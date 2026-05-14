MTU Maintenance Lease Services invierte en TRecs para digitalizar la gestión de transición de motores

ÁMSTERDAM y DUBÁI (Emiratos Árabes Unidos)--(BUSINESS WIRE)--MTU Maintenance Lease Services B.V. (“MLS”), la división de gestión de activos y arrendamiento de MTU Maintenance, anunció hoy una inversión minoritaria estratégica en TRecs (trecs.aero). TRecs es una plataforma que digitaliza la gestión de lista de elementos abiertos (OIL) en el ciclo de vida de los motores, desde la revisión técnica inicial hasta las transiciones, las visitas al taller y mucho más. Se preservó la confidencialidad de los términos de la transacción.

A través de su implementación de TRecs, MLS profundiza su rol de liderazgo, al impulsar el sector de arrendamiento de motores hacia un estándar colaborativo en la nube diseñado específicamente para clientes de arrendamiento y gestión de activos.

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