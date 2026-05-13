MTU Maintenance Lease Services investit dans TRecs pour digitaliser la gestion des transitions de moteurs

Amsterdam, Pays-Bas / Dubaï, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--MTU Maintenance Lease Services B.V. (« MLS »), filiale de location de moteurs et de gestion d'actifs de MTU Maintenance, a annoncé aujourd'hui un investissement minoritaire stratégique dans TRecs (trecs.aero). TRecs est une plateforme qui digitalise la gestion des listes d'éléments ouverts (OIL) tout au long du cycle de vie des moteurs, de l'analyse technique initiale aux transitions, en passant par les visites en atelier et au-delà. Les modalités de la transaction restent confidentielles.

Grâce au déploiement de TRecs, MLS consolide sa position de leader dans la transition du secteur de la location de moteurs vers un standard collaboratif basé sur le cloud, conçu spécifiquement pour les clients de la location et de la gestion d'actifs. MLS utilisera la plateforme tout au long du cycle de vie des moteurs, depuis l'analyse technique initiale des moteurs acquis ou loués jusqu'à la documentation de fin de location et le suivi des tâches liées aux restitutions, aux visites en atelier et aux transferts d'actifs, dans un environnement centralisé et en temps réel accessible à toutes les parties prenantes. Il en résulte une réduction significative du temps de coordination et une source unique et vérifiable d'informations fiables pour chaque actif géré. L'investissement de MLS dans TRecs renforce la convergence des deux entreprises autour de leur vision commune de la transformation numérique de l'écosystème de la location de moteurs.

Témoignages du secteur

« Notre investissement dans TRecs témoigne de notre conviction que la digitalisation accrue des transitions de moteurs est essentielle pour simplifier les opérations, tant pour les loueurs que pour les clients. TRecs propose la solution sur mesure dont notre secteur a besoin, et nous sommes fiers de soutenir sa croissance en tant qu'utilisateur et actionnaire. »

- Remko Bruinsma, Directeur général, MTU Maintenance Lease Services B.V.

« L'arrivée de MLS, non seulement comme utilisateur mais aussi comme investisseur, est une reconnaissance majeure de notre plateforme. Elle confirme la pertinence de notre travail : une norme numérique pour les transitions de moteurs, au service de l'ensemble du secteur du leasing. Avoir un actionnaire de leur envergure à nos côtés, alors que nous nous développons, correspond exactement au profil de partenaire que nous recherchions. »

- Philipp Mintchin, cofondateur et codirecteur général de TRecs

« L’investissement de MLS représente une étape importante pour TRecs et témoigne clairement du besoin du secteur en solutions numériques rationalisées. La réglementation dans l’aviation est essentielle, mais les normes opérationnelles sont généralement établies d’abord par l’adoption, puis codifiées. C’est précisément le rôle de TRecs : une plateforme facile à déployer à grande échelle, dès les transitions de moteurs, et conçue pour couvrir l’intégralité du cycle de vie des moteurs. »

- Marc Pronilow, cofondateur et codirecteur général de TRecs

Justification stratégique

La plateforme TRecs offre aux loueurs, aux entreprises de maintenance, de réparation et de révision (MRO), aux banques, aux partenaires financiers et aux compagnies aériennes une source unique d'information fiable pour chaque élément en suspens, qu'il s'agisse d'une revue technique, d'une restitution de location ou d'une visite en atelier. En remplaçant les canaux de communication fragmentés par un flux de travail numérique structuré et auditable, les acteurs du secteur de la location de moteurs peuvent s'attendre à des délais de traitement considérablement réduits, à une diminution des litiges et à une meilleure qualité de la documentation tout au long du cycle de vie du moteur. La décision de MLS de déployer TRecs dans ses processus et de soutenir l'entreprise en tant qu'actionnaire témoigne de son engagement de longue date à conjuguer excellence opérationnelle et innovation technologique continue.

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Source : AETOSWire