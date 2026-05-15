Estudo da Canva: Profissionais de marketing apostam na IA para trabalhos criativos, mas a confiança do consumidor é o novo campo de batalha

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Canva, plataforma líder mundial em comunicação visual, lançou hoje a terceira edição do relatório "O Estado do Marketing e da IA", revelando uma tensão crucial no marketing moderno: A IA está proporcionando velocidade e escala sem precedentes, mas tanto profissionais de marketing como consumidores vêm buscando o equilíbrio entre esta velocidade e a autenticidade.

O estudo, realizado em parceria com a Harris Poll, entrevistou 1.415 líderes de marketing e 3.547 consumidores nos EUA, Reino Unido, Austrália, França, Alemanha, Japão e Índia.

As equipes de marketing estão sob pressão para produzir mais com menos, e a IA rapidamente se converteu na solução. Hoje, 97% dos líderes de marketing usam IA em seu trabalho criativo diário e quase todos afirmam que planejam aumentar seus investimentos em IA para acompanhar a demanda.

Sete em cada dez consumidores (70%) afirmam que os anúncios gerados por IA "não têm alma", e 65% dizem que são "tão óbvios que chegam a ser ridículos", demonstrando que os consumidores reagem mais à autenticidade que um anúncio transmite do que à forma como foi produzido.

A IA se torna essencial para operações de marketing

Muitos líderes de marketing descrevem a IA como sua parceira estratégica, com 41% afirmando que ela funciona como seu "diretor" e 39% como seu "colaborador". Esta cooperação mais estreita entre profissionais de marketing e IA não só leva a uma significativa economia de tempo, como também a um impacto organizacional significativo.

89% poupam pelo menos 4 horas por semana

25% poupam um dia de trabalho completo (8 horas ou mais) por semana

68% observam um aumento nas decisões de negócios influenciadas pelo marketing

Contudo, à medida que o mundo do marketing passa da experimentação para a execução cotidiana, o resultado não intencional é o volume sem visão. O relatório sobre o Estado do Marketing mostra que os consumidores rejeitam o "conteúdo de IA de baixa qualidade", conteúdo que parece genérico, sem profundidade emocional ou obviamente gerado por máquina:

Aumento de 9 vezes em menções de "IA de má qualidade" (Meltwater)

41% dos líderes de marketing reconhecem isto como um desafio considerável

O paradoxo do consumidor

As atitudes dos consumidores quanto à IA no marketing são frequentemente contraditórias. Enquanto 68% afirmam não se importar com a IA em anúncios, desde que sejam úteis ou relevantes, 78% preferem anúncios criados por pessoas, mesmo que a IA possa aprimorá-los. Oitenta e sete por cento dizem que a melhor publicidade ainda requer um toque humano, e 74% são mais propensos a comprar de um anúncio criado inteiramente por seres humanos.

Os consumidores também expressam preocupação com o uso excessivo e a monotonia:

69% acreditam que o futuro da publicidade será a mesma coisa que aquele lixo gerado por IA

70% afirmam que geralmente conseguem identificar anúncios gerados por IA, pois falta a essência aos mesmos

A personalização continua sendo outro ponto de tensão. Embora muitos consumidores apreciem anúncios relevantes, eles se opõem quando a segmentação parece invasiva:

52% afirmam que é excessivamente pessoal quando um anúncio sabe o que eles estão prestes a comprar antes mesmo de pesquisarem sobre o produto

58% afirmam que não querem que as marcas usem IA para prever o que desejam

Entre a Geração Z e os Millennials, as atitudes são mais complexas. Setenta por cento dizem prestar mais atenção ao "estímulo" de um anúncio do que à sua produção, e 69% afirmam não se importar com o retoque por IA, desde que pessoas reais apareçam.

Acordo sobre o que a IA não pode substituir

À medida que a IA assume a execução, habilidades distintamente humanas tornam-se mais cruciais. Instinto criativo, clareza de voz e foco no cliente não são coisas que se criam com um simples comando. Quando questionados sobre o que a IA jamais poderá replicar, os líderes de marketing apontam para capacidades que exigem inteligência emocional e fluência cultural:

42% citam empatia e inteligência emocional

41% citam a imperfeição humana como fator que inspira a originalidade

41% citam intuição de marca e julgamento criativo

À medida que a IA assume mais tarefas operacionais, os líderes afirmam que seu foco está se voltando à estratégia e à tomada de decisões. Três quartos (75%) esperam que as funções criativas cresçam nos próximos cinco anos, com maior ênfase em imaginação, discernimento e direção.

"A IA mudou o modo como o marketing é feito, mas não o que o torna eficaz", disse Emma Robinson, Diretora de Marketing de Crescimento B2B da Canva. "Velocidade e escala são importantes, mas não geram confiança por si só. A oportunidade não está apenas em produzir mais conteúdo. Está em criar sistemas mais inteligentes onde a IA impulsiona a eficiência, enquanto a governança da marca e o julgamento criativo protegem o que torna uma marca distinta." Expand

Consumidores pressionam por diretrizes claras

À medida que o conteúdo gerado por IA se torna mais difícil de detectar, os consumidores exigem transparência e governança:

70% acreditam que um dia será impossível identificar se um anúncio foi criado por IA sem que isso seja divulgado; 56% esperam que ocorra dentro de 2 a 5 anos

74% se sentiriam mais confortáveis ​​com anúncios de IA se políticas formais da empresa regulamentassem seu uso

80% gostariam de poder "configurar" a quantidade de anúncios personalizados que aparecem, "como um controle deslizante de privacidade"

Os consumidores são claros sobre o que gera a confiança na marca: proteção de dados (53%), divulgação do uso de IA (52%), garantias de que a IA não está substituindo empregos (39%) e a possibilidade de optar por não receber anúncios de IA (37%)

O caminho a seguir

Para os líderes de marketing, o futuro tem duas faces.

O investimento e a implementação de IA devem continuar. Com a maioria das equipes já incorporando IA em seus fluxos de trabalho diários, o próximo passo é a integração intencional: criar sistemas que conectem ferramentas, aperfeiçoar o conhecimento em IA entre as equipes e garantir que a automação gere eficiência mensurável em vez de resultados genéricos.

Ao mesmo tempo, os líderes devem proteger ativamente o que torna suas marcas únicas. À medida que a IA facilita a produção de conteúdo, a diferenciação depende da clareza de voz, do discernimento criativo e de uma compreensão profunda do cliente, seja ele um diretor de tecnologia de uma empresa da Fortune 500 ou um consumidor individual. As marcas que tiverem sucesso serão aquelas que utilizarem a IA para escalar suas operações, mantendo-se fiéis àquilo que conecta, gera ressonância e inspira.

Para obter recomendações sobre como lidar com a tensão entre a velocidade criativa e a confiança do consumidor, leia o relatório completo aqui.

Metodologia

A pesquisa foi realizada em parceria com o The Harris Poll:

Uma pesquisa internacional com 1.415 líderes de marketing em organizações com mais de 500 funcionários e 3.547 consumidores nos EUA, Reino Unido, Austrália, França, Alemanha, Japão e Índia.

Sobre a Canva

Lançada em 2013, a Canva é a plataforma completa líder mundial para comunicação visual e cooperação. Criada para capacitar todos a criar designs, a Canva atende às necessidades criativas e de design de empresas, pequenos negócios, consumidores e estudantes em mais de 190 países. Seja você um iniciante dando seus primeiros passos no design ou um profissional criativo em busca de ferramentas poderosas, a Canva garante que os usuários tenham tudo o que precisam para transformar uma ideia em algo belo. Com a base da biblioteca mais abrangente do mundo de conteúdo criado por designers, a Canva é impulsionada por um conjunto de produtos e ferramentas proprietárias de IA que elevam a forma como indivíduos e equipes criam, cooperam e se comunicam com facilidade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.