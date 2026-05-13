Boomi 与 Red Hat 携手推进面向生产环境的 Agentic AI

宾夕法尼亚州康舍霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Boomi——一家面向 AI 时代的数据激活公司——今日宣布与全球领先的开源解决方案供应商 Red Hat 达成战略合作。双方将联合打造统一的一体化技术栈，助力企业实现 Agentic AI 的规模化部署。

对于众多企业而言，如今要构建真正可用于生产环境的 AI 系统，往往需要在智能体开发工具、编排平台、治理体系、模型提供商、集成中间件以及安全基础设施等多个领域拼接来自不同厂商的解决方案。这种高度碎片化的技术架构，不仅增加了部署与运维复杂度，也可能引发数据泄露风险以及成本不可控等问题。为帮助客户更高效地推进 AI 创新，Boomi 与 Red Hat 正携手整合 Boomi Agentstudio 与 Red Hat AI 的企业级能力。通过此次合作，企业将能够更轻松地构建真正解决实际业务需求的智能体应用，同时满足企业在数据主权、基础设施灵活性及性能稳定性方面的关键要求。

Boomi 与 Red Hat 正联合打造一套深度集成的解决方案，旨在通过以下方式简化企业 AI 的规模化运营与落地：

以实时、可信的企业数据驱动 AI ：Boomi Agentstudio 可将 AI 智能体直接连接至企业各类应用、系统及业务流程中的实时可信数据，突破仅依赖演示数据或样例工作流的局限。

：Boomi Agentstudio 可将 AI 智能体直接连接至企业各类应用、系统及业务流程中的实时可信数据，突破仅依赖演示数据或样例工作流的局限。 在复杂工作流中构建可信 AI 运营体系 ：Boomi Agent Control Tower 与 Boomi Gateway 通过建立可控、可验证的治理机制，帮助企业强化策略执行，并提升对智能体行为的可观测性。与此同时，Boomi 的编排层可对多个智能体进行统一协调，以降低异常执行及成本失控风险；而基于开源架构构建的 Red Hat AI，则结合应用可观测性服务，为持续治理与可信 AI 运行提供坚实支撑。

：Boomi Agent Control Tower 与 Boomi Gateway 通过建立可控、可验证的治理机制，帮助企业强化策略执行，并提升对智能体行为的可观测性。与此同时，Boomi 的编排层可对多个智能体进行统一协调，以降低异常执行及成本失控风险；而基于开源架构构建的 Red Hat AI，则结合应用可观测性服务，为持续治理与可信 AI 运行提供坚实支撑。 在规模化部署中优化 AI 性能与成本：Red Hat AI 提供统一的 AI 基础架构，集成基于 Kubernetes 原生运行时的高性能推理能力、面向安全优化的智能体以及内置 AI 治理功能，并支持在包括主权数据中心在内的混合云环境中灵活部署。此外，Boomi 的智能模型路由能力可根据任务复杂度及数据敏感性，实时将智能体请求分配至最适合的模型，帮助企业有效优化 AI 成本。

Boomi 董事长兼首席执行官 Steve Lucas 表示：“我接触到的每一位企业领导者，如今都在思考同一个问题：如何在不削弱数据掌控力、安全体系以及预算可控性的前提下，实现真正可衡量的 AI 投资回报？答案并不在于拼接数十家厂商的零散方案，而在于构建统一的平台。通过与 Red Hat 的合作，我们正赋能企业激活数据价值、在整个业务体系中实现 AI 编排，并以更高的安全性在自身环境中运行 AI，同时以具备规模化可行性的成本推动 AI 真正落地。”

Red Hat首席战略官兼首席运营官 Mike Ferris 表示 Mike Ferris：“企业发展的下一个时代，将由那些能够将 AI 从集中式实验转化为分布式业务能力的组织所定义。通过将 Red Hat 企业级开源 AI 基础能力与 Boomi 的智能体编排能力相结合，我们正在帮助企业构建具备架构自主权的 AI 能力，而不会牺牲数据主权、成本控制及未来自主性。”

通过融合 Boomi 的主动式数据底座与 Red Hat 的开放混合云能力，企业可借助统一的平台架构替代彼此割裂的系统与工具，从而降低技术复杂度并优化运营成本。该方案通过将企业数据保留在可控环境之中，进一步强化数据主权管理能力，帮助企业加速摆脱 AI 试点与概念验证阶段，迈向真正面向生产环境的 AI 系统。

Boomi World

欢迎通过 LinkedIn 观看在芝加哥举行的 Boomi World 主题演讲直播，第一时间了解来自 Boomi管理层、客户及合作伙伴的最新动态：

了解更多关于 Boomi World 的信息

关于 Boomi

Boomi 是一家面向 AI 时代的数据激活公司，致力于通过激活贯穿企业全业务流程的数据价值，赋能“Agentic Enterprise（智能体驱动型企业）”建设。Boomi Enterprise Platform 作为主动式数据底座，提供推动智能体化转型所需的关键基础设施能力。通过将智能体设计与治理、API 与 MCP 管理、集成与自动化以及数据管理统一整合于单一平台，Boomi 帮助企业以安全、可扩展的连接能力充分释放 AI 潜能。目前，Boomi 已赢得全球超过 30,000 家客户的信赖，并依托由 800 多家合作伙伴组成的全球生态体系，持续助力各类企业提升敏捷性、运营效率与创新能力，实现规模化发展。更多信息，请访问 boomi.com。

关于 Red Hat

Red Hat 是开放混合云技术领域的领导者，致力于为企业打造值得信赖、一致且全面的技术基础，推动变革性 IT 创新与 AI 应用加速落地。其覆盖云计算、开发者工具、AI、Linux、自动化及应用平台等领域的产品与技术组合，可支持企业在从数据中心到边缘环境的任何场景中灵活部署和运行各类应用。作为全球领先的企业级开源软件解决方案供应商，Red Hat 持续投入开放生态体系与开源社区建设，以应对未来 IT 领域不断演进的挑战。通过与客户及合作伙伴紧密协作，Red Hat 帮助企业构建、连接、自动化、安全管理并优化其 IT 环境，同时辅以专业咨询服务，以及屡获殊荣的培训与认证体系。

前瞻性声明

除本新闻稿所载历史信息及相关讨论内容外，本新闻稿中的部分陈述可能构成《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）所界定的“前瞻性声明”。此类前瞻性声明基于公司当前对未来业务发展及财务表现的预期与假设作出，涉及多项风险、不确定因素及其他潜在影响，因此实际结果可能与相关声明存在重大差异。本新闻稿中的任何前瞻性声明仅代表其发布当日的判断。除法律法规另有规定外，公司不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务。

© 2026 Boomi, LP。Boomi、“B” 标识及 Boomiverse 均为 Boomi, LP 或其子公司及关联公司的商标。保留所有权利。本文提及的其他名称或标识，可能为其各自所有者拥有的商标。

Red Hat、Red Hat Enterprise Linux、Red Hat 标识以及 OpenShift，均为 Red Hat, LLC 或其子公司在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。Linux® 为 Linus Torvalds 在美国及其他国家/地区注册拥有的商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。