MTU Maintenance Lease Services investeert in TRecs om het beheer van motoromschakelingen te digitaliseren
MTU’s afdeling voor motorleasing wordt aandeelhouder in TRecs, waarmee het zijn inzet versterkt om het beheer van de levenscyclus van motoren te digitaliseren
AMSTERDAM & DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--MTU Maintenance Lease Services B.V. (“MLS”), de afdeling voor motorleasing en activabeheer van MTU Maintenance, maakte vandaag een strategische investering bekend in een minderheidsbelang van TRecs (trecs.aero). TRecs is een platform dat OIL-beheer (Open Item List) in de levenscyclus van motoren digitaliseert, van initiële technische revisie tot omschakelingen, winkelbezoeken en dergelijke meer. De voorwaarden voor deze transactie blijven vertrouwelijk.
Via integratie van TRecs evolueert MLS verder in zijn toonaangevende rol om de sector van motorleasing naar een op de cloud gebaseerde, collaboratieve standaard te brengen, die specifiek is ontworpen voor leasing- en activabeheerklanten.
