MTU Maintenance Lease Services investe in TRecs per digitalizzare la gestione della transizione dei motori

AMSTERDAM e DUBAI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--MTU Maintenance Lease Services B.V. (“MLS”), la divisione di MTU Maintenance specializzata nel leasing di motori e nella gestione degli asset, oggi ha annunciato un investimento strategico di minoranza in TRecs (trecs.aero). TRecs è una piattaforma che digitalizza la gestione Open Item List (OIL) nel ciclo di vita dei motori, dalla revisione tecnica iniziale alle transizioni, alle visite in officina e oltre. I termini della transazione sono riservati.

Attraverso la sua implementazione di TRecs, MLS passa ulteriormente nel suo ruolo leader di portare l'industria del leasing dei motori verso uno standard collaborativo, basato sul cloud, progettato specificamente per i clienti del leasing e della gestione dei beni.

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