Boomi y Couchbase se asocian para potenciar los agentes de IA empresariales con un sistema confiable de recopilación de datos, conectividad y gobernanza

CONSHOHOCKEN (Pensilvania) y SAN JOSÉ (California)--(BUSINESS WIRE)--Boomi, la empresa de activación de datos para la IA, y Couchbase, Inc., la plataforma de datos operativos para IA, anunciaron hoy una alianza por medio de la cual ambas empresas colaborarán estrechamente para acelerar la transición de los proyectos piloto de IA a la fase de producción. Las empresas desarrollarán de forma conjunta soluciones que ofrezcan a los clientes una base lista para la producción de IA de agentes, combinando la conectividad, el tiempo de ejecución y la gobernanza de Boomi para los agentes de IA con las capacidades escalables de recopilación y vectores de Couchbase.

Las empresas que implementan agentes de IA se enfrentan hoy en día a un desafío común: aunque los agentes funcionan bien en los proyectos piloto, no les resulta sencillo escalar debido al acceso inconsistente a contexto confiable, recopilación de datos e información empresarial en tiempo real. La falta de gobernanza, auditabilidad y control operativo eleva los costos de computación al tiempo que disminuye la productividad y los ingresos.

“El 2026 será el año en que las organizaciones pasen de la experimentación con la IA a su implementación a gran escala”, declaró Ed Macosky, director de Producto y Tecnología de Boomi. “El reto no es crear agentes, sino proporcionarles los datos, la memoria y la gobernanza que necesitan para operar en entornos empresariales reales. Al asociarnos con Couchbase, ofrecemos una base unificada que permite que la IA funcione de manera segura, eficiente y a gran escala, con la confianza y el control que esperan nuestros clientes”.

Los sistemas de IA siguen siendo difíciles de gestionar, auditar y poner en práctica en toda la empresa. Juntas, Boomi y Couchbase abordan este desafío al permitir que los agentes de IA operen con datos empresariales en tiempo real y confiables, mantengan el contexto a lo largo de las interacciones y actúen con la gobernanza y el control necesarios para los entornos de producción. La alianza entre Boomi y Couchbase une dos plataformas altamente complementarias para ofrecer una base unificada para la IA empresarial. Boomi proporciona la base de datos activos, lo que permite la integración entre cientos de aplicaciones, API y fuentes de datos, junto con la gestión del ciclo de vida de los agentes a través de Boomi Agentstudio y la gobernanza universal mediante Agent Control Tower. Couchbase ofrece la base de datos operativos, lo que permite el acceso a datos en tiempo real, la recopilación confiable y la recuperación semántica e híbrida dentro de una única plataforma de alto rendimiento. En conjunto, estas capacidades ayudan a las empresas a crear agentes de IA capaces de razonar a partir de datos empresariales reales, conservar el contexto y operar de forma segura en todos los sistemas que gestionan el negocio.

“Los clientes buscan impulsar el crecimiento de los ingresos, la eficiencia operativa y la ventaja competitiva a través de aplicaciones basadas en agentes”, señaló Barry Morris, director de Producto y Estrategia de Couchbase. “Han obtenido la disponibilidad, la escalabilidad distribuida y el rendimiento que Couchbase ha proporcionado en entornos de misión crítica durante más de una década, pero ahora buscan implementar aplicaciones de agentes que aprovechen esa base. Junto con Boomi, ofrecemos acceso confiable a los datos, recopilación y gobernanza de nivel empresarial, lo que facilita a las organizaciones la implementación de la IA en toda la empresa”.

La asociación ofrece los siguientes resultados críticos para las empresas que desarrollan y operan agentes de IA:

Contexto a la velocidad de la memoria. Los datos, el estado y el contexto que necesitan los agentes (proporcionados desde una arquitectura en memoria diseñada para cargas de trabajo de misión crítica), de modo que los agentes respondan en milisegundos incluso a medida que las cargas de trabajo se amplían.

Agentes que basan sus respuestas en información empresarial real. Recuperación semántica con una latencia de milisegundos y a escala de miles de millones de vectores, integrada junto a los sistemas transaccionales de registro que gestionan el negocio.

Agentes que se mantienen bajo control. Cada consulta, recuperación y acción en memoria es observable y auditable a través de la Boomi Agent Control Tower, bajo el mismo control que los clientes ya utilizan para su cartera más amplia de agentes.

Una estructura única y confiable. Conectividad, tiempo de ejecución, control, memoria y recuperación proporcionados como una pila diseñada de forma conjunta, no como una serie de herramientas puntuales que los clientes tienen que unir y defender.

Para las empresas que ya tienen más de 90.000 agentes de IA en producción en la Boomi Enterprise Platform y los miles más que se preparan para su implementación, esta alianza permite que los agentes mantengan un contexto persistente y recuperen la información empresarial adecuada en milisegundos. Los agentes ahora operan bajo los mismos rigurosos controles de gobernanza, observabilidad y auditoría en los que los clientes ya confían para sus integraciones de misión crítica. Esta colaboración aborda directamente el desafío de la activación de datos: la realidad de que la IA solo ofrece un valor empresarial real cuando los agentes pueden operar con datos listos para la acción, con confianza y control incorporados.

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Acerca de Boomi

Boomi, la empresa de activación de datos para la IA, impulsa la "empresa agentiva" al darle vida a los datos en toda la organización. Boomi Enterprise Platform es la base de datos activos que suministra la infraestructura agentiva esencial para impulsar la transformación agentiva. Al unificar el diseño y el gobierno de los agentes, la gestión de API y MCP, la integración y la automatización y la gestión de datos en una sola plataforma, Boomi permite a las organizaciones aprovechar toda la potencia de la IA con una conectividad segura y escalable. Con la confianza de más de 30.000 clientes y el respaldo de una red de más de 800 socios, Boomi ayuda a organizaciones de todos los tamaños a alcanzar agilidad, eficiencia e innovación a gran escala. Descubra más en boomi.com.

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Acerca de Couchbase

Couchbase, la plataforma de datos operativos para IA, está diseñada para impulsar las aplicaciones de las que más dependen las empresas. Las principales empresas líderes del mercado confían en Couchbase para sus cargas de trabajo operativas, analíticas, móviles y de IA de misión crítica. Diseñada para reemplazar la infraestructura heredada y los servicios de datos fragmentados, Couchbase dota a las empresas de una plataforma unificada con capacidad para ofrecer rendimiento, flexibilidad y escala global. La tecnología preparada para IA y el modelo de asociación empresarial de Couchbase eliminan la complejidad y reducen el costo total de propiedad, lo que permite a los equipos mantenerse ágiles, innovadores y seguros. Visite couchbase.com y síganos en LinkedIn y X .

Couchbase®, el logotipo de Couchbase y los nombres y marcas asociados a los productos de Couchbase son marcas comerciales de Couchbase, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

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