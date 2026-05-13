Boomi et Red Hat s’associent pour développer une IA agentique prête à l’emploi

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Boomi, spécialiste de l’activation des données pour l’IA, et Red Hat, leader mondial des solutions open source, ont annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique visant à fournir une pile unique et intégrée pour le déploiement à grande échelle de l’IA agentique.

Pour de nombreuses organisations, mettre en place une IA en production implique aujourd’hui d’assembler de nombreux choix de fournisseurs disparates, allant des générateurs d’agents aux outils d’orchestration, en passant par les plateformes de gouvernance, les fournisseurs de modèles, les intergiciels d’intégration et les infrastructures de sécurité, ce qui peut entraîner des fuites de données et des coûts imprévisibles. Boomi et Red Hat travaillent ensemble pour simplifier l’innovation en matière d’IA pour leurs clients en associant Agentstudio de Boomi à la puissance de l’IA Red Hat adaptée aux entreprises. Cela permet aux entreprises de créer plus facilement des agents qui résolvent de réels problèmes métier tout en respectant les normes d’entreprise en matière de souveraineté, de flexibilité de l’infrastructure et de fiabilité des performances.

Ensemble, Boomi et Red Hat collaborent pour proposer une solution intégrée conçue pour simplifier la mise en œuvre de l’IA par les entreprises en :

Activer l’IA avec des données d’entreprise fiables en temps réel : Boomi Agentstudio connecte les agents IA directement à des données fiables et en temps réel provenant de toutes les applications, systèmes et processus sur lesquels l’entreprise s’appuie, allant au-delà des données de démonstration ou des flux de travail d’exemple.

: Boomi Agentstudio connecte les agents IA directement à des données fiables et en temps réel provenant de toutes les applications, systèmes et processus sur lesquels l’entreprise s’appuie, allant au-delà des données de démonstration ou des flux de travail d’exemple. Étendre les opérations d’IA fiables à des flux de travail complexes : Boomi Agent Control Tower et Boomi Gateway établissent des garde-fous déterministes pour aider à faire respecter les politiques, et sont conçus pour offrir une visibilité sur les actions des agents. La couche d’orchestration de Boomi coordonne les agents afin de limiter les exécutions non autorisées et les fuites de coûts, tandis que la base open source de Red Hat AI et les services d’observabilité des applications contribuent à assurer une gouvernance et une confiance continues.

: Boomi Agent Control Tower et Boomi Gateway établissent des garde-fous déterministes pour aider à faire respecter les politiques, et sont conçus pour offrir une visibilité sur les actions des agents. La couche d’orchestration de Boomi coordonne les agents afin de limiter les exécutions non autorisées et les fuites de coûts, tandis que la base open source de Red Hat AI et les services d’observabilité des applications contribuent à assurer une gouvernance et une confiance continues. Exploiter et optimiser les performances et les coûts de l’IA à grande échelle : Red Hat AI fournit une infrastructure IA intégrée avec un runtime natif Kubernetes pour une inférence haute performance, des agents optimisés pour la sécurité et une gouvernance IA intégrée, déployable dans des environnements de cloud hybride, y compris des centres de données souverains. De plus, le routeur de modèles intelligent de Boomi est conçu pour optimiser les coûts en attribuant en temps réel les requêtes des agents au modèle approprié, en fonction de la complexité de la tâche et de la sensibilité des données.

« Tous les dirigeants d’entreprise à qui je parle posent la même question : comment obtenir un véritable retour sur investissement en IA sans perdre le contrôle de mes données, de ma posture de sécurité ou de mon budget ? », déclare Steve Lucas, président-directeur général de Boomi. « La réponse ne consiste pas à assembler des dizaines de fournisseurs, mais à disposer d’une plateforme unifiée. Avec Red Hat, nous donnons aux organisations la capacité d’activer leurs données, d’orchestrer l’IA à l’échelle de l’entreprise et de l’exploiter avec une sécurité renforcée dans leur propre environnement, à un coût qui rend l’IA viable à grande échelle. »

« La prochaine ère de l’entreprise sera définie par ceux qui sauront faire passer l’IA d’une expérience centralisée à une réalité commerciale distribuée », déclare Mike Ferris, directeur de la stratégie et directeur des opérations chez Red Hat. « En combinant la base IA open source d’entreprise de Red Hat avec l’orchestration par agents de Boomi, nous aidons les organisations à disposer de la souveraineté architecturale nécessaire pour être à la pointe de l’IA sans compromettre leurs données, leurs coûts ou leur autonomie future. »

En combinant la base de données active de Boomi avec les capacités de cloud hybride ouvert de Red Hat, les organisations peuvent remplacer des systèmes et des outils fragmentés par une base unifiée qui contribue à réduire la complexité et à diminuer les coûts opérationnels. Cette approche est conçue pour soutenir la souveraineté des données en conservant les données d’entreprise au sein d’environnements contrôlés, aidant ainsi les entreprises à passer des projets pilotes d’IA à des systèmes prêts pour la production et évolutifs.

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À propos de Boomi

Boomi, l’entreprise spécialisée dans l’activation des données pour l’IA, dynamise l’entreprise agentique en donnant vie aux données à tous les niveaux de l’activité. La plateforme d’entreprise Boomi constitue la base de données active qui fournit l’infrastructure agentique essentielle pour mener à bien la transformation agentique. En unifiant la conception et la gouvernance des agents, la gestion des API et des MCP, l’intégration et l’automatisation, ainsi que la gestion des données au sein d’une plateforme unique, Boomi permet aux organisations d’exploiter la puissance de l’IA grâce à une connectivité sécurisée et évolutive. Reconnue par plus de 30 000 clients et soutenue par un réseau de plus de 800 partenaires, Boomi aide les organisations de toutes tailles à gagner en agilité, en efficacité et à innover à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur boomi.com.

À propos de Red Hat

Red Hat est le leader des technologies de cloud hybride ouvert, offrant une base fiable, cohérente et complète pour les innovations informatiques transformatrices et les applications d’IA. Son portefeuille de technologies de cloud, de développement, d’IA, de Linux, d’automatisation et de plateformes d’applications permet d’utiliser n’importe quelle application, n’importe où, du centre de données à la périphérie. En tant que premier fournisseur mondial de solutions logicielles open source pour les entreprises, Red Hat investit dans des écosystèmes et des communautés ouverts afin de relever les défis informatiques de demain. En collaboration avec ses partenaires et ses clients, Red Hat les aide à créer, connecter, automatiser, sécuriser et gérer leurs environnements informatiques, grâce à des services de conseil et à des offres de formation et de certification primées.

Déclarations prospectives

À l’exception des informations et discussions historiques contenues dans le présent document, les déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont basées sur les hypothèses actuelles de la société concernant ses performances commerciales et financières futures. Ces déclarations impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents. Toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite. Sauf si la loi l’exige, la société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives.

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Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.