Boomi y Red Hat colaboran en el desarrollo de una IA agéntica lista para producción

CONSHOHOCKEN, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--Boomi, la empresa de activación de datos para la IA, y Red Hat, el proveedor líder mundial de soluciones de código abierto, anunciaron hoy una colaboración estratégica para ofrecer una pila única e integrada que permita implementar IA agéntica a gran escala.

Para muchas organizaciones, desarrollar IA para la producción hoy en día implica reunir numerosas opciones de proveedores inconexas que abarcan creadores de agentes, herramientas de orquestación, plataformas de gobernanza, proveedores de modelos, software intermedio de integración e infraestructura de seguridad, lo que puede dar lugar a fugas de datos y costos impredecibles. Boomi y Red Hat trabajan juntos para simplificar la innovación en IA para los clientes al combinar Agentstudio de Boomi con la potencia de nivel empresarial de Red Hat AI. De esta forma, es más fácil para las organizaciones crear agentes que resuelvan problemas empresariales reales, al tiempo que se cumplen los estándares corporativos de soberanía, flexibilidad de infraestructura y confiabilidad en el rendimiento.

Boomi y Red Hat trabajan de manera conjunta para ofrecer una solución integrada diseñada para simplificar la forma en que las organizaciones implementan la IA mediante:

La activación de la IA con datos empresariales fidedignos en tiempo real : Boomi Agentstudio conecta los agentes de IA directamente con datos en tiempo real y confiables de todas las aplicaciones, sistemas y procesos en los que opera la empresa, yendo más allá de los datos de demostración o los flujos de trabajo de muestra.

: Boomi Agentstudio conecta los agentes de IA directamente con datos en tiempo real y confiables de todas las aplicaciones, sistemas y procesos en los que opera la empresa, yendo más allá de los datos de demostración o los flujos de trabajo de muestra. La ampliación de las operaciones de IA confiables a flujos de trabajo complejos : Boomi Agent Control Tower y Boomi Gateway establecen límites de seguridad determinísticos para ayudar a hacer cumplir las políticas, y están diseñados para brindar visibilidad de las acciones de los agentes. La capa de orquestación de Boomi coordina a los agentes para mitigar la ejecución no autorizada y la fuga de costos, mientras que la base de código abierto y los servicios de observabilidad de aplicaciones de Red Hat AI ayudan a proporcionar gobernanza y confianza continuas.

: Boomi Agent Control Tower y Boomi Gateway establecen límites de seguridad determinísticos para ayudar a hacer cumplir las políticas, y están diseñados para brindar visibilidad de las acciones de los agentes. La capa de orquestación de Boomi coordina a los agentes para mitigar la ejecución no autorizada y la fuga de costos, mientras que la base de código abierto y los servicios de observabilidad de aplicaciones de Red Hat AI ayudan a proporcionar gobernanza y confianza continuas. La ejecución y optimización del rendimiento y el costo de la IA a gran escala: Red Hat AI proporciona una estructura de IA integrada con un tiempo de ejecución nativo de Kubernetes para la inferencia de alto rendimiento, agentes optimizados para la seguridad, y gobernanza de IA integrada, que se puede implementar en entornos de nube híbrida, incluidos los centros de datos soberanos. Además, el enrutador de modelos inteligente de Boomi está diseñado para optimizar los costos al asignar las solicitudes de los agentes al modelo adecuado en tiempo real, según la complejidad de la tarea y la confidencialidad de los datos.

“Todos los líderes empresariales con los que hablo se hacen la misma pregunta: ¿cómo puedo obtener un retorno real de la inversión en IA sin perder el control de mis datos, mi nivel de seguridad o mi presupuesto?”, comentó Steve Lucas, presidente y director ejecutivo de Boomi. “La respuesta no es agrupar a docenas de proveedores; es contar con una plataforma unificada. Con Red Hat, estamos brindando a las organizaciones la capacidad de activar sus datos, coordinar la IA en toda la empresa y ejecutarla con mayor seguridad en su propio entorno a un costo que hace que la IA sea viable a gran escala”.

“La próxima era de la empresa estará definida por aquellos que puedan llevar la IA de un experimento centralizado a una realidad empresarial distribuida”, sentenció Mike Ferris, director de Estrategia y director de Operaciones de Red Hat. “Al combinar la base de IA de código abierto empresarial de Red Hat con la orquestación agéntica de Boomi, estamos ayudando a las organizaciones con la soberanía arquitectónica necesaria para liderar la IA sin comprometer sus datos, sus costos o su autonomía futura”.

Al combinar la base de datos activa de Boomi con las capacidades de nube híbrida abierta de Red Hat, las organizaciones pueden sustituir los sistemas y herramientas fragmentados por una base unificada que ayuda a reducir la complejidad y a disminuir los costos operativos. Este enfoque está diseñado para respaldar la soberanía de los datos al mantener la información empresarial dentro de entornos controlados, lo que ayuda a las empresas a pasar de los proyectos piloto de IA a sistemas listos para la producción y capaces de escalar.

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Acerca de Boomi

Boomi, la empresa de activación de datos para la IA, impulsa la empresa agéntica al hacer que los datos cobren vida en toda la organización. La Boomi Enterprise Platform es la base de datos activos que proporciona la infraestructura agéntica esencial para impulsar la transformación basada en agentes. Al unificar el diseño y la gobernanza de agentes, la gestión de API y protocolo MCP, la integración y la automatización, así como la gestión de datos en una única plataforma, Boomi permite a las organizaciones aprovechar el poder de la IA con una conectividad segura y escalable. Con la confianza de más de 30 000 clientes y el respaldo de una red con más de 800 socios, Boomi ayuda a organizaciones de todos los tamaños a lograr agilidad, eficiencia e innovación a gran escala. Descubra más en boomi.com.

Acerca de Red Hat

Red Hat es el líder en tecnología de nube híbrida abierta y ofrece una base confiable, coherente y completa para la innovación transformadora en TI y las aplicaciones de IA. Su cartera de tecnologías de nube, desarrollo, IA, Linux, automatización y plataformas de aplicaciones permite ejecutar cualquier aplicación en cualquier lugar, desde el centro de datos hasta la periferia. Como proveedor líder mundial de soluciones de software de código abierto para empresas, Red Hat invierte en ecosistemas y comunidades abiertas para resolver los retos de TI del futuro. En colaboración con socios y clientes, Red Hat les ayuda a crear, conectar, automatizar, proteger y gestionar sus entornos de TI, con el respaldo de servicios de consultoría y ofertas de capacitación y certificación galardonadas.

Declaraciones prospectivas

Con excepción de la información histórica y los análisis que se incluyen en el presente, las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden constituir declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se basan en las hipótesis actuales de la empresa con respecto al desempeño comercial y financiero futuro. Estas declaraciones implican una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran de forma sustancial. Cualquier declaración prospectiva incluida en este comunicado de prensa es válida únicamente a la fecha en que se realiza. Salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva.

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Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, el logotipo de Red Hat y OpenShift son marcas comerciales o marcas registradas de Red Hat, LLC. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros países. Linux® es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos y otros países.

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