle operacional aumentam os custos de computação, enquanto diminui a produtividade e a receita.

“2026 é o ano em que as organizações passam da experimentação com IA para a ativação em escala”, disse Ed Macosky, Diretor de Produtos e Tecnologia da Boomi. “O desafio não é criar agentes, mas sim fornecer a eles os dados, a memória e a governança de que precisam para operar em ambientes corporativos reais. Ao firmar parceria com a Couchbase, oferecemos uma base unificada que permite que a IA seja executada com segurança, eficiência e em escala, com a confiança e o controle que nossos clientes esperam.”

Os sistemas de IA continuam sendo difíceis de governar, auditar e operacionalizar em toda a empresa. Juntas, a Boomi e a Couchbase vêm enfrentando este desafio, permitindo que agentes de IA operem com dados corporativos confiáveis ​​e em tempo real, mantenham o contexto entre as interações e executem com a governança e o controle necessários para ambientes de produção. A parceria entre a Boomi e a Couchbase reúne duas plataformas altamente complementares para fornecer uma base unificada para IA empresarial. A Boomi oferece a base de dados ativa, ao possibilitar a integração com centenas de aplicativos, APIs e fontes de dados, junto com o gerenciamento do ciclo de vida do agente através do Boomi Agent Studio e a governança universal via Agent Control Tower. A Couchbase proporciona a base de dados operacional, oferecendo suporte a acesso a dados em tempo real, recuperação confiável e recuperação semântica e híbrida em uma única plataforma de alto desempenho. Em conjunto, estas capacidades permitem que as empresas criem agentes de IA capazes de raciocinar sobre dados reais de negócios, reter o contexto e operar com segurança em todos os sistemas que gerenciam os negócios.

“Os clientes buscam impulsionar o crescimento da receita, a eficiência operacional e a vantagem competitiva mediante aplicativos com agentes”, disse Barry Morris, Diretor de Produtos e Estratégia da Couchbase. “Eles obtiveram a disponibilidade, a escalabilidade distribuída e o desempenho que a Couchbase oferece em ambientes de missão crítica há mais de uma década e agora buscam implantar aplicativos com agentes que explorem esta base. Junto com a Boomi, oferecemos acesso confiável a dados, recuperação e governança a nível empresarial, facilitando a operacionalização da IA ​​em toda a empresa.”

A parceria proporciona os seguintes resultados essenciais para empresas que desenvolvem e operam agentes de IA:

Contexto na velocidade da memória. Os dados, o estado e o contexto de que os agentes precisam, fornecidos por uma arquitetura em memória criada para cargas de trabalho de missão crítica, de modo que permitam que os agentes respondam em milissegundos, mesmo com o aumento da escalabilidade das cargas de trabalho.

Agentes que fundamentam as respostas em dados reais de negócios. Recuperação semântica com latência de milissegundos e escala de bilhões de vetores, integrada aos sistemas transacionais de registro que executam a empresa.

Agentes que permanecem sob controle. Cada consulta de memória, recuperação e ação é observável e auditável através da Torre de Controle de Agentes da Boomi, sob a mesma governança que os clientes já utilizam para seu portfólio de agentes mais amplo.

Uma única estrutura confiável. Conectividade, tempo de execução, governança, memória e recuperação de dados, entregues como uma sequência co-elaborada, e não como um conjunto de ferramentas isoladas que os clientes precisam integrar e proteger.

Para as empresas que já executam mais de 90.000 agentes de IA em produção na Plataforma Empresarial Boomi e para as milhares que se preparam para implementar, esta parceria permite que os agentes mantenham um contexto persistente e recuperem as informações corretas de negócios em milissegundos. Os agentes agora operam sob os mesmos controles rigorosos de governança, observabilidade e auditoria nos quais os clientes já confiam para suas integrações de missão crítica. Esta cooperação aborda diretamente o desafio da ativação de dados: a realidade de que a IA somente oferece valor comercial real quando os agentes podem operar com dados prontos para ação, com confiança e controle integrados.

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Sobre a Boomi

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, impulsiona a empresa proativa, dando vida aos dados em toda a empresa. A Plataforma Empresarial da Boomi é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura proativa essencial para impulsionar a transformação proativa. Ao unificar o design e governança de agentes, gerenciamento de API e MCP, integração e automação e gerenciamento de dados em uma única plataforma, o Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA ​​com conectividade segura e escalonável. Com a confiança de mais de 30.000 clientes e o apoio de uma rede de mais de 800 parceiros, o Boomi ajuda organizações de todos os tamanhos a alcançar agilidade, eficiência e inovação em escala. Descubra mais em boomi.com.

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Sobre a Couchbase

A Couchbase, plataforma de dados operacionais para IA, foi criada para impulsionar os aplicativos dos quais as empresas mais dependem. Grandes empresas líderes de mercado confiam na Couchbase para cargas de trabalho operacionais, analíticas, móveis e de IA de missão crítica. Desenvolvida para substituir infraestruturas legadas e serviços de dados fragmentados, a Couchbase capacita as empresas com uma plataforma unificada, arquitetada para desempenho, flexibilidade e escala mundial. A tecnologia da Couchbase, pronta para IA, e o modelo de parceria empresarial eliminam a complexidade e reduzem o custo total de propriedade, permitindo que as equipes se mantenham ágeis, inovadoras e seguras. Acesse couchbase.com e siga-nos no LinkedIn e X.

Couchbase®, o logotipo da Couchbase e os nomes e marcas associados aos produtos da Couchbase são marcas registradas da Couchbase, Inc. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

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