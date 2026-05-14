Boomi携手Couchbase，为企业AI智能体打造可信记忆、互联与治理能力

美国宾夕法尼亚州康舍霍肯与加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AI数据激活公司Boomi与AI运营数据平台提供商Couchbase, Inc.今日联合宣布达成战略合作。双方将展开紧密协作，加速推动AI项目从试点验证迈向生产级部署。通过整合Boomi面向AI智能体的连接能力、运行平台与治理框架，以及Couchbase具备高扩展性的记忆与向量处理能力，双方将共同打造面向生产环境的智能体AI基础平台。

当前，企业在部署AI智能体过程中普遍面临一项核心挑战：智能体虽然在试点阶段展现出良好效果，但在规模化落地时，往往因难以稳定获取可信上下文、长期记忆以及实时业务数据而受到制约。同时，治理、可审计性与运营管控能力不足，也进一步推高了算力成本，并削弱了生产效率与业务价值。

Boomi首席产品与技术官Ed Macosky表示：“2026年将是企业从AI试验探索迈向规模化价值释放的重要一年。真正的难点并不在于构建智能体，而在于为其提供在真实企业环境中稳定运行所需的数据、记忆能力与治理体系。通过与Couchbase携手，我们正在打造统一的基础平台，让AI能够在兼顾安全性、效率与规模化能力的同时运行，并满足客户对可信性与管控能力的期待。”

当前，AI系统在企业范围内的治理、审计与运营化落地仍然充满挑战。Boomi与Couchbase正通过此次合作共同应对这一问题，使AI智能体能够基于实时、可信的企业数据运行，在多轮交互过程中持续保留上下文，并以符合生产环境要求的治理与控制机制执行任务。Boomi与Couchbase的合作融合了两大高度互补的平台能力，共同构建统一的企业级AI基础架构。Boomi提供主动数据基础层，可实现对数百种应用、API及数据源的集成，并通过Boomi Agentstudio支持智能体生命周期管理，同时借助Agent Control Tower提供统一治理能力。Couchbase则提供运营数据基础层，在单一高性能平台中支持实时数据访问、可信记忆能力，以及语义检索与混合检索功能。双方能力的结合，使企业能够构建基于真实业务数据进行推理、具备持续上下文记忆，并可在支撑核心业务运营的系统中安全运行的AI智能体。

Couchbase首席产品与战略官Barry Morris表示：“客户正希望通过智能体应用实现营收增长、提升运营效率，并增强市场竞争优势。十多年来，Couchbase始终在关键业务场景中提供高可用性、分布式扩展能力与卓越性能。如今，客户希望在这一坚实基础之上部署智能体应用，进一步释放AI潜力。通过与Boomi携手，我们将共同提供可信的数据访问、记忆能力以及企业级治理框架，帮助企业更高效地推动AI在整个业务体系中的运营化与规模化落地。”

此次合作将为构建与运营AI智能体的企业带来以下关键价值：

以“记忆级速度”提供上下文能力。通过专为关键任务场景打造的内存架构，为智能体实时提供所需的数据、状态与上下文信息，使其即使在工作负载持续扩展的情况下，依然能够保持毫秒级响应能力。

让智能体基于真实业务数据开展推理与响应。依托毫秒级延迟、支持十亿级向量规模的语义检索能力，并与支撑企业运营的事务型核心系统紧密结合。

确保智能体始终具备企业级治理能力。所有记忆查询、数据检索及执行操作，均可通过Boomi Agent Control Tower实现可观测与可审计管理，并纳入客户现有智能体体系所采用的统一治理框架之中。

打造统一可信的AI基础平台。连接能力、运行平台、治理机制、记忆能力与检索功能将以联合打造的一体化技术栈形式交付，而非由多个孤立工具拼接而成。

对于已经在Boomi Enterprise Platform上实现超过90,000个AI智能体生产部署的企业，以及数千家正在加速推进部署的客户而言，此次合作将使智能体能够持续保留上下文，并以毫秒级速度获取所需业务信息。同时，所有智能体都将在客户已广泛信赖的企业级治理、可观测性与审计控制体系下运行，具备与关键任务集成环境一致的严格管控能力。此次合作也直接回应了“数据激活”这一核心挑战：AI唯有在智能体能够基于可执行、可调用的数据运行，并内建可信与可控机制的前提下，才能真正转化为切实的业务价值。

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Boomi是服务AI领域的数据激活公司，通过在企业全域业务中盘活数据，为智能体驱动型企业提供支撑。Boomi企业平台是主动式的数据基础架构，可为推动智能体转型提供必要的智能体基础设施。通过将智能体设计和治理、API和MCP管理、集成和自动化以及数据管理统一整合至单一平台，Boomi使组织能够依托安全、可扩展的连接能力，充分释放AI的价值。Boomi得到了超过3万家客户的信任以及由800多家合作伙伴组成的网络的支持，帮助各种规模的组织实现规模化的敏捷性、效率和创新。如需了解更多信息，请访问 boomi.com 。

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Couchbase作为面向AI时代的运营数据平台，专为支撑企业最关键的应用而打造。众多市场领先企业依托Couchbase运行关键任务级的运营、分析、移动及AI工作负载。为替代传统基础架构及割裂的数据服务体系而设计的Couchbase，通过统一平台架构，为企业提供兼具高性能、灵活性与全球化扩展能力的数据基础。其面向AI的技术体系与企业级合作模式，可有效降低系统复杂性与总体拥有成本，帮助企业在保持敏捷与创新能力的同时，实现更高水平的安全性与运营效率。欲了解更多信息，请访问couchbase.com，并关注其LinkedIn与X官方账号。

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